Французский велосипедист Сехили покинул Россию и отправился домой

Tекст: Ирма Каплан

«Софиан Сехили сегодня утром вылетел из аэропорта Владивостока рейсом в Пхукет, откуда отправится домой, во Францию. Так как прямых рейсов в Европу сейчас нет, вернуться домой он может только через третьи страны. И я постаралась выбрать ему наиболее удобный маршрут. Был еще вариант вылететь через КНР, но Таиланд оказался предпочтительнее», – заявила Кушнир РИА «Новости».

Освобождение и вылет Сехили были приурочены к завершению срока действия российской визы – она истекала через два дня. Во Францию велосипедист должен прибыть до конца недели.

Напомним, Сехили был задержан в Приморском крае в сентябре по обвинению в незаконном пересечении российской границы. Суд признал его виновным, но освободил от уплаты штрафа и зачел пребывание в СИЗО.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре суд продлевал арест французскому велосипедисту Софиану Сехили до ноября, но 23 октября Сехили из Франции освободили из-под стражи.