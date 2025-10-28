Зеленский заявил о планах получать финансирование Запада еще два-три года

Tекст: Елизавета Шишкова

Украинские власти ожидают, что западные партнеры продолжат выделять средства для ведения боевых действий еще в течение двух-трех лет, передает ТАСС.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время встречи с журналистами, подчеркнув, что обсуждал этот вопрос с европейскими лидерами.

«Я сказал европейским лидерам: мы не будем десятилетиями воевать, но вы должны показать, что в течение какого-то времени вы сможете стабильно финансово поддерживать Украину. И поэтому у них такая в голове программа – два-три года», – заявил Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны взяли Украину «на поруки» и им предстоит долго ее содержать.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что Зеленский готов продолжать конфликт три года.

При этом сам Зеленский заявил, что Украина находится на пороге завершения военного конфликта.