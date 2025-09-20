  • Новость часаВ результате обрушения строительных конструкций в школе Москвы погибли люди
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    17 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    7 комментариев
    20 сентября 2025, 13:15 • Новости дня

    В Херсонской области три человека пострадали после удара дрона по автомобилю

    В Херсонской области три человека пострадали после удара БПЛА по машине

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате удара FPV-дроном ВСУ по гражданскому автомобилю в Новой Збурьевке три пенсионера получили осколочные ранения, двое госпитализированы.

    Два пострадавших доставлены в Скадовскую центральную районную больницу, третьему оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

    Кроме того, за последние сутки противник обстрелял несколько населенных пунктов региона. Под удар попали Алешки, Великая Лепетиха, Великие Копани, Каховка, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Новая Каховка и Солонцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Сальдо обвинил власти Украины и Запад в создании риска ядерной катастрофы на Запорожской АЭС. МАГАТЭ сообщило о получении сведений о новых артиллерийских обстрелах в районе станции.

    19 сентября 2025, 21:14 • Новости дня
    Россия осудила резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС

    МИД осудил антироссийскую резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС

    Россия осудила резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия категорически не принимает содержащиеся в антироссийской резолюции МАГАТЭ обвинения и политические передергивания, заявил российский МИД.

    В частности, российская сторона отметила некорректность постановки под сомнение российской принадлежности Запорожской АЭС, а также осудила призывы к отказу от территорий, которые вошли в состав России по итогам волеизъявления их населения и на основании международного права.

    «Решительно отвергаем содержащиеся в резолюции измышления и политические передергивания – в частности, постановку под сомнение российской принадлежности Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также призывы к нашей стране отказаться от территорий, вошедших в состав России согласно волеизъявлению их населения и международному праву», – говорится в заявлении на сайте МИД России.

    Ведомство подчеркнуло, что рассматривает резолюцию как попытку ряда стран использовать МАГАТЭ для продвижения своих политических интересов. В тексте заявления подчеркивается, что документ не имеет отношения к вопросам ядерной безопасности или гарантиям.

    В начале сентября на ЗАЭС заявили о почти ежедневных обстрелах ВСУ.

    В августе директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в августе сообщала о критической ситуации на станции из-за обстрелов со стороны ВСУ.

    Комментарии (23)
    19 сентября 2025, 15:23 • Новости дня
    На Украине раскрыли смысл «тяжелых решений» Зеленского

    Украинские СМИ раскрыли смысл «тяжелых решений» Зеленского

    На Украине раскрыли смысл «тяжелых решений» Зеленского
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает ужесточение мобилизации, включая снижение призывного возраста до 18 лет и отмену отсрочек для сотен тысяч мужчин, как возможную меру при ухудшении ситуации на фронте, сообщило украинское издание «Страна».

    Возможные «тяжелые решения» президента Украины Владимира Зеленского могут подразумевать не уступки России, а ужесточение мобилизации, передает РБК. По информации издания, обсуждается снижение возраста призыва до восемнадцати лет и сокращение отсрочек для сотен тысяч украинских мужчин.

    В середине сентября Зеленский провел закрытую встречу с депутатами фракции «Слуга народа», что вызвало широкий общественный резонанс, пишет «Страна». Пресс-секретарь партии Юлия Палийчук тогда подчеркнула, что президент говорил о необходимости принятия «трудных решений», если ситуация на фронте будет ухудшаться.

    По словам источников «Украинской правды» и некоторых депутатов, Зеленский пояснил, что не рассматривает уступки России ни в вопросах территорий, ни языка. Один из собеседников «Страны» передал прямую речь: «Президент четко дал понять, что на уступки России ни по территориям, ни по языку он не пойдет».

    Некоторые наблюдатели ошибочно связали возможные «тяжелые решения» с готовностью к уступкам России, однако источники среди украинских депутатов это опровергли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предупредил депутатов партии «Слуга народа» о необходимости «трудных решений» при ухудшении ситуации на фронте.

    Украинские власти приняли решение о выделении значительных средств на экстренную мобилизацию армии.

    Насильственная мобилизация с избиениями и смертями на Украине стала позорным явлением для Европы XXI века, отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Комментарии (9)
    20 сентября 2025, 12:29 • Видео
    Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

    Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 20:32 • Новости дня
    Эстония возмутилась рекламой обучения в российских вузах

    МИД Эстонии направил России ноту из-за рекламы обучения в российских вузах

    Эстония возмутилась рекламой обучения в российских вузах
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Эстонии выразило недовольство российскому посольству за публикацию информации о возможности бесплатного обучения в вузах России.

    Российское посольство ранее сообщило, что с 15 сентября 2025 года по 15 января 2026 года открыта регистрация заявок на обучение в российских вузах в 2026/2027 учебном году, передает РИА «Новости».

    «В ноте посольству России мы напомнили, что в Эстонии действует ограничение, запрещающее организовывать участие молодежи из Эстонии в мероприятиях, проводимых в России или Белоруссии и связанных с властями этих государств... Также запрещено сознательно содействовать участию в таких мероприятиях», – заявил глава МИД Эстонии Маркус Цахкна.

    В заявлении подчеркивается, что согласно постановлению эстонских властей, запрет на участие в подобных мероприятиях действует с декабря 2024 года и распространяется на граждан Эстонии и обладателей эстонского вида на жительство младше 21 года.

    Цахкна отметил, что публикации российского посольства «могут подталкивать жителей Эстонии к нарушению санкций и подвергать их риску наказания».

    Ранее Эстония запретила гражданам с паспортами России участвовать в выборах.

    Комментарии (12)
    19 сентября 2025, 19:59 • Новости дня
    Песков прокомментировал слова Трампа о Путине

    Песков: Эмоциональное отношение Трампа к ситуации на Украине вполне понятно

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп продолжает предпринимать усилия по урегулированию украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Комментируя высказывание Трампа о том, что президент России Владимир Путин его якобы подвел в вопросе украинского урегулирования, Песков отметил, что эмоциональность Трампа в отношении этой темы объяснима и понятна, передает ТАСС.

    По его словам, власти России исходят из того, что и Соединенные Штаты, и лично президент Трамп сохраняют политическую волю, а также намерение продолжать работать ради достижения урегулирования на Украине. Таким образом, Москва воспринимает эмоциональные заявления Трампа по данному вопросу как проявление его вовлеченности в процесс.

    Ранее Трамп заявил, что США намерены оказывать «воздушную поддержку» для обеспечения мира на Украине после завершения конфликта. При этом он заявил, что сейчас не время обращаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу прекращения огня на Украине.

    Комментарии (10)
    20 сентября 2025, 01:27 • Новости дня
    Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну

    Трамп: Не осуждаю нежелание украинцев продолжать конфликт

    Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп прокомментировал данные опроса, свидетельствующие о том, что большинство украинцев не настроены на продолжение вооруженного конфликта на Украине.

    В ответ на комментарий журналиста о том, что многие украинцы устали от конфликта и не желают его продолжения, Трамп сказал: «Я их не осуждаю», – передает ТАСС.

    По данным опроса Gallup, менее четверти украинцев выступают за продолжение военных действий, передает РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что, по его мнению, конфликт «не должен был начинаться». Он добавил: «Этой войны не было бы, если бы президентом был я».

    Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты не тратят собственные средства на поддержку Украины, а основное финансирование поступает от НАТО, которое покупает американское вооружение.

    «Я не хочу зарабатывать за счет этой войны, но, по сути, мы зарабатываем на этой войне, потому что покупается наше оружие», – указал он.

    Трамп пояснил, что страны НАТО оплачивают танки и ракеты, которые впоследствии поступают в распоряжение альянса, а дальше распределяются по его усмотрению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предупредил представителей партии «Слуга народа» о необходимости «трудных решений» при ухудшении ситуации для ВСУ на поле боя.

    Украинские власти разрешили выезд молодых мужчин с Украины во время военного положения в конце августа. После вступления решения в силу, в социальных сетях появились ролики с очередями на пунктах пропуска.

    Комментарии (8)
    19 сентября 2025, 16:04 • Новости дня
    Узбеки попали в рабство на Украине

    В Киевской области освободили удерживаемых в рабстве узбеков

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киевской области раскрыли преступную группу, удерживавшую граждан Узбекистана под угрозами и жесткими ограничениями.

    О преступлении сообщает Киевская областная прокуратура, передает ТАСС. В поселении под Киевом обнаружены помещения, где тринадцать граждан Узбекистана содержались в нечеловеческих условиях без документов, денег и транспорта.

    По данным следствия, преступная группировка состояла из граждан Украины, Китая и Узбекистана. Участники банды ввели жертв в заблуждение, эксплуатировали и удерживали их, пользуясь уязвимостью мигрантов. В прокуратуре уточнили: «Обнаружены помещения, где в бесчеловечных условиях содержались 13 граждан Узбекистана, [их] документы, деньги и транспортные средства».

    Людям разрешали посещать туалет только по расписанию, а за малейшие нарушения предусматривались штрафы. На данный момент задержаны четыре предполагаемых участника группировки, им предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские рабочие на клубничных фермах Финляндии столкнулись с низкими зарплатами, отсутствием выходных и ежедневными сменами по 13-15 часов. Черниговский апелляционный суд квалифицировал насильственное удержание мужчины в терцентре комплектования как рабство.

    Комментарии (4)
    19 сентября 2025, 16:33 • Новости дня
    Участник от Китая на «Интервидении» поделился впечатлениями от Москвы и России

    Певец Ван Си: Самым любимым местом в Москве для меня стал Большой театр

    Участник от Китая на «Интервидении» поделился впечатлениями от Москвы и России
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Посмотреть на Большой театр, увидеть своими глазами балет «Лебединое озеро» – все это необычайно ценно для музыканта. При этом россияне охотно делятся своим теплом с иностранными артистами и активно поддерживают их, рассказал газете ВЗГЛЯД представитель Китая на «Интервидении» Ван Си. Напомним, 20 сентября в Москве состоится финал песенного конкурса «Интервидение».

    «Я получаю большую поддержку от российских друзей и поклонников. Для меня это очень важно», – сказал китайский участник «Интервидения» от Китая Ван Си. Он также отметил, что до приезда в Москву все его знания о России «приходили через учебники». «Здесь меня окружает искусство и творчество вашей страны, тепло вашего народа», – добавил певец.

    Исполнитель также посетовал на начавшуюся простуду. «Я надеюсь, болезнь скоро пройдет, и я смогу проявиться в полной мере и завтра [на финале конкурса] максимально дать то, что я хотел дать зрителям. Чтобы мой голос остался в Москве», – уточнил он. Ван Си также поделился впечатлениями от российской столицы.

    «Их очень много – всего не перечислить. В первый день я посетил Красную площадь, зашел в музей, располагающийся неподалеку от нее. Я ощутил этот город, ощутил его мощь», – рассказал исполнитель. Самым любимым местом для китайского певца, тем не менее, стал Большой театр. «С первых дней, когда начал постигать музыку, я изучал произведения композитора Петра Чайковского», – делится он.

    «С детства люблю его произведения, он до сих пор мой кумир. Я получил возможность посетить Большой театр, увидеть своими глазами «Лебединое озеро». Балет – лучшее проявление искусства», – заключил Ван Си.

    Напомним, 20 сентября в Москве состоится финал международного песенного конкурса «Интервидение-2025». Мероприятие состоится на концертной площадке Live Arena, вмещающей около 11 тыс. зрителей. Ведущими вечера станут артист Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина.

    В конкурсе примут участие 23 страны. Событие отличается богатым культурным разнообразием: на одной сцене появятся представители государств Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской и Северной Америки. Отбором артистов занимались национальные вещатели. По условиям «Интервидения», песня может исполняться на любом языке.

    При этом композиция должна быть «свежей», то есть написанной не более чем за год до конкурса. Победителя мероприятия будут определять только члены профессионального жюри – зрительского голосования не предусмотрено. В его состав войдут представители всех стран-участниц. В основном это музыкальные продюсеры, композиторы, педагоги по вокалу.

    Победитель конкурса получит приз в 30 млн рублей, а также хрустальный кубок. Россию в рамках «Интервидения» представляет певец Shaman (Ярослав Дронов). Исполнитель прославился своим мощным голосом и патриотическими хитами. Однако для мероприятия была выбрана лиричная композиция, написанная известным продюсером Максимом Фадеевым – «Прямо по сердцу».

    Китай же будет представлен исполнителем Ван Си. Он – выпускник Шэньянской консерватории, известен сочетанием строгой академической школы и сильной эмоциональной подачи. Визитной карточкой артиста стали мини-альбомы Unspoken, Temptation of Low C и Ode, которые подтверждают его статус одного из ведущих исполнителей Китая.

    Ранее телеведущая и комментатор «Интервидения» Яна Чурикова рассказала газете ВЗГЛЯД о главных особенностях текущего конкурса.

    Комментарии (10)
    19 сентября 2025, 22:31 • Новости дня
    СБУ запретила посты о пропавших военных ВСУ

    СБУ запретила размещать посты о пропавших без вести бойцов

    Tекст: Вера Басилая

    Служба безопасности Украины запретила администраторам украинских пабликов публиковать посты, в которых родственники сообщают о пропавших без вести военнослужащих, сообщили в российских силовых структурах.

    Служба безопасности Украины (СБУ) ввела запрет на публикацию сообщений родственников пропавших без вести военнослужащих украинской армии в популярных интернет-сообществах, передает РИА «Новости».

    По словам источника в российских силовых структурах, родственники жалуются в комментариях к постам, что их сообщения о поиске близких целенаправленно не размещаются администрациями украинских пабликов.

    Ранее сообщалось, что число пропавших без вести солдат в 425-м отдельном штурмовом подразделении ВСУ «Скала» приблизилось к батальону.

    Группа хакеров KillNet взломала базу данных Генштаба ВСУ и обнародовала информацию о 1,7 млн погибших и пропавших без вести украинских военных.

    В российских силовых структурах сообщили, что ВСУ за месяц теряют как минимум 11 тыс. человек убитыми и ранеными в ходе боевых действий.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 17:36 • Новости дня
    Путин осмотрел новейшие вооружения на «Мотовилихинских заводах»
    Путин осмотрел новейшие вооружения на «Мотовилихинских заводах»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники на «Мотовилихинских заводах» в Перми.

    Выставка приурочена ко Дню оружейника, который ежегодно отмечается 19 сентября, передает ТАСС.

    Основной акцент на выставке сделали на передовых реактивных системах залпового огня, самоходных и буксируемых артиллерийских установках, а также артиллерийских установках для различных типов российских орудий. В числе представленных новинок были продемонстрированы беспилотные системы и средства противодействия воздушным угрозам.

    Внимание уделено также технологическим достижениям и инженерным решениям, позволяющим российской оборонной промышленности сохранять позиции на мировом рынке. В ходе осмотра отечественные производители представили разработки, призванные обеспечить превосходство России в сфере вооружения.

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы».

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Минфин спрогнозировал жесткий дефицит алмазов на мировом рынке

    Минфин спрогнозировал дефицит алмазов на мировом рынке с 2030-х годов

    Минфин спрогнозировал жесткий дефицит алмазов на мировом рынке
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Мировой рынок алмазов столкнется с жестким дефицитом уже в начале 2030-х годов из-за длительного инвестиционного цикла в отрасли.

    Об этом сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в интервью RT, передает ТАСС. По его словам, через пять лет или как максимум к 2032 году предложение алмазов на мировом рынке может сократиться в три-четыре раза.

    Он подчеркнул, что период между инвестициями в новые алмазные месторождения и их выходом на полную мощность составляет примерно десять лет, поэтому быстро увеличить добычу невозможно. Это приведет к нарастающему жесткому дефициту алмазов вплоть до конца 2030-х – начала 2040-х годов.

    Также Моисеев сообщил, что внутренний рынок бриллиантов в России оценивается примерно в полмиллиона карат, что является значительным объемом. По его словам, Минфин разрабатывает перечень мер для поддержки отечественной огранки алмазов, чтобы повысить ее позиции на российском рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что вывоз золота физическими лицами из России через страны Таможенного союза может быть ограничен 100 граммами в виде монетарных слитков.

    Центрально-Африканская Республика официально подтвердила намерение предоставлять российским компаниям доступ к добыче алмазов на своей территории.

    Специалисты «Алросы» и ученые МГУ имени Ломоносова доказали способность алмазоносной руды из месторождений Якутии и Архангельской области поглощать углекислый газ в процессе производства.

    Комментарии (4)
    19 сентября 2025, 18:52 • Новости дня
    Путин заявил, что востребованность в современной армии сохранится и после СВО
    Путин заявил, что востребованность в современной армии сохранится и после СВО
    @ Игорь Егоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что даже после окончания специальной военной операции работа по развитию российских вооруженных сил не прекратится.

    «Надеюсь и рассчитываю на то, что эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут, но востребованность в современных вооруженных силах на этом не закончится», – сказал глава государства в ходе встречи с рабочими «Мотовилихинских заводов», передает ТАСС.

    Глава государства заявил о намерении сделать армию России более современной и эффективной. «Мы будем и дальше развивать Вооруженные силы, будем делать их современными, компактными, мощными», – подчеркнул Путин.

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», где осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники.

    Президент сообщил о кратном росте производства вооружений.

    Комментарии (4)
    20 сентября 2025, 08:14 • Новости дня
    Командование ВСУ на три дня оставило военных без связи и еды
    Командование ВСУ на три дня оставило военных без связи и еды
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шестеро военнослужащих одной из украинских бригад провели трое суток на позиции без связи и еды после того, как командование не вышло с ними на контакт, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование украинских войск оставило группу из шести военных на передовой без связи и продовольствия на три дня, передает ТАСС. Об этом рассказал военнослужащий 107-й отдельной бригады территориальной обороны, взятый в плен на харьковском направлении.

    «По показаниям пленного, он и пятеро его сослуживцев в течение трех суток находились на позиции без связи и еды. Командование про них забыло», – приводит агентство слова представителя российских силовых структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевские власти отправили взвод дезертиров к Оскольскому водохранилищу. Украинские пограничники отказались воевать в Курской области. Депутаты Верховной рады заявили, что военные, оказавшиеся за границей, не хотят возвращаться на Украину.

    Комментарии (4)
    19 сентября 2025, 14:58 • Новости дня
    Член СПЧ оценила идею привлечь ветеранов СВО к борьбе с мигрантами

    Член СПЧ Ахмедова оценила идею привлечь ветеранов СВО к борьбе с мигрантами

    Член СПЧ оценила идею привлечь ветеранов СВО к борьбе с мигрантами
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова позитивно оценила идею привлечения ветеранов спецоперации к борьбе с нелегальной миграцией.

    Она подчеркнула, что военные, принимавшие участие в СВО, «максимально не националисты» – благодаря опыту сослуживцев разных национальностей и вероисповеданий. По словам Ахмедовой, на фронте формируется братство, стирающее межнациональные различия.

    «Там образуется такое братство, которое стирает национальные различия, различия в вероисповедании. Потому что в штурме тебе все равно, как молится человек, тебя прикрывающий. А терпимость к другим – очень важное человеческое качество в борьбе с нелегальной миграцией. Очень важно понимать, что борешься с явлением, а не с человеком – представителем того или этого народа», – написала она в своем Telegram-канале.

    Писатель Роман Антоновский в свою очередь отметил, что в зоне СВО «воюют десятки тысяч русских националистов. Просто потому, что у националиста защита его Родины, народа и Веры стоит во главе угла. Именно поэтому много русских националистов было в Донбассе в 2014-м, немало их и сейчас на СВО», и для них защита Родины и народа – ключевая ценность. Он пояснил, что националисты способны прекрасно взаимодействовать с представителями разных национальностей: «Ведь национализм в отличие от нацизма – это про любовь к своему народу, а не про ненависть к чужому. У русских националистов прекрасные отношения с русофилами и патриотами России любого этнического происхождения и цвета кожи».

    Антоновский также акцентировал внимание на том, что участники антимигрантских рейдов «не посягают на государственную монополию на насилие, а действуют строго по закону совместно с полицией и ФСБ».

    В сообщении в своем Telegram-канале Антоновский отметил низкий уровень заработных плат в МВД и Росгвардии и выразил уверенность, что ветераны СВО готовы пойти работать туда при достойном уровне оплаты. Он добавил, что средства на повышение зарплат можно получить, например, за счет прекращения избыточной социальной поддержки мигрантов и нецелевых расходов за рубежом.

    Напомним, президент России Владимир Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией.

    Комментарии (14)
    20 сентября 2025, 07:59 • Новости дня
    Взрывы прогремели в городах Днепропетровской области Украины
    Взрывы прогремели в городах Днепропетровской области Украины
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепре (Днепропетровске) и других городах Днепропетровской области Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В Днепре произошло как минимум четыре серии взрывов. Не менее двух серий взрывов было в Павлограде, передает ТАСС.

    Также взрыв прозвучал в Кривом Роге, передает РИА «Новости».

    Кроме того, трижды сообщалось о взрывах в Николаеве (Николаевская область Украины).

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «массированный удар нанесен по объектам врага в Днепропетровске и Павлограде», а также сообщают об «огромных пожарах в городах». По имеющимся данным, «пылают промышленные предприятия». «Применены более 40 дронов и три ракеты», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрыв также прозвучал в Чернигове.

    Комментарии (2)
    20 сентября 2025, 12:37 • Новости дня
    Минобороны заявило об ударе по производству дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине
    Минобороны заявило об ударе по производству дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские вооруженные силы атаковали ночью предприятия украинского ВПК, куда входили объекты, связанные с разработкой оперативно-тактических комплексов «Сапсан», сообщили в Минобороны России.

    Российские войска в ночь на 20 сентября нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщает ТАСС.

    Удар был направлен по объектам, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов «Сапсан», производству многоцелевых ударных и разведывательных беспилотников, роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении Минобороны России.

    Украинский ОТРК «Сапсан», созданный силами КБ «Южное» и завода «Южмаш», представляет собой многоцелевую ракету дальностью до 500 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России назвало видео о массовых убийствах в Буче постановкой киевских властей. Российские войска начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные России освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.

    Комментарии (0)
