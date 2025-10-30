Потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки превысили 210 человек

Tекст: Антон Антонов

«За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 140 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской), двое взяты в плен», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

Ожесточенные бои продолжаются по всей линии фронта в Сумской области. Российские авиация, артиллерия и расчеты ТОС-1А вели активную работу по выявленным скоплениям живой силы и техники украинской армии. ВСУ не предпринимали наступательных действий, восстанавливая боеспособность и перегруппировываясь.

На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не произошло. Армейская авиация и артиллерия группировки «Север» наносили удары по украинским силам в районах Рогозного и Рыжевки.

На Харьковском направлении продолжается продвижение «Северян» при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметов ТОС. В Волчанске и окрестностях, а также на Хатненском участке фронта украинские войска оказывают ожесточенное сопротивление.

В результате штурмовых действий на левом берегу реки Волчья в Волчанске российские подразделения заняли 20 зданий и закрепляются на новых рубежах. За сутки продвижение здесь составило 300 м. В лесном массиве к западу от Синельниково российские военные взяли три опорных пункта ВСУ и зачистили участок леса, продвинувшись до 400 м.

На участке Меловое–Хатнее удалось продвинуться на 700 м, отразив две контратаки ВСУ в районе Отрадного и взяв в плен двух украинских военнослужащих. Авиация ВКС наносила удары по позициям противника в районе Колодезного. Липцовский участок фронта остался без изменений.

