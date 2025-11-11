Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?0 комментариев
Посла Франции в Грузии уличили в конспиративной встрече с противниками властей
Посол Франции в Грузии Оливье Курто провел конспиративную встречу с представителями критикующих власти страны неправительственных организаций, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телекомпанию «Рустави-2».
По данным телекомпании, встреча, в которой участвовали до 15 представителей НПО, состоялась не в посольстве или резиденции дипломата, а в частной квартире обычного жилого корпуса в центре Тбилиси.
Вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани заявила, что «вызывает вопросы встреча с теми, кто активно занимается антигрузинскими, антиконституционными делами».
По ее словам, подобные встречи «бросают тень на репутацию посла».
«Интересно, почему понадобилось проводить конспиративную встречу», – отметила зампред парламента Грузии.
Власти Грузии резко критиковали бывшую главу французской дипмиссии Шераз Гасри, которая активно поддерживала местную оппозицию, и рассчитывают, что Оливье Курто будет занимать взвешенную позицию.
Активные контакты с грузинской оппозицией имеют постпред ЕС Павел Херчинский и посол Германии Петер Фишер.
Ранее сообщалось, что послы Германии и Франции в Грузии провели встречу с оппозицией под антисоветскими лозунгами.