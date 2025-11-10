Каждая крупная страна тянет одеяло на себя, превращая конференцию по климату COP30 в базар интересов. Климатическая повестка превратилась в инструмент достижения эгоистичных целей каждого отдельного государства, и альтруизмом, лежавшем в основе всего движения, здесь давно не пахнет.0 комментариев
ФСБ задержала москвича за помощь украинским спецслужбам
ФСБ задержала москвича за сбор сведений о военных и подготовку диверсии
В Москве задержан 45-летний мужчина, собиравший для Украины сведения о российских военных, а также планировавший диверсию на железнодорожной станции столичного региона.
Сотрудники ФСБ задержали 45-летнего жителя Москвы по подозрению в государственной измене, передает ТАСС.
По данным Центра общественных связей ФСБ, мужчина собирал для украинской стороны данные о местах жительства и автомобилях российских военнослужащих.
В пресс-службе ведомства сообщают: «Пресечена противоправная деятельность жителя Москвы 1980 года рождения, подозреваемого в государственной измене, который инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с представителями спецслужб Украины и запрещенной на территории РФ украинской террористической организации».
По информации ФСБ, подозреваемый действовал по указанию кураторов, собирал сведения о месте жительства, транспортных средствах и времени передвижения одного из российских военных. Также ему поручили совершить диверсию на одной из железнодорожных станций Московского региона. Органами ФСБ задокументированы факты, подтверждающие его намерение перейти на сторону вооруженных сил Украины или вступить в украинское военизированное формирование для участия в боевых действиях против России.
Следственная служба УФСБ по Москве и Московской области возбудила в отношении задержанного уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности запрещенной организации) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ. Подозреваемого заключили под стражу, максимальное наказание по этим статьям предусматривает от 12 лет до пожизненного лишения свободы.
В ФСБ напомнили, что все лица, согласившиеся оказывать содействие иностранному государству, будут найдены и привлечены к уголовной ответственности. В ведомстве подчеркивают, что такие нарушения закона получат суровое наказание.
Напомним, накануне почти десять российских и иностранных граждан были арестованы по подозрению в участии в террористическом сообществе, связанном с СБУ.
Полиция и ФСБ на прошлой неделе сорвали подготовку теракта в Московской области.
Кроме того ФСБ задержала жителя Тамбовской области за передачу данных об участниках спецоперации на Украине.