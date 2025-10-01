Умер раненный при атаке дрона глава совета депутатов Новой Каховки Леонтьев

Tекст: Вера Басилая

Глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев, получивший тяжелые ранения в результате атаки дрона ВСУ, скончался в больнице, сообщил Сальдо в Telegram-канале.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что врачи боролись за жизнь Леонтьева до последнего, однако спасти его не удалось.

По словам Сальдо, «на боевом посту от подлого удара противника погиб настоящий патриот, горячо любивший Россию и Херсонщину». Он отметил, что Леонтьев был одним из первых сторонников партии «Единая Россия» в регионе, честным, принципиальным и открытым человеком.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего, подчеркнув, что память о нем навсегда останется в истории Херсонской области и в сердцах земляков.

Ранее Сальдо сообщал, что при атаке дрона «Баба-яга» был ранен глава Совета депутатов Новой Каховки Леонтьев. Дрон типа «Баба-яга» сбросил два взрывных устройства на здание депутатского корпуса. В результате атаки пострадали три человека.