Около десяти россиян и иностранцы арестованы за сотрудничество с СБУ

Tекст: Катерина Туманова

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана почти десяти гражданам России и иностранцам по обвинению в участии в террористическом сообществе посредством сотрудничества с СБУ. В материалах дела фигурируют также неустановленные лица, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Один из главных обвиняемых является иностранным гражданином, который по версии следствия поддерживал контакт с украинской спецслужбой.

Все арестованные содержатся в следственных изоляторах Москвы, в том числе в изоляторе «Лефортово».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре женщина-повар в Севастополе была задержана за передачу украинской военной разведке данных о Черноморском флоте и попытку отравить российских военнослужащих.

В октябре ФСБ задержала жительницу Донецка, подозреваемую в госизмене, за передачу СБУ сведений об автомобилях чиновников и перемещение компонентов взрывного устройства. Работника скорой помощи в ЛНР осудили в ноябре за шпионаж в пользу Украины.