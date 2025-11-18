Украинского футбольного тренера уволили из клуба в Киргизии за мат

Украинский тренер Пучков уволен за мат из клуба в Киргизии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинец Сергей Пучков уволен с поста главного тренера футбольного клуба «Мурас Юнайтед» в Киргизии. Причиной стал систематический и громкий мат со стороны наставника во время матчей, передает RT.

Президент Киргизского футбольного союза отметил, что на игры приходят семьи, девушки и дети, а некоторые наставники позволяют себе «ругаться даже в адрес трибун».

Пучков возглавил «Мурас Юнайтед» в сентябре 2024 года, а в прошлом сезоне привел команду к победе в розыгрыше Кубка Киргизии по футболу. В декабре он был назначен тренером молодежной сборной Кыргызстана до 20 лет, но после слабого выступления команды на Кубке Азии в Китае в феврале 2025 года был отправлен в отставку. В августе 2025 года специалист вновь возглавил «Мурас Юнайтед».

63-летний Пучков – опытный специалист: в 1983 и 1988 годах он становился чемпионом СССР, а также завоевывал Кубок страны в составе «Днепра» (Днепропетровск). Как футболист он провел 201 матч в высшей лиге чемпионата СССР, забил 9 голов, сыграл 13 матчей за молодежную сборную СССР и был ее капитаном.

Тренерскую карьеру Пучков начал в 2000 году. Он работал с украинскими командами МФК «Николаев», ФК «Черкассы», ФК «Кристалл» (Херсон), ПФК «Севастополь», «Таврия», «Металлург» (Запорожье).

