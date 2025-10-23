Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Варачино, Искрисковщины, Кондратовки, Корчаковки и Ленинского Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ рядом с Волчанском и Дергачами.

При этом ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, бронемашину, американскую 155-мм гаубицу М198, станцию РЭБ и четыре склада матсредств.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Великой Шапковки, Купянска, Куриловки, Сеньково Харьковской области, Дробышево и Ямполя Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ и пять складов с боеприпасами.

В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Дроновки, Иванополья, Пазено, Северска и Федоровки ДНР.

Противник при этом потерял до 145 военнослужащих, танк, три бронемашины, два 155-мм артиллерийских орудия, станцию РЭБ и склад матсредств, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Белицкого, Гришино, Димитрова, Золотого Колодезя и Красноармейска ДНР.

При этом потери украинских вооруженных формирований составили свыше 535 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, три пикапа и артиллерийское орудие.

В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Алексеевки, Егоровки, Орестополя Днепропетровской области, Вишневого и Успеновки Запорожской области.

ВСУ потеряли до 390 военнослужащих, три бронемашины и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того ВС России поразили используемую для ВПК Украины энергетическую инфраструктуру.