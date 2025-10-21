Politico: Бельгия не будет блокировать план ЕС по использованию российских активов

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Politico, позицию Бельгии озвучил один из местных дипломатов. Бельгийские власти при этом выразили опасения относительно возможных правовых последствий реализации подобных мер. Тем не менее, по словам источника издания, страна не собирается возражать против обращения к Еврокомиссии с просьбой подготовить юридически выверенное предложение по использованию замороженных средств, передает ТАСС.

Как отмечает Politico, после саммита Евросоюза в четверг Европейский совет должен дать «политическое добро» Еврокомиссии на дальнейшую работу по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что план Евросоюза по использованию замороженных российских активов может привести к финансовым потерям для простых европейцев, особенно для жителей Германии.

Напомним, большую часть иностранной финансовой помощи киевскому режиму в 2025 году составили поступления за счет доходов от замороженных российских активов.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что предоставление Киеву нового кредита под замороженные российские активы остается открытым, несмотря на прогресс в переговорах между странами ЕС.