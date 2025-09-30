Суд в Приморье продлил арест французскому велосипедисту Сехили до ноября

Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Арест велопутешественника из Франции Софьяна Сехили, задержанного на китайско-российской границе при попытке установить мировой рекорд, продлен до 3 ноября.
Уссурийский районный суд в Приморском крае продлил арест велопутешественнику из Франции Софиану Сехили до 3 ноября, передает ТАСС.
Как уточнили в пресс-службе объединенной судебной системы региона, речь идет о продлении ранее избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.
Сехили был задержан на границе между Китаем и Россией в начале сентября. Французское издание Le Monde сообщало, что путешественник пытался дважды пересечь границу России через разные контрольно-пропускные пункты, которые находились в 200 км друг от друга. По данным суда, изначально арест был назначен до 4 октября.
Сехили подозревается в незаконном пересечении государственной границы России. В случае признания вины ему грозит штраф до 200 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.
По сведениям Le Monde, француз совершал путешествие на велосипеде с целью побить мировой рекорд по пересечению Евразии. Его маршрут пролегал из Лиссабона во Владивосток.
Позднее французского велосипедиста в Приморье арестовали за незаконный переход границы.