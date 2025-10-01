При атаке дрона «Баба-яга» ВСУ ранен глава Совета депутатов Новой Каховки Леонтьев

При атаке дрона «Баба-яга» ранен глава Совета депутатов Новой Каховки Леонтьев

Tекст: Вера Басилая

Председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев был ранен при атаке беспилотника ВСУ на Херсонскую область, сообщил в Telegram-канале Сальдо.

По его словам, дрон «Баба-яга» атаковал утром, и сейчас Леонтьев находится в тяжелом состоянии в больнице.

В публикации Сальдо отметил, что «Владимир Павлович – человек, хорошо известный каждому в Новой Каховке и во всей области». Он подчеркнул, что Леонтьев долгое время возглавлял город и поддерживал жителей в самые трудные времена.

Сообщается, что дрон типа «Баба-яга» сбросил два взрывных устройства на здание депутатского корпуса.

В результате атаки пострадали три человека. Помимо Владимира Леонтьева, ранения получили две местные жительницы – одна в возрасте 74 лет, другая примерно 60 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу,

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что Вооруженные силы Украины усилили удары по гражданской инфраструктуре из-за неудач на поле боя.

В результате удара FPV-дроном ВСУ по гражданскому автомобилю в Новой Збурьевке три пенсионера получили осколочные ранения, двое госпитализированы.