ФСБ задержала жителя Тамбовской области за передачу данных об участниках СВО

ФСБ задержала россиянина, передавшего блогеру с Украины данные об участниках СВО
В Тамбовской области был задержан россиянин, который через Telegram сообщил блогеру на Украине сведения о дислокации российских военных, а также отправлял деньги запрещенным организациям.
Жителя Тамбовской области задержали сотрудники ФСБ за передачу данных об участниках специальной военной операции украинскому блогеру, пишет ТАСС.
В спецслужбе сообщили, что блогер находится под контролем военной разведки Киева, а переданные сведения включали информацию о местах дислокации подразделений.
По данным Центра общественных связей ФСБ, мужчина самостоятельно вышел на связь с блогером через мессенджер Telegram. Во время общения россиянин информировал иностранца о передвижениях воинских частей и перечислил безналичные средства на нужды одной из запрещенных проукраинских террористических организаций.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и финансировании терроризма. В настоящее время с ним работают следователи, которые проверяют причастность задержанного к другим эпизодам противоправной деятельности. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает пожизненное заключение.
ФСБ подчеркивает, что украинские спецслужбы по-прежнему активно ищут исполнителей диверсий и терактов через интернет, соцсети и популярные мессенджеры, в том числе Telegram и WhatsApp. В ведомстве призвали граждан быть бдительными и сообщать о подобных попытках.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области житель передал Киеву видео с укреплениями и был обвинен в шпионаже.
Накануне в ЛНР работник скорой помощи был осужден за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники ФСБ также задержали москвича, который работал на спецслужбы НАТО.