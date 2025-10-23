Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Потери украинских войск в зоне СВО за сутки превысили 1580 военнослужащих
ВСУ за сутки потеряли порядка 1580 человек личного состава, также были уничтожены артиллерийские орудия западного производства и склады боеприпасов на нескольких направлениях.
Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Варачино, Искрисковщины, Кондратовки, Корчаковки и Ленинского Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ рядом с Волчанском и Дергачами.
При этом ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, бронемашину, американскую 155-мм гаубицу М198, станцию РЭБ и четыре склада матсредств.
Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Великой Шапковки, Купянска, Куриловки, Сеньково Харьковской области, Дробышево и Ямполя Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.
Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ и пять складов с боеприпасами.
В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Дроновки, Иванополья, Пазено, Северска и Федоровки ДНР.
Противник при этом потерял до 145 военнослужащих, танк, три бронемашины, два 155-мм артиллерийских орудия, станцию РЭБ и склад матсредств, перечислили в Минобороны.
Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Белицкого, Гришино, Димитрова, Золотого Колодезя и Красноармейска ДНР.
При этом потери украинских вооруженных формирований составили свыше 535 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, три пикапа и артиллерийское орудие.
В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Алексеевки, Егоровки, Орестополя Днепропетровской области, Вишневого и Успеновки Запорожской области.
ВСУ потеряли до 390 военнослужащих, три бронемашины и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.
Кроме того ВС России поразили используемую для ВПК Украины энергетическую инфраструктуру.