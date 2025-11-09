Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.15 комментариев
Около десяти россиян и иностранцы арестованы за сотрудничество с СБУ
Почти десять российских и иностранных граждан арестованы по подозрению в участии в террористическом сообществе, связанном с СБУ, сообщил информированный источник.
Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана почти десяти гражданам России и иностранцам по обвинению в участии в террористическом сообществе посредством сотрудничества с СБУ. В материалах дела фигурируют также неустановленные лица, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Один из главных обвиняемых является иностранным гражданином, который по версии следствия поддерживал контакт с украинской спецслужбой.
Все арестованные содержатся в следственных изоляторах Москвы, в том числе в изоляторе «Лефортово».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре женщина-повар в Севастополе была задержана за передачу украинской военной разведке данных о Черноморском флоте и попытку отравить российских военнослужащих.
В октябре ФСБ задержала жительницу Донецка, подозреваемую в госизмене, за передачу СБУ сведений об автомобилях чиновников и перемещение компонентов взрывного устройства. Работника скорой помощи в ЛНР осудили в ноябре за шпионаж в пользу Украины.