    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв «Своя игра» Орбана с Путиным и Трампом

    Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    16 комментариев
    24 октября 2025, 05:01 • Новости дня

    Guardian призвала Запад сменить тактику, так как санкции России на руку

    Tекст: Ирма Каплан

    Урегулирование путем переговоров было бы несправедливым и разочаровывающим. Но после почти четырехлетней борьбы это, возможно, лучший вариант, неожиданно пишет британская Guardian после объявления американским президентом Дональдом Трампом «грандиозных санкций» против российских энергетических компаний.

    «Несмотря на многочисленные санкции, поставки Украине более совершенного оружия и собственные разработки Украиной более мощных вооружений, таких как беспилотники, Россия все еще далека от капитуляции», – пишет Guardian.

    Газета отмечает, что сторонники стратегии увеличения издержек будут ратовать за  усиление давления. В частности, они хотят бессрочного сохранения санкций, увеличения поставок оружия Украине и ареста замороженных российских активов в Европе.

    «Но подобные меры сами по себе вряд ли обеспечат шок, который был бы необходим для того, чтобы коренным образом изменить траекторию войны и заставить Кремль капитулировать перед украинскими условиями переговоров», – указывает издание.

    Кроме того, в стратегии прекращения войны, основанной на «навязывании издержек», есть логический изъян, говорится в статье. С одной стороны, сторонники усиления давления утверждают, что серьезные переговоры сейчас бессмысленны, поскольку российский президент полон решимости.

    С другой стороны, они утверждают, что незначительное усиление военного или экономического давления каким-то образом его напугает.

    «Не стоит ожидать, что эти дополнительные санкции положат конец войне в ближайшее время – если только они не будут сочетаться с более открытой позицией Запада на переговорах. Это может означать заключение сделки, несколько более благоприятной для России, чем хотелось бы Западу», – резюмирует газета.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые Трамп назвал грандиозными, а в Белом доме заявили об ожиданиях значительного воздействия санкций США на Москву.

    При этом президент России Владимир Путин заявил о незначительном влиянии  новых санкций США на экономику страны, а Трамп на это предложил обсудить действенность рестрикций через полгода.

    23 октября 2025, 19:16 • Новости дня
    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на дальнобойные удары по России
    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на дальнобойные удары по России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пообещал крайне жесткий ответ в случае ударов по территории страны с применением дальнобойного вооружения.

    Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что удары по территории России с применением ракет Tomahawk или другого дальнобойного вооружения будут рассматриваться как попытка эскалации, передает ТАСС.

    «Это попытка эскалации. Но если таким оружием будет наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», – сказал он.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США якобы сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России. Президент США Дональд Трамп назвал эту публикацию фейком.

    Комментарии (46)
    23 октября 2025, 17:43 • Новости дня
    Россиянка Мельникова завоевала золото чемпионата мира по гимнастике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская спортсменка Ангелина Мельникова стала победительницей финала в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

    Соревнования проходили в Индонезии, где Мельникова по итогам четырех видов набрала 55,066 балла, передает ТАСС.

    Спортсменке 25 лет, и это уже вторая золотая медаль чемпионата мира в личном многоборье в ее карьере. До этого она одержала победу на мировом первенстве в 2021 году.

    Ранее Мельникова завоевала лидерство в квалификации чемпионата мира в Джакарте.

    В сентябре Мельникова отметила дружелюбное отношение соперниц на турнире Международной федерации гимнастики (FIG) в Париже.

    В июле ей запретили выступать на международных соревнованиях под песню «Младший лейтенант».

    Комментарии (2)
    22 октября 2025, 20:02 • Видео
    Главный город США достанется коммунистам

    Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 19:02 • Новости дня
    Путин высмеял решение ЕС запретить экспорт унитазов в Россию

    Путин: Запрет на ввоз унитазов в Россию дорого обойдется ЕС

    Путин высмеял решение ЕС запретить экспорт унитазов в Россию
    @ Рогулин Дмитрий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин с иронией прокомментировал решение Евросоюза запретить экспорт унитазов в Россию.

    «Это им дорого обойдется», – пошутил российский лидер, передает РИА «Новости». Напомним, в новом пакете санкций Евросоюз ввел запрет на ввоз сантехники, включая унитазы и биде, в Россию.

    ЕС также запретил поставки в Россию роз и азалий, листвы, веток деревьев, частей растений и цветов без бутонов. Кроме того, ЕС ограничил поставки трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила, что после введения Евросоюзом запрета на поставку мха и лишайника могут ввести ограничения даже для перелетных птиц.

    Комментарии (12)
    23 октября 2025, 20:59 • Новости дня
    Чемезов рассказал, на каких самолетах россияне будут летать к 2030 году
    Чемезов рассказал, на каких самолетах россияне будут летать к 2030 году
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что к 2030 году корпорация рассчитывает выйти на выпуск 20 импортозамещенных самолетов Ил-114-300 в год, от десяти до 20 самолетов Ту-214, 20 SJ-100 и 36 МС-21.

    Чемезов уточнил, что если до 2030 года будет введен дополнительный цех, производство Ту-214 увеличится до 20 единиц ежегодно, передает ТАСС.

    Действующая редакция государственной программы развития авиационной отрасли предусматривает поставку 990 самолетов для гражданской авиации до 2030 года. В этот план включены 142 самолета SSJ New, 270 МС-21-310, 51 Ил-114-300 и 113 Ту-214. Кроме того, предусмотрена поставка 12 Ил-96-300, 105 ТВРС-44 «Ладога», 158 ЛМС-192 «Освей» и 139 ЛМС-901 «Байкал».

    Ожидается обновление комплексной программы развития авиаотрасли (КПГА) до конца этого года, сообщал ранее глава Минпромторга Антон Алиханов.

    Напомним, в сентябре в воздух поднялся первый импортозамещенный самолет SJ-100, построенный по серийным технологиям.

    Комментарии (4)
    23 октября 2025, 21:21 • Новости дня
    В Госдуме предложили новый способ борьбы с телефонным мошенничеством
    В Госдуме предложили новый способ борьбы с телефонным мошенничеством
    @ Matthias Balk/DPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Во избежание случаев телефонного мошенничества возможное ограничение международной связи на стационарных домашних телефонах обсуждается как превентивная мера для защиты пенсионеров, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский на совместном заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде и Совета по развитию финансового рынка при СФ.

    По словам Боярского, мошеннические звонки переместились с популярных мессенджеров на стационарные линии.

    «И вот там надо выключать международные звонки. И об этом говорят правоохранители, потому что это самые уязвимые люди – это пенсионеры. Они [мошенники] дозваниваются домой, потом могут по сценарию уточнить что-то, перейдя уже на сотовую связь. Но в принципе, я думаю, что надо идти по тому же пути и выключать, а кому надо – удобный механизм снятия этой возможности сделать», – приводит его слова ТАСС.

    Парламентарий обратил внимание и на проблему виртуальных телефонных станций, подчеркнув, что подобные сервисы позволяют злоумышленникам арендовать городские номера и представляться сотрудниками различных служб. Использование таких сервисов также должно ограничиваться.

    Боярский выразил надежду на скорое внедрение системы идентификации устройств по IMEI, что позволит гражданам привязывать сим-карты к определенным устройствам, исключая их использование в других телефонах. Такой шаг, по словам депутата, снизит риски перевыпуска карт и компрометации аккаунтов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России с 1 сентября за организацию передачи сим-карт и персональных данных для входа в аккаунт третьим лицам в Уголовном кодексе появилось отдельное наказание. Также в МВД объяснили интерес мошенников к корпоративным номерам компаний.

    Комментарии (4)
    23 октября 2025, 10:39 • Новости дня
    Китай назвал бессмысленным давление на Путина по украинскому кризису

    МИД КНР заявил о невозможности решить кризис на Украине давлением на Путина

    Китай назвал бессмысленным давление на Путина по украинскому кризису
    @ Johannes Neudecker/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Для урегулирования конфликта на Украине необходимы переговоры, а не принуждение или давление на президента России Владимира Путина, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что давление на президента России Владимира Путина не способно привести к разрешению украинского кризиса, передает ТАСС.

    Китайский дипломат отметил, что диалог и переговоры являются единственным возможным способом урегулирования ситуации на Украине. Го Цзякунь подчеркнул, что любые попытки принуждения и давления не помогут решить существующие проблемы. Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос западной журналистки, которая просила прокомментировать мнение президента США Дональда Трампа о том, что председатель КНР Си Цзиньпин может оказать значительное влияние на Владимира Путина в вопросе Украины.

    Ранее министерство финансов США ввело санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции помогут уладить конфликт на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что коллективный Запад, поставив задачу нанести России стратегическое поражение, обрек на стратегическое поражение самого себя.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин: Многодетные семьи должны стать нормой в России
    Путин: Многодетные семьи должны стать нормой в России
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики заявил, что многодетные семьи должны стать нормой в России.

    «Не раз говорил: семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране», – заявил президент, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин подчеркнул, что государство не пойдет по пути поощрения хаотичной миграции, как это делают другие страны, которые сталкиваются с проблемами низкой рождаемости.

    В среду Кремль анонсировал участие Путина в заседании Совета по демографии.

    Комментарии (20)
    23 октября 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин заявил, что демографические проблемы нельзя решать за счет хаотичной миграции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики подчеркнул, что государство не пойдет по пути поощрения хаотичной миграции, как это делают другие страны, которые сталкиваются с проблемами низкой рождаемости.

    По его словам, некоторые государства сознательно жертвуют своей идентичностью, культурой и стабильностью ради привлечения мигрантов, чтобы компенсировать снижение количества коренного населения, передает ТАСС.

    «Разные страны выбирают разные способы ответа на демографический вызов, вплоть до фактического поощрения неконтролируемой – именно неконтролируемой, даже хаотичной – миграции, замещающей коренное население той или иной страны, жертвуя при этом и своей идентичностью, и культурной самобытностью, и, что немаловажно, внутриполитической стабильностью», – заявил президент.

    Путин подчеркнул, что для России принципиальным остается выбор в пользу максимальной поддержки семьи.

    Накануне Кремль анонсировал участие Путина в заседании Совета по демографии.

    Комментарии (11)
    24 октября 2025, 00:02 • Новости дня
    Трамп ответил Путину на слова об устойчивости к санкциям США

    Трамп призвал оценить влияние санкций на Россию через полгода

    Трамп ответил Путину на слова об устойчивости к санкциям США
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме ответил на слова российского коллеги Владимира Путина об устойчивости страны перед санкциями США, которые не окажут на ее экономику значительного воздействия.

    «Я раз, что он так считает. Это хорошо. Давайте поговорим об этом через полгода, посмотрим тогда, как это будет работать», – сказал Трамп в Белом доме.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о незначительном влиянии новых санкций США на экономику страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России. Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые Трамп назвал грандиозными, а в Белом доме заявили об ожиданиях значительного воздействия санкций США на Москву.

    Комментарии (2)
    24 октября 2025, 00:30 • Новости дня
    Суд в США постановил депортировать россиянина Постового

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский суд определил, что Денис Постовой, которого в 2024 году обвинили в нарушении экспортного контроля и поставках технологий двойного назначения в Россию, обязан покинуть США до декабря, сообщил его адвокат Уильям Коффилд.

    Американский иммиграционный суд обязал россиянина Дениса Постового покинуть Соединенные Штаты до декабря. Защита уточнила, что у Постового есть 45 дней для самостоятельного отъезда, иначе его принудительно депортируют в Россию, передает ТАСС.

    По словам адвоката Уильяма Коффилда, Денис Постовой по-прежнему находится под контролем Службы иммиграционного и таможенного контроля США. Если родственники россиянина приобретут билет, сотрудники ведомства сопроводят его до аэропорта и обеспечат посадку на рейс в Москву.

    Коффилд добавил, что после возвращения в Россию защита планирует обратиться с ходатайством о прекращении уголовного разбирательства по обвинениям, выдвинутым ранее в США.

    В сентябре 2024 года минюст США сообщил об аресте 44-летнего россиянина Дениса Постового по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники, а позже суд во Флориде распорядился взять его под стражу.

    После задержания Постовой был изначально переведен под домашний арест, но до освобождения его снова арестовали и отправили в изолятор в Вирджинии по причине отсутствия легального статуса в США, пояснял адвокат. В августе он сообщал о прогрессирующей катаракте у арестованного в США Постового.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 12:42 • Новости дня
    Под Красноармейском солдаты двух бригад ВСУ сдались в плен

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под городом Красноармейск (Покровск) в ДНР украинские военнослужащие из 25-й отдельной воздушно-десантной и 68 отдельной егерской бригады ВСУ решили сдаться в плен.

    Сами сдавшиеся заявили, что их эвакуации с линии боестолкновения мешали украинские дроны, передает ТАСС.

    Сейчас они находятся в безопасности, им оказывают помощь.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России с помощью ударных дронов разгромили украинскую технику и живую силу под Красноармейском в ночное время.

    До этого российские военные уничтожили в ДНР группу арабских наемников, часть оставшихся боевиков сдались в плен.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 08:48 • Новости дня
    Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву Херсоне
    Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву Херсоне
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В четверг в городе Херсоне, который находится под контролем ВСУ, были слышны взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    Взрывы прогремели в Херсоне, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

    В сообщении канала отмечалось: «В Херсоне слышны взрывы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подконтрольных ВСУ Запорожье и Херсоне прогремели взрывы.

    Партизаны ранее сожгли дом сотрудника ТЦК в Херсонской области.

    В начале октября в Херсоне, находящемся под контролем Киева, также произошла серия взрывов.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 21:56 • Новости дня
    Над Белгородской областью уничтожили 20 дронов ВСУ

    Минобороны сообщило об уничтожении 20 БПЛА над Белгородской областью

    Tекст: Вера Басилая

    В течение четырех часов российские силы ПВО сбили 20 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны России.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, с 16.00 до 20.00 мск дежурные подразделения средств ПВО зафиксировали и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в воздушном пространстве Белгородской области.

    Ранее при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали 19 человек. В Валуйском округе Белгородской области от атаки БПЛА погиб человек, а еще двое ранены.

    В результате атаки беспилотника ВСУ четыре населенных пункта Грайворонского городского округа Белгородской области остались без электроснабжения.

    Министерство обороны России сообщило об уничтожении 32 беспилотников над территорией страны.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 18:56 • Новости дня
    Число жертв ЧП на предприятии в Копейске выросло до 12

    Текслер: Число жертв ЧП на предприятии в Копейске выросло до 12

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество погибших в результате взрыва на одном из предприятий города Копейска в Челябинской области выросло до 12 человек, сообщил глава региона Алексей Текслер.

    В настоящее время сотрудники МЧС продолжают поисковые работы, чтобы установить местонахождение остальных работников, написал Текслер в своем Telegram-канале.

    «Число погибших увеличилось до 12 человек. Уточняется местонахождение еще 10 сотрудников предприятия. МЧС продолжает поисковые работы на месте происшествия», – говорится в сообщении губернатора.

    Ранее в четверг сообщалось, что число погибших при взрыве на предприятии в Копейске достигло 10 человек.

    СК завел уголовное дело о нарушении правил безопасности после инцидента в Копейске.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 08:36 • Новости дня
    Координировавший беспорядки в Махачкале канал «Утро Дагестан» создали на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Telegram-канал «Утро Дагестан», направлявшие массовые беспорядки в махачкалинском аэропорту в 2023 году, был зарегистрирован на украинский номер, говорится в материалах уголовного дела.

    Канал «Утро Дагестан» был создан с украинского номера, обвиняемый Абакар Абакаров зарегистрировал его 30 марта 2020 года на номер украинского оператора «Киевстар», передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы уголовного дела.

    Причем Абакаров управлял каналом через аккаунт, привязанный к турецкому мобильному оператору.

    По информации следствия, основная аудитория канала – жители юга России и выходцы из региона. Абакаров размещал материалы, транслирующие «антироссийские нарративы», анонсировал протестные акции и поддерживал связь с подписчиками через бота обратной связи.

    Публикации канала часто репостились деструктивными Telegram-каналами, среди которых «Утро февраля», основанный бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (признан иноагентом).

    В материалах дела говорится, что Пономарев, Абакаров и Исраил Ахмеднабиев (Абу Умар Саситлинский) 29 октября 2023 года размещали публикации, побуждающие дагестанцев к ненависти и участию в массовых беспорядках с блокировкой дорог у аэропорта «Уйташ». Также обвиняемые размещали призывы к сбору денег на экстремистскую деятельность.

    Ранее в октябре сообщалось, что тело автора Telegram-канала «Утро Дагестана» Абакара Абакарова с многочисленными ножевыми ранениями якобы нашли на арендованной вилле в Стамбуле.

    Напомним, в 2023 году Telegram-канал «Утро Дагестана» заблокировали из-за призывов к беспорядкам в регионе. Глава Дагестана Сергей Меликов пояснял, что в соцсетях распространяли инструкцию из 19 пунктов, в их числе были политические лозунги.

    Комментарии (0)
    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
