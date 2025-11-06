Передавшего Киеву видео с укреплениями в Белгородской области обвинили в шпионаже

Tекст: Алексей Дегтярев

Обвиняемым оказался выходец из Черкасской области, его считают виновным государственной измене и незаконном хранении взрывных устройств, ему грозит пожизненное заключение, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

В мае 2023 года мужчина по просьбе родственника, работающего в министерстве обороны Украины, отснял на видеорегистратор автомобиля важные оборонительные сооружения, места дислокации российских военных и скопления личного состава на приграничной территории. Записи были переданы украинским спецслужбам.

Эту информацию использовали для подрыва боеспособности сил прикрытия границы во время проникновения украинской ДРГ на территорию Грайворонского округа Белгородской области.

Кроме того, мужчина по заданию украинских спецслужб приобрел и незаконно хранил дома самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, а все материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

В среду ФСБ задержала жителя Москвы, который собирал для спецслужбы страны НАТО данные об оппозиционно настроенных россиянах. Мужчина собирался уехать за границу с помощью своих кураторов.