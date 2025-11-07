ФСБ задержала жителя Тамбовской области за передачу данных об участниках СВО

ФСБ задержала россиянина, передавшего блогеру с Украины данные об участниках СВО

Tекст: Мария Иванова

Жителя Тамбовской области задержали сотрудники ФСБ за передачу данных об участниках специальной военной операции украинскому блогеру, пишет ТАСС.

В спецслужбе сообщили, что блогер находится под контролем военной разведки Киева, а переданные сведения включали информацию о местах дислокации подразделений.

По данным Центра общественных связей ФСБ, мужчина самостоятельно вышел на связь с блогером через мессенджер Telegram. Во время общения россиянин информировал иностранца о передвижениях воинских частей и перечислил безналичные средства на нужды одной из запрещенных проукраинских террористических организаций.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и финансировании терроризма. В настоящее время с ним работают следователи, которые проверяют причастность задержанного к другим эпизодам противоправной деятельности. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает пожизненное заключение.

ФСБ подчеркивает, что украинские спецслужбы по-прежнему активно ищут исполнителей диверсий и терактов через интернет, соцсети и популярные мессенджеры, в том числе Telegram и WhatsApp. В ведомстве призвали граждан быть бдительными и сообщать о подобных попытках.

