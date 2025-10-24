Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Французский велосипедист Сехили покинул Россию и отправился домой
Французский велопутешественник Софиан Сехили, обвинявшийся в незаконном пересечении границы, отправился на родину через Таиланд после освобождения из-под стражи, сообщила его адвокат Алла Кушнир.
«Софиан Сехили сегодня утром вылетел из аэропорта Владивостока рейсом в Пхукет, откуда отправится домой, во Францию. Так как прямых рейсов в Европу сейчас нет, вернуться домой он может только через третьи страны. И я постаралась выбрать ему наиболее удобный маршрут. Был еще вариант вылететь через КНР, но Таиланд оказался предпочтительнее», – заявила Кушнир РИА «Новости».
Освобождение и вылет Сехили были приурочены к завершению срока действия российской визы – она истекала через два дня. Во Францию велосипедист должен прибыть до конца недели.
Напомним, Сехили был задержан в Приморском крае в сентябре по обвинению в незаконном пересечении российской границы. Суд признал его виновным, но освободил от уплаты штрафа и зачел пребывание в СИЗО.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре суд продлевал арест французскому велосипедисту Софиану Сехили до ноября, но 23 октября Сехили из Франции освободили из-под стражи.