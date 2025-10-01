  • Новость часаОрбан нашел неожиданных союзников против вступления Украины в ЕС
    Зачем ОПЕК+ обваливает цены на нефть
    Навроцкий отказался перекрывать Балтику из-за слов Зеленского
    Медведев ответил на слова Трампа о подлодках США у берегов России
    Главком Сухопутных войск оценил опыт спецоперации на Украине
    Российские войска подошли к Северску с двух направлений
    Губернатор: Пожар на Ярославском НПЗ не связан с атакой беспилотников
    Bloomberg сообщил о превращении «стены дронов» ЕС в пиар-акцию
    Армия Израиля за два месяца уничтожила более тысячи зданий в Газе
    В США начался шатдаун, ожидаются массовые увольнения госслужащих
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Камчатка-блюз на фоне толп туристов

    Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал, как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Культ обиженности – путь бесов

    Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    1 октября 2025, 11:40

    Умер раненный при атаке дрона глава совета депутатов Новой Каховки Леонтьев

    Tекст: Вера Басилая

    Глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев умер в больнице после ранения, полученного при атаке дрона ВСУ типа «Баба-Яга», сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

    Глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев, получивший тяжелые ранения в результате атаки дрона ВСУ, скончался в больнице, сообщил Сальдо в Telegram-канале.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что врачи боролись за жизнь Леонтьева до последнего, однако спасти его не удалось.

    По словам Сальдо, «на боевом посту от подлого удара противника погиб настоящий патриот, горячо любивший Россию и Херсонщину». Он отметил, что Леонтьев был одним из первых сторонников партии «Единая Россия» в регионе, честным, принципиальным и открытым человеком.

    Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего, подчеркнув, что память о нем навсегда останется в истории Херсонской области и в сердцах земляков.

    Ранее Сальдо сообщал, что при атаке дрона «Баба-яга» был ранен глава Совета депутатов Новой Каховки Леонтьев. Дрон типа «Баба-яга» сбросил два взрывных устройства на здание депутатского корпуса. В результате атаки пострадали три человека.

    1 октября 2025, 01:37 • Новости дня
    Главком Сухопутных войск оценил опыт спецоперации на Украине

    Мордвичев: Опыт СВО указал на необходимость совершенствовать управление войсками

    Главком Сухопутных войск оценил опыт спецоперации на Украине
    @ Минобороны России

    Tекст: Антон Антонов

    Опыт спецоперации на Украине указал на необходимость совершенствования системы управления войсками и повышения оперативности принятия решений, заявил Герой России генерал­-полковник Андрей Мордвичев – главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России.

    «В условиях быстро меняющейся обстановки критически важным является способность командиров на местах самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения «здесь и сейчас». – заявил он в интервью газете «Красная звезда».

    Он добавил, что для повышения боевых возможностей осуществляется совершенствование состава Сухопутных войск. Создаются новые мотострелковые дивизии, бригады ракетных войск, артиллерийские формирования и подразделения специальных войск, включая подразделения беспилотных систем.

    Мордвичев также подчеркнул, что одновременно с этим идет перевооружение на современные системы и поставляется новая военная техника.

    Он заявил: «Специальная военная операция показала, что Сухопутные войска подтвердили свое предназначение и эффективность, личный состав способен выполнять поставленные задачи в любых условиях обстановки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России отмечают День Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации.

    30 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    СВР раскрыла план Киева инсценировать удар по детскому учреждению

    СВР сообщила о планах Киева устроить провокацию с ракетным ударом по детям

    СВР раскрыла план Киева инсценировать удар по детскому учреждению
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Спецслужбы и военное командование киевского режима с подачи кураторов из США обсуждают план инсценировки ракетного удара по детскому учреждению с целью обвинить Россию и добиться снятия ограничений на западное вооружение, сообщила Служба внешней разведки России.

    По информации, предоставленной пресс-бюро Службы внешней разведки России, в украинских спецслужбах и военном руководстве обсуждается план инсценировки якобы российского ракетного удара по детскому учреждению на территории, подконтрольной Киеву, следует из сообщения на сайте СВР.

    Организаторы рассчитывают на большое количество жертв и масштабное освещение инцидента ведущими международными СМИ.

    План провокации, по данным СВР, разрабатывается при поддержке кураторов из США. Целью акции станет повышение боевого духа ВСУ, снятие западных ограничений на использование ракет для атак по территории России, а также привлечение поддержки стран Глобального Юга. В сообщении отмечается, что руководители Украины готовы пожертвовать жизнями детей ради этих целей.

    Американская сторона, по информации СВР, намерена использовать возможную провокацию для давления на Иран и КНДР, обвиняя их в поставках баллистических ракет Москве. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже публично призвал Евросоюз ввести новые санкции против Тегерана и Пхеньяна за якобы передачу оружия России. Вашингтон, по мнению СВР, рассчитывает на максимально жесткую реакцию Европы в адрес России и ее партнеров.

    В заявлении СВР подчеркнули, что после инцидентов в Буче, Краматорске и на территории киевской больницы «Охматдет» доверие к подобным заявлениям со стороны Киева в мире заметно снизилось.

    «Жизнями украинских детей, поставленных таким образом под удар, клика Зеленского пренебрегает», – говорится в сообщении СВР.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о серьезных последствиях провокаций Киева против России.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский стремится спровоцировать появление военных НАТО на Украине для прямого участия в конфликте.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о риске начала третьей мировой войны в случае подтверждения сообщений о планах Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше.

    30 сентября 2025, 10:40 • Видео
    Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

    Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    30 сентября 2025, 13:42 • Новости дня
    Лавров заявил о бессмысленности поставок «Томагавков» на Украину
    Лавров заявил о бессмысленности поставок «Томагавков» на Украину
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что появление крылатых ракет «Томагавк» на Украине не окажет влияния на ход боевых действий.

    По его словам, даже если крылатые ракеты Tomahawk поступят на Украину, это не повлияет на ситуацию на фронте, передает ТАСС.

    Лавров заявил на полях заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, что «уже Кремль сказал достаточно четко, что, даже если Tomahawk окажутся на Украине, это не изменит военной ситуации».

    Лавров также отметил, что вопрос о возможных поставках этих ракет еще не решен окончательно. Он подчеркнул, что инициатива обсуждения связана, по его мнению, прежде всего с давлением европейских стран на Вашингтон. Глава МИД считает, что США хотят показать своим союзникам, что прислушиваются к их мнению, однако окончательного решения по передаче Tomahawk Украине пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский попросил у Трампа крылатые ракеты Tomahawk.

    Трамп отказал Зеленскому в передаче ракет Tomahawk.

    Военный аналитик объяснил, почему «Томагавки» никуда не улетят с Украины.

    30 сентября 2025, 14:56 • Новости дня
    Захарова назвала «биполяркой» слова украинского омбудсмена о росте числа русскоязычных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала признание языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о том, что число граждан, говорящих на русском языке, в стране вновь увеличивается.

    Она с иронией поставила под сомнение достоверность методов, которыми украинские власти определяют количество русскоязычных граждан, и назвала происходящее «биполярным расстройством».

    «Новости биполярки. Как они ведут подсчет, интересно? Встраивают камеры в санузлах и слушают, на каком языке люди в душе поют? Бегают по улицам с миелофоном и читают мысли прохожих? Устанавливают на кассах детекторы лжи с вопросом «кот или кит?», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее украинский уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что число граждан, использующих русский язык на Украине, вновь начало расти.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему русский язык снова становится популярным на Украине, а также разбиралась, почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке.

    30 сентября 2025, 12:27 • Новости дня
    СВР сообщила о подготовке Киевом провокации с «российской» ДРГ в Польше

    СВР сообщила о планах Киева инсценировать российскую диверсию в Польше

    СВР сообщила о подготовке Киевом провокации с «российской» ДРГ в Польше
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ближайшее время может быть предпринята попытка инсценировать проникновение диверсионной группы, якобы состоящей из российских и белорусских военнослужащих, на территорию Польши, сообщает Служба внешней разведки России.

    По данным СВР, киевский режим готовит новую провокацию с целью втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. Как следует из сообщения на сайте СВР, в этот раз планируется инсценировка проникновения на территорию Польши диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), якобы состоящей из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии.

    Кандидаты для участия в этой инсценировке уже подобраны – это бойцы, воюющие на стороне украинских военных, из так называемого «Легиона «Свобода России» (организация признана террористической, запрещена в России) и запрещенного белорусского «полка имени К. Калиновского».

    После «выявления и нейтрализации» этой группы польскими силовиками, участники должны будут публично признать, что действовали по заданию России и Белоруссии.

    По данным СВР, сценарий провокации разработан Главным управлением разведки Министерства обороны Украины совместно с польскими спецслужбами. Также не исключается, что операция будет сопровождаться имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши для увеличения общественного резонанса.

    В разведке подчеркивают, что цель провокации – продемонстрировать международному сообществу, будто Россия намеренно наращивает эскалацию.

    «В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к максимально жесткому, желательно военному, ответу России», – говорится в сообщении СВР.

    Служба внешней разведки считает, что режим Зеленского перед лицом поражения готов пойти на любые меры вплоть до разжигания крупномасштабного конфликта в Европе, чтобы прикрыться действиями европейских государств.

    Ранее СВР раскрыла план Киева инсценировать удар по детскому учреждению.

    Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о серьезных последствиях провокаций Киева против России.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский стремится спровоцировать появление военных НАТО на Украине для прямого участия в конфликте.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о риске начала третьей мировой войны в случае подтверждения сообщений о планах Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше.

    30 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    В Сенат США внесли проект резолюции об изъятии замороженных российских активов

    Tекст: Антон Антонов

    В Сенат США внесли проект резолюции, предусматривающий изъятие замороженных российских активов и их передачу Украине ежемесячными траншами.

    Документ предлагает «исполнительной ветви власти и лидерам G7 и Евросоюза изъять суверенные активы России». При этом проект резолюции содержит призыв передавать их Украине траншами не менее 10 млрд долларов ежемесячно, передает ТАСС.

    Автором проекта стал сенатор Джон Кеннеди, его поддержали сенаторы Ричард Блюменталь, Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Шелдон Уайтхаус. Сейчас документ направлен на рассмотрение в комитет по иностранным делам Сената. Текст резолюции пока не опубликован официально.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минфина США Скотт Бессент приветствовал обязательства министров финансов стран G7 рассмотреть возможность использования замороженных российских суверенных активов в интересах обороны Украины. Politico пишет, что Еврокомиссия рассмотрела предложение о передаче Украине 140 млрд евро замороженных российских активов в виде бескупонных облигаций.

    1 октября 2025, 09:09 • Новости дня
    Российские войска подошли к Северску с двух направлений
    Российские войска подошли к Северску с двух направлений
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные подразделения России оказались на минимальном расстоянии от Северска, вплотную приблизившись к городу сразу с двух направлений, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские войска практически вплотную подошли к Северску, сообщает ТАСС.

    Кимаковский отметил, что «российские штурмовые группы фактически подошли вплотную к Северску». Он уточнил, что с северной и северо-восточной стороны города дистанция до российских позиций колеблется от нескольких сотен метров до одного километра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил о переброске в район Северска групп с иностранными солдатами. После освобождения Переездного до Северска осталось около шести километров. Кимаковский отметил раздел группировки ВСУ между Северском и Красным Лиманом.

    1 октября 2025, 10:21 • Новости дня
    Навроцкий отказался перекрывать Балтику из-за слов Зеленского
    Навроцкий отказался перекрывать Балтику из-за слов Зеленского
    @ Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решения о возможном закрытии Балтийского моря будут приниматься исключительно после консультаций с военными и анализа ситуации, а не лишь на основании слов Владимира Зеленского, заявил президент Польши Кароль Навроцкий.

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что решения о возможном закрытии Балтийского моря будут приниматься исключительно после консультаций с военными и анализа ситуации, передает Fakt.

    Навроцкий отметил, что обсуждение этого вопроса вызвано недавними заявлениями Владимира Зеленского о якобы «превращении российских танкеров в центры управления дронами, которые угрожают европейским аэропортам».

    Глава польского государства подчеркнул, что в настоящее время Балтийское море становится ареной гибридной войны, которую Россия ведет против Польши и других стран региона.

    «Вижу, что Балтика становится новой доменой гибридной войны России с Польшей и соседями. Ситуация вызывает беспокойство», – заявил Навроцкий.

    Он также подчеркнул, что не намерен принимать решения, руководствуясь только заявлениями украинского лидера.

    «Подобные решения нельзя принимать только из-за слов Зеленского, поскольку они несут серьезные социальные и экономические последствия. Безопасность важнее всего, но необходимы консультации с военными», – добавил президент Польши.

    Навроцкий отметил, что обсуждение возможной блокировки Балтики будет вестись с военными экспертами и министром Славомиром Ценцкевичем, прежде чем будут приняты какие-либо решения.

    Кроме того, президент Польши прокомментировал последний указ Владимира Путина о расширении призыва в российскую армию, подчеркнув, что не исключает угроз для НАТО, но считает, что усиление обороноспособности – лучшая гарантия мира.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский стремится спровоцировать появление военных НАТО на Украине для прямого участия в конфликте.

    Служба внешней разведки России заявила о подготовке Британией и Украиной провокации в Балтийском море. СВР ранее сообщила, что Украина рассматривает возможность подрыва иностранного судна в этом регионе.

    1 октября 2025, 08:06 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы
    В Киеве прогремели взрывы
    @ Handout/Latin America News Agency/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    В столице Украины после объявления воздушной тревоги зафиксированы взрывы, работает ПВО, сообщили украинские СМИ.

    В Киеве зафиксировали мощные взрывы, передает ТАСС.

    По сообщениям СМИ, после объявления воздушной тревоги в городе были слышны громкие хлопки, что свидетельствует о возможной работе противовоздушной обороны.

    Ранее в Харькове произошли не менее десяти взрывов.

    Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской области на Украине.

    В Черниговской области был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

    30 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Анкара решила усилить роль Турции в урегулировании украинского конфликта

    Совбез Турции выразил обеспокоенность рисками эскалации конфликта на Украине

    Анкара решила усилить роль Турции в урегулировании украинского конфликта
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Анкара заявила о готовности взять на себя большую ответственность в поиске путей урегулирования конфликта на Украине, выражая обеспокоенность риском его распространения.

    Турция готова взять на себя большую ответственность в урегулировании конфликта на Украине, передает РБК.

    Такое заявление сделано по итогам заседания Совета безопасности страны под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В документе отмечается, что Анкару беспокоят инциденты, указывающие на риск распространения войны, и Турция готова усилить свои усилия для достижения мира.

    Совбез Турции также оценил текущую ситуацию вокруг конфликта и выразил желание способствовать установлению мира. На фоне появления неопознанных беспилотников в воздушном пространстве стран НАТО Анкара направила в Литву самолет дальнего радиолокационного обнаружения, чтобы поддержать партнеров по альянсу. Турецкие чиновники называли это жестом солидарности с другими странами НАТО.

    Эрдоган не раз предлагал посредничество между Киевом и Москвой, а в начале года подчеркивал, что мир возможен только при равенстве сторон на переговорах. Однако в сентябре он выразил сомнения, что конфликт завершится в ближайшее время. Россия в лице Владимира Путина поблагодарила Турцию за помощь, отметив продвижение на переговорах в Стамбуле, где были решены важные гуманитарные вопросы.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не направляет беспилотники в европейские страны и страны НАТО. Между тем в Кремле также отмечают, что несмотря на разную риторику из Вашингтона, российская сторона видит сохранение политической воли американской администрации к поиску дипломатического решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что украинский кризис стал одной из приоритетных тем его переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле пока не могут объяснить заявления украинских властей о возможном завершении конфликта уже в этом году.

    Служба внешней разведки России сообщила о том, что киевское руководство вместе с американскими кураторами обсуждает план инсценировки ракетного удара по детскому учреждению для обвинения России и снятия ограничений на западное вооружение.

    30 сентября 2025, 23:56 • Новости дня
    На ЗАЭС опровергли слова Зеленского о вышедшем из строя дизель-генераторе

    Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина: Все дизель-генераторы работают нормально

    На ЗАЭС опровергли слова Зеленского о вышедшем из строя дизель-генераторе
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается резервными дизель-генераторами, все они работают нормально, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, комментируя слова Владимира Зеленского о якобы вышедшем из строя генераторе.

    Яшина, комментируя заявление Зеленского, подчеркнула, что его слова не соответствуют действительности, передает ТАСС.

    По ее словам, «в результате повреждения высоковольтной линии противником собственные нужды Запорожской АЭС обеспечены за счет резервных дизель-генераторов».

    Яшина добавила, что сейчас задействована только часть резервных генераторов, необходимости в использовании всех нет. Станция располагает достаточным запасом топлива и запчастей для поддержания их работы. Она отметила, что «все дизель-генераторы работают нормально». Ситуация, по ее словам, «находится под полным контролем, персонал отслеживает все параметры безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Яшина сообщала, что Запорожская АЭС остается без внешнего энергоснабжения. ВСУ обстрелами сорвали восстановление линии энергоснабжения.

    30 сентября 2025, 13:07 • Новости дня
    На Украине засекретили дело об убийстве Парубия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Материалы уголовного дела по убийству бывшего главы Верховной рады Андрея Парубия были полностью удалены из открытого судебного реестра Украины.

    Дело об убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия засекретили на Украине, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

    Внимание на это обратило именно украинское СМИ, отметив, что из судебного реестра удалены все материалы и упоминания, связанные с данным делом.

    При попытке найти документы по этому делу в реестре, пользователи получают сообщение: «По вашему запросу документы не найдены. Попробуйте изменить параметры поиска».

    «Страна» опубликовала скриншоты, подтверждающие отсутствие информации в официальном источнике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады обвинил Владимира Зеленского в создании системы политических убийств. К Зеленскому поступила петиция с требованием присвоить Андрею Парубию звание героя. Подозреваемого в убийстве Парубия называли «Пушкин» и считали книголюбом.

    1 октября 2025, 02:58 • Новости дня
    Стубб: Трамп в отношениях с Россией перешел от пряника к кнуту
    Стубб: Трамп в отношениях с Россией перешел от пряника к кнуту
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп изменил тактику в вопросе урегулирования украинского конфликта, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Стубб в интервью Politico заявил, что Трамп «перешел к кнуту», когда «увидел, что пряник редко работает с россиянами». «Теперь вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Украина при поддержке Евросоюза якобы сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах», а также допустил, что Киев может «пойти еще дальше».

    Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму. Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что появление крылатых ракет «Томагавк» на Украине не окажет влияния на ход боевых действий.

    1 октября 2025, 08:10 • Новости дня
    Марочко сообщил об активизации атак ВСУ у Константиновки в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районах населённых пунктов Ступочки, Предтечино и Плещеевка на Украине за последние трое суток фиксируется ежедневная активизация контратак при поддержке артиллерии и беспилотников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, украинские подразделения усилили контратакующую активность в районах восточнее Константиновки в ДНР, передает ТАСС.

    Марочко заявил: Ежедневно вооруженные формирования Украины ведут контратакующие действия, пытаясь замедлить продвижение наших войск».

    Марочко отметил, что основные удары украинских военных приходятся на районы Ступочек, Предтечино и Плещеевки. По его словам, штурмы активно поддерживаются артиллерийскими подразделениями и беспилотниками, что осложняет продвижение российских сил на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли Часов Яр и смогли существенно продвинуться в сторону Константиновки. ВС России уничтожили пункты управления дронами ВСУ под Константиновкой. ВС России уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении.

    30 сентября 2025, 20:56 • Новости дня
    Минобороны сообщило о сбитых дронах ВСУ над Белгородской областью

    ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородщиной

    Tекст: Евгения Караваева

    Военные уничтожили два летательных аппарата самолетного типа в небе над Белгородской областью.

    Дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщает Минобороны России в Telegram.

    В военном ведомстве подчеркнули, что атаки были предотвращены благодаря оперативной работе расчетов ПВО. Информация о пострадавших или разрушениях не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ПВО сбила ночью 81 беспилотник над пятью регионами России. Военные также поразили используемые ВСУ железнодорожные объекты. Днем 30 сентября российская ПВО уничтожила украинские БПЛА над Белгородской и Курской областями.

    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Камчатка-блюз на фоне толп туристов

      Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал, как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.

    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Культ обиженности – путь бесов

      Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.

    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Запад научился генерировать пандемии страха

      Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

