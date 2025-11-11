Не сообщивший о готовящейся диверсии мужчина оштрафован в Нальчике

Не сообщивший о готовящейся диверсии россиянин Карданов оштрафован в Нальчике

Tекст: Антон Антонов

Карданов познакомился с другим гражданином России в общежитии строительного городка, где тот рассказал Карданову о своих планах, передает РИА «Новости».

Весной 2025 года, по данным следствия, знакомый Карданова вышел на связь с сотрудниками украинских спецслужб и получил задание устроить поджог железнодорожного объекта за денежное вознаграждение. Ему были предоставлены координаты цели и средства для изготовления зажигательной смеси. Во время работы этот человек признался Карданову в планах совершить поджог, однако тот не передал информацию правоохранителям.

Против знакомого было возбуждено дело о приготовлении к диверсии, самого Карданова привлекли к ответственности за несообщение о преступлении террористической и диверсионной направленности.

Карданов полностью признал свою вину в суде и содействовал расследованию. Суд постановил взыскать с него штраф.

