105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.17 комментариев
Компания-разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. признана нежелательной в России
Генеральная прокуратура России объявила нежелательной деятельность украинской компании GSC Game World.
Компания учреждена в 1995 году в Киеве и занимается разработкой игр, а также компьютерным программированием. Наиболее известна разработкой серии S.T.A.L.K.E.R.
«Генеральной прокуратурой Российской Федерации деятельность украинской организации GSC Game World объявлена нежелательной», – говорится в пресс-релизе на сайте Генпрокуратуры России. Уточняется, что компания занимается сбором средств для поддержки ВСУ через собственный сайт и фонд помощи военнослужащим Lesia UA, а также фонд «Повернись живим», который уже признан нежелательным в России.
По данным надзорного ведомства, в 2022 году руководство GSC Game World перевело около 17 млн долларов фонду помощи украинским военным. На эти деньги приобретались ударные беспилотники, комплектующие и автомобили для ВСУ.
В 2024 году, по информации Генпрокуратуры, компания выпустила новую компьютерную игру, которая, по оценке ведомства, продвигает украинские нарративы и содержит агрессивный русофобский контент.
Ранее блогер и писатель Дмитрий Пучков (Гоблин) в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал игру S.T.A.L.K.E.R. 2 «дрянью от украинских нацистов».