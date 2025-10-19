  • Новость часаСилы ПВО уничтожили 20 дронов ВСУ за два вечерних часа над регионами России
    У тоннеля из России в Америку появился новый шанс
    Мерц сообщил о недовольстве Зеленского визитом в США
    Медведев: Бандеровская банда не будет признана победителем у себя дома
    Призывавшего к беспорядкам основателя ресурса «Утро Дагестана» нашли убитым в Турции
    Вэнс объяснил галстук главы Пентагона с триколором РФ на встрече с Зеленским
    Военные Азербайджана включены в состав контингента в Газе
    Орбан: Будапешт – единственная точка в ЕC, где возможен прогресс по Украине
    Эксперт оценил появление офиса полиции Таджикистана в Москве
    Генерал Ричардс: Британия находится в состоянии гибридной войны с Россией
    Борис Акимов Борис Акимов Как России поднять рождаемость до уровня Израиля

    Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.

    18 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    24 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    10 комментариев
    19 октября 2025, 05:20 • Новости дня

    L'Antidiplomatico указал на капитуляцию Зеленского в Овальном кабинете

    Tекст: Ирма Каплан

    В привычном ироничном тоне итальянский портал L'Antidiplomatico оценил итоги поездки главы киевского режима Владимира Зеленского в Белый дом, отметив, что итоги поездки можно назвать полной капитуляцией: ни ракет, ни санкций, ни разрешения на удары вглубь России.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что надеется «закончить войну», не думая о «Томагавках». В начале встречи он дал понять журналистам, что считает атаку на Россию с применением американского оружия вглубь территории эскалацией. Он не хочет заходить так далеко. Так стало ясно, что его позиция противоположна видению Зеленского, отмечает портал L'Antidiplomatico.

    «Единственной картой, которую ему [Зеленскому] удалось разыграть в ходе публичной встречи, стала карта обмена: он предложил США ноу-хау для укрепления индустрии беспилотников в обмен на ракеты. Президент США дал краткий ответ: украинские беспилотники очень хороши, но ничего похожего на наши самолеты нет», – говорится в материале.

    Автор статьи указывает на одну важную деталь, которую Трамп раскрывает на пресс-конференции после переговоров с Зеленским, он подчеркивает, что ракеты Tomahawk – американское оружие, которое служит США, а раздача его другим странам лишает Вашингтон сдерживающей силы. Не говоря о том, что у Трампа могут быть собственные планы на эти ракеты на фоне эскалации с Ираном и Венесуэлой.

    «Он [Зеленский] не только возвращается домой ни с чем, но и вынужден принять условия, выдвинутые Белым домом: «Мы должны остановиться там, где находимся сейчас, Трамп прав». Значительная неудача после того, как в очередной раз было заявлено об ударах вглубь России, украинской наступательной инициативе и отвоевании собственных территорий», – резюмирует автор.

    16 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский приезжал в Вашингтон с намерением обсудить с Трампом вопрос передачи Украине ракет Tomahawk. Но после беседы с президентом России Владимиром Путиным Трамп заявил, что ракеты Tomahawk нужны самим США, отметив, что надеется на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских ракет Tomahawk.

    18 октября 2025, 19:18 • Новости дня
    Вэнс объяснил галстук главы Пентагона с триколором РФ на встрече с Зеленским

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал ситуацию с галстуком главы Пентагона Пита Хегсета в цветах российского триколора на встрече лидера США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

    Остроты ситуации на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского добавил галстук министра обороны США: цвета на нем располагались в том же порядке, что и на российском триколоре – белый сверху, затем синий и красный внизу. Эта деталь не осталась незамеченной как журналистами, так и пользователями соцсетей, передает «Московский комсомолец».

    Вэнс отреагировал на ситуацию в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), заметив: «Или, может быть, он носил цвета Америки». Вице-президент тем самым напомнил, что эти три цвета также присутствуют на флаге США.

    Накануне министр обороны США Пит Хегсет появился на переговорах американского президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в галстуке, который был оформлен в цветах российского флага.

    Комментарии (11)
    18 октября 2025, 12:54 • Новости дня
    Сийярто: Если вам не нравится инфраструктура в Европе, то вы можете ее взорвать
    @ Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отказ польских властей отдавать обвиняемого в теракте на «Северных потоках» украинца Владимира Журавлева в Германию возмутителен, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    «Это скандально: по мнению Польши, если вам не нравится инфраструктура в Европе, то вы можете ее взорвать», – цитирует Сийярто ТАСС.

    Так Варшава дает свое «разрешение» на теракты в Европе, указал политик.

    По его мнению, Польша не просто освобождает, но и чествует террориста.

    «Вот до чего дошло европейское верховенство права», – заключил Сийярто.

    Напомним, окружной суд в Варшаве отказал в выдаче Германии гражданина Украины, подозреваемого в диверсии на «Северном потоке».

    Туск сообщал, что экстрадиция украинца Владимира Журавлева в Германию не соответствует интересам Польши.

    Комментарии (15)
    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 10:20 • Новости дня
    СМИ: Трамп развалил стратегию Зеленского по украинскому конфликту
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Публичные заявления, прозвучавшие после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, говорят о том, что глава киевского режима не смог достичь своих целей в ходе визита в Вашингтон, пишут украинские СМИ.

    В ходе переговоров в американской столице Зеленскому не удалось добиться передачи американских ракет или усиления военной поддержки со стороны США, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    Трамп отказался втягивать страну в эскалацию конфликта на Украине, это решение «сломало» стратегию Зеленского и западных сторонников эскалации, рассчитывавших на более активные действия Вашингтона против России.

    Зеленский планировал в ходе визита в США получить ракеты Tomahawk, продолжить бесплатную военную помощь и усилить давление на Россию. Однако, как отмечается, ни одну из этих задач ему реализовать не удалось.

    Во время переговоров Трамп прямо заявил, что передача ракет Tomahawk могла бы привести «ко многим плохим вещам». В ходе встречи в пятницу в Вашингтоне, как уточняет телеканал CNN, Трамп ясно дал понять Зеленскому, что Украина не получит дальнобойные ракеты.

    16 комментариев

    Напомним, Трамп усомнился в возможности передать киевскому режиму крылатые ракеты Tomahawk. Он пояснял, что Соединенным Штатам самим нужны такие ракеты.

    СМИ сообщали, что Трамп поменял свою позицию после беседы с российским коллегой Владимиром Путиным.

    Комментарии (8)
    18 октября 2025, 17:35 • Новости дня
    Мерц сообщил о недовольстве Зеленского визитом в США

    Мерц: Зеленский остался недоволен итогами визита в США

    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Визит Владимира Зеленского в США не оправдал его ожиданий, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в беседе с главой украинского режима.

    По его словам, «визит прошел не так, как хотел Зеленский». Мерц подчеркнул, что намерен продолжать поддерживать оказание европейской помощи Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на N-tv.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что публичные заявления, прозвучавшие после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, говорят о том, что глава киевского режима не смог достичь своих целей в ходе визита в Вашингтон.

    В субботу в ходе переговоров в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Украина стремится к эскалации конфликта с Россией.

    Комментарии (2)
    18 октября 2025, 17:00 • Новости дня
    Медведев: Бандеровская банда не будет признана победителем у себя дома
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. прокомментировал заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что «Россия и Украина должны признать себя победителями в конфликте». По мнению Медведева, такой подход не отражает реальной ситуации на Украине.

    В ходе встречи с Владимиром Зеленским Трамп заявил, что и Россия, и Украина могут признать себя «победителями в конфликте», указал Медведев в своем Telegram-канале. «Так часто бывает по итогам военных столкновений. Но это не наш случай. И дело не только в том, что нам нужна победа с известными всем условиями. Это аксиома», – подчеркнул он.

    «Дело и в том, что нынешняя бандеровская банда не будет признана победителем у себя дома ни при каких условиях», – указал зампред СБ России. Это, по словам Медведева, понимает как сам Зеленский, так и его политические конкуренты. Они не простят ему потерю территорий, как ее не простят и украинские нацисты.

    «Поэтому окончание войны – смерть режиму. Так что тезис Трампа здесь не работает», – пояснил Медведев.

    Он отметил, что главе Белого дома удалось «удачно поиграть в «Томагавки» в свойственной ему манере. «И закончил партию в лучших традициях отправки ядерных субмарин. Извини, брателло, самим не хватает», – добавил зампред СБ.

    При этом Медведев заметил, что Трамп остается верен своей позиции «Это не моя война, во всем виноват маразматик Б. (Джо Байден, предыдущий президент США)». «Но это, конечно, совсем не конец накачки Киева новым оружием. Продолжение следует, и нам надо быть готовыми к любому развитию событий», – подвел итог Медведев.

    Напомним, в четверг президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Затем Трамп анонсировал встречу с российским коллегой в Будапеште.

    После этого Трамп усомнился в возможности передать киевскому режиму крылатые ракеты Tomahawk. Он отметил, что Соединенным Штатам самим нужны такие ракеты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленский прилетел в Вашингтон за «Томагавками» и поддержкой, но улетел с пустыми руками.

    Комментарии (31)
    18 октября 2025, 18:47 • Новости дня
    Пушков заявил о неприятных последствиях саммита России и США для ЕС
    @ Анастасия Петрова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решения президента США Дональда Трампа и их последствия могут оказаться еще более тяжелыми для Европы, однако предстоящий саммит президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги уже испортил настроение в Брюсселе, Париже, Берлине и Лондоне, считает сенатор Совфеда Алексей Пушков.

    Пушков в своем Telegram-канале отметил, что еще несколько дней назад премьер-министр Эстонии Кая Каллас надеялась на восстановление единства ЕС и США по Украине, как это было при администрации бывшего президента США Джо Байдена, но эти ожидания не оправдались.

    Сенатор подчеркнул, что между Трампом и Байденом существует принципиальная разница: «Трамп не Байден и им не станет. Он много раз об этом говорил сам, и в Европе это знали, но надеялись на чудо: а вдруг?». Кроме того, по словам сенатора, Россия продемонстрировала такую устойчивость в военной и экономической сферах, которую невозможно игнорировать – и Трамп это заметил.

    Еще один фактор, на который обратил внимание Пушков, заключается в идейных противоречиях между евролибералами и Трампом. Сенатор отметил, что европейские либералы и американские демократы выступают за «либеральную диктатуру», поддерживают множественные гендеры и присутствие трансгендеров в женском спорте, тогда как Трамп занимает противоположную позицию. По его словам, евролибералы – это те же американские демократы, только живущие на другом континенте.

    Пушков также напомнил о недавних настроениях европейских либералов, которые «мечтали о смерти Трампа» и поддерживали Камалу Харрис, несмотря на ее очевидную, по его мнению, бездарность. Сенатор заверил, что Трамп не забыл об этом отношении к себе.

    16 комментариев


    Ранее испанская газета El Pais со ссылкой на несколько источников в ЕС сообщила, что в кулуарах Европейского союза будущую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште считают серьезным вызовом для Брюсселя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров Путина и Трампа. Венгерский министр иностранных дел Сийярто обсудил с помощником президента России Ушаковым подготовку встречи Путина и Трампа в Будапеште. Китай поддержал проведение встречи Путина и Трампа в Будапеште.

    Комментарии (4)
    18 октября 2025, 07:21 • Новости дня
    МВФ потребовал девальвировать украинскую гривну

    Bloomberg сообщило о давлении МВФ на Киев с целью девальвации гривны

    @ Frank Hammerschmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Международный валютный фонд настаивает на контролируемой девальвации гривны для поддержки финансовой стабильности Украины и оказывает давление на Киев, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

    По информации Bloomberg, МВФ поддерживает идею контролируемой девальвации гривны и уверен, что это позволит улучшить финансовое положение Украины за счет увеличения поступлений в бюджет в национальной валюте, передает ТАСС.

    Национальный банк Украины не согласен с позицией МВФ и не готов поддержать такое предложение из-за опасений роста инфляции и возможного общественного недовольства.

    Ранее директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер отметил на брифинге, что в своей работе фонд исходит из оценки Киева, согласно которой конфликт на Украине продолжится и в следующем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина недополучила 5 млрд евро из-за невыполнения обязательств перед Международным валютным фондом и по программе Ukraine Facility.

    Комментарии (8)
    18 октября 2025, 09:49 • Новости дня
    Ударами ФАБ уничтожено элитное подразделение ВСУ на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате авиаударов по позициям украинского элитного подразделения «Скала» зафиксированы многочисленные жертвы и тяжелые ранения среди военнослужащих, сообщили в российских силовых структурах.

    Частичное уничтожение элитного подразделения ВСУ «Скала» произошло в результате ударов ФАБ-500 по его позициям в районе села Коломийцы, передает ТАСС. «В районе села Коломийцы были нанесены множественные удары ФАБ-500 по местам расположения подразделения «Скала». В результате ударов оно частично уничтожено, много погибших и тяжело раненых», – сообщили представители силовых структур.

    Украинское командование, по их данным, отказывается эвакуировать раненых военных из-за высоких рисков для спасательных групп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Воздушно-космические силы России нанесли удар корректируемыми авиационными бомбами по позициям ВСУ в ДНР и Харьковской области. В результате удара были уничтожены пункты управления и склады с вооружением противника. Кимаковский заявил об уничтожении взвода ВСУ ФАБ в Днепропетровской области.

    Комментарии (3)
    18 октября 2025, 12:28 • Новости дня
    ВС России освободили Плещеевку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские подразделения в последние сутки в результате активного наступления освободили населенный пункт Плещеевка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России.

    Село Плещеевка освободили подразделения «Южной» группировки войск, заявляет ведомство в своем Telegram-канале.

    В прошлые сутки российские военные освободили населенные пункты Тихое и Песчаное в Харьковской области, а также Приволье в Днепропетровской области.

    До этого ВС России освободили Новопавловку в ДНР и Алексеевку в Днепропетровской области.

    Комментарии (3)
    18 октября 2025, 11:33 • Новости дня
    Эксперт объяснил смысл создания спецслужбами Украины приложения для венгров
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания, имеющая связи с украинскими спецслужбами, создала приложение для партии «Тиса» с целью сбора данных венгерских граждан, заявил венгерский политический эксперт Георг Шпетле.

    По его словам, приложение венгерской оппозиционной партии «Тиса» для смартфонов было разработано компанией, связанной с украинскими спецслужбами, с целью сбора личных данных венгерских граждан и влияния на их мнение перед будущими парламентскими выборами, передает РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что украинские спецслужбы проникли в общественную жизнь страны и «залезли к венграм в смартфоны», чтобы обеспечить победу оппозиции на выборах 2026 года. По его словам, этим партиям выгоден курс на поддержку вступления Украины в Евросоюз.

    Шпетле подчеркнул, что приложение «Мир Тисы», вероятно, было создано украинской IT-компанией, тесно сотрудничающей с украинскими спецслужбами. Он также отметил: «Это действительно очень серьезная опасность, потому что, по сути, украинские спецслужбы действительно проникли в смартфоны венгров».

    По оценке политика Петера Мадьяра, лидера партии «Тиса», приложение скачали уже 300 тыс. человек. Эксперт считает, что имена и номера телефонов этих людей могли оказаться в распоряжении украинских спецслужб, которые могут использовать их для манипуляций через социальные сети и распространения фейковых новостей.

    Шпетле добавил, что «украинский след» стал очевиден после того, как Мадьяр встретился с разработчиками IT-компании в Берлине, ранее сотрудничавшей с украинскими вооружёнными силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал видео, в котором показал смартфон с установленным украинским шпионским приложением.

    Комментарии (2)
    18 октября 2025, 13:49 • Новости дня
    Орбан: Будапешт – единственная точка в Европе, где возможен прогресс по Украине
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Будапеште может дать серьезный шанс урегулировать ситуацию на Украине, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

    Венгрия стала страной в Европе, где существует реальная возможность добиться прогресса по урегулированию на Украине, указал Орбан, передает ТАСС. По его словам, «Брюссель изолировал себя от мирного процесса», тогда как Будапешт намерен продолжать прилагать усилия для достижения мира.

    16 комментариев

    Премьер отметил, что Венгрия годами настойчиво выступала за мир, отстаивая принципы сотрудничества и взаимного уважения между странами. «Мы годами последовательно и настойчиво отстаивали дело мира. Сотрудничество вместо конфронтации, взаимное уважение вместо стигматизации. Это путь к миру», – заявил Орбан.

    В четверг Путин и Трамп поговорили по телефону. Трамп анонсировал встречу с российским коллегой в Будапеште. В Кремле заявили, что встреча может пройти в ближайшие две недели.

    Сам американский лидер пояснил, что Венгрия – это безопасная площадка для переговоров политиков.

    Комментарии (7)
    18 октября 2025, 23:37 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 20 дронов ВСУ за два вечерних часа над регионами России

    Силы ПВО уничтожили 20 дронов ВСУ за два часа над регионами России

    @ Пресс-служба Минобороны России/via Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские средства ПВО за два часа вечером субботы перехватили и уничтожили 20 украинских БПЛА над шестью регионами России, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

    «С 21.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    Оборонное ведомство уточнило, что семь дронов было сбито над территорией Курской области, по четыре – над Ростовской и Брянской областями, по два беспилотника – над Белгородской и Волгоградской областями и 1 БПЛА над Тульской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, утром субботы пять дронов ВСУ самолетного типа были уничтожены средствами ПВО над Белгородской и Курской областями в течение двух часов, сообщили в Минобороны России.

    Вечером субботы, по данным Минобороны, силы ПВО в течение четырех часов сбили шесть беспилотников ВСУ  самолетного типа, причем четыре из них уничтожили над Белгородской областью.

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 07:30 • Новости дня
    ПВО ночью сбила 41 беспилотник над регионами России и акваторией Черного моря
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за ночь сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что 12 дронов были сбиты над территорией Брянской области. По пять беспилотников уничтожено над Калужской областью и в Республике Башкортостан.

    В Московской области средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА. По два беспилотника было сбито над Белгородской и Орловской областями. По одному дрону уничтожили над Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской областями.

    Кроме того, шесть украинских беспилотников были сбиты российскими средствами ПВО над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило об уничтожении и перехвате 61 украинского беспилотника самолетного типа в ночь с четверга на пятницу.

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 12:14 • Новости дня
    Гросси: На ЗАЭС началось восстановление поврежденных ЛЭП
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Запорожской атомной электростанции стартовали работы по восстановлению поврежденных линий электропередач, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    Работы по восстановлению ЛЭП, ведущих к ЗАЭС, начались после «установления локальных зон прекращения огня», сообщило МАГАТЭ в X (бывший Twitter) со ссылкой на Гросси.

    Отмечается, что восстановление электроснабжения важно для ядерной безопасности. По данным агентства, как Россия, так и Украина взаимодействовали с МАГАТЭ, чтобы обеспечить ремонт станции.

    Напомним, директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина указывала, что киевский режим пытается поэтапно вывести из строя критически важные системы безопасности станции.

    До этого ЗАЭС осталась без внешнего электроснабжения. На территории, подконтрольной Украине, была повреждена линия энергоснабжения станции. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предупреждал о последствиях возможной катастрофы на ЗАЭС для Европы.

    Комментарии (4)
    18 октября 2025, 18:19 • Новости дня
    Генерал Ричардс: Британия находится в состоянии гибридной войны с Россией
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший начальник генерального штаба вооруженных сил Британии Дэвид Ричардс заявил, что Украина не сможет победить Россию в конфликте.

    По его словам, Запад вдохновил Украину на борьбу, но не предоставил ей достаточных средств для победы, передает РИА «Новости». Ричардс в интервью изданию Independent отметил, что у Киева недостаточно человеческих ресурсов, чтобы одержать верх, если только Запад не решит напрямую вмешаться, чего, по его мнению, не произойдет. Он подчеркнул, что для Британии конфликт на Украине не является экзистенциальной угрозой.

    Экс-глава британского генштаба также признал, что Британия находится в состоянии гибридной войны с Россией, однако участие в прямом вооруженном столкновении не отвечает ее национальным интересам. По его словам, «русские не проигрывают», а максимум, на что сейчас может рассчитывать Украина, это ничья.

    16 комментариев


    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что призвал стороны украинского конфликта прекратить боевые действия и остановить войска на нынешней линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский согласился с предложением Трампа о прекращении боевых действий на текущих позициях.

    Напомним, в пятницу состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Трампом. Президент России заявил, что российские войска полностью владеют стратегической инициативой по всей линии соприкосновения.

    Комментарии (0)
    Пушков заявил о неприятных последствиях саммита России и США для ЕС
    Минпромторг опроверг слухи об ограничениях отсрочки по утильсбору
    WP: Американцы начали отказываться от гражданства США по политическим мотивам
    Никитин пригласил высылаемых из Латвии россиян переехать в Нижегородскую область
    Публицист Сергей Кара-Мурза умер в Москве
    Канадский теннисист на русском языке поругался с болельщиком в Стокгольме
    Валерия исполнила в Москве прошедшую отбор Grammy песню (видео)

    Трамп поспешил с отказом Индии от российской нефти

    Сенсация от Дональда Трампа, что Индия решила все-таки отказаться от российской нефти, оказалась односторонней. В МИД Индии этого не подтвердили. Правда, западные СМИ распространили версию о том, что Трамп просто должен был держать такие договоренности в тайне, но не сдержался. Что же на самом деле скрывается за этой странной историей? Подробности

    Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине

    Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Подготовка к встрече начнется уже на следующей неделе. Выбор Венгрии комфортен Москве и Вашингтону из-за дружественных отношений с Виктором Орбаном. А вот ЕС и Киев поставлены в сложную ситуацию: в Брюсселе и Киеве не любят Орбана, а Украине столица Венгрии навевает воспоминания еще и о Будапештском меморандуме. Чего ждать России и миру от нового саммита? Подробности

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Изгнание русских превращает Прибалтику в дом престарелых

    У демографической катастрофы, которую переживает Прибалтика, появился еще один характерный признак. Поскольку детей становится меньше, а стариков больше, школы переоборудуются в дома престарелых. Происходит это в том числе потому, что местные националисты десятилетиями изгоняли живущих в Латвии русских – и теперь, по словам местных политиков, «демографическая яма становится демографической бездной». Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

