На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
Сальдо обвинил Украину и Запад в риске катастрофы на ЗАЭС
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо указал на опасность обстрелов Запорожской АЭС, подчеркнув ответственность Украины и западных стран за возможные последствия.
По его словам, удары, нанесенные Вооруженными силами Украины по территории Запорожской атомной электростанции, могли привести к катастрофическим последствиям, передает ТАСС.
«Такие удары могли закончиться катастрофой, и ответственность за возможные последствия полностью лежит на Украине и ее западных покровителях», – подчеркнул Сальдо, комментируя обстрел, вызвавший пожар вблизи топливных складов станции.
Напомним, ЗАЭС уведомила МАГАТЭ о пожаре после обстрела ВСУ.
На прошлой неделе глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о сбитом FPV-дроне у территории ЗАЭС.