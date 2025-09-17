МАГАТЭ сообщила о получении сведений по артобстрелам вблизи ЗАЭС

Tекст: Ирма Каплан

«ЗАЭС проинформировала группу о том, что несколько артиллерийских снарядов попали в район за пределами территории ЗАЭС, примерно в 400 м от склада дизельного топлива за пределами территории завода, также известного как склад дизельного топлива. Считается, что этот инцидент вызвал пожары, которые находятся под контролем», – сказано в релизе МАГАТЭ.

Группа МАГАТЭ указала на то, что информация представителей ЗАЭС соответствовала собственным наблюдениям экспертов о спорадических обстрелах.

Хотя сообщений о жертвах или повреждении оборудования не поступало, инцидент еще раз подчеркнул постоянную угрозу ядерной безопасности, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Он повторил, что военные действия по-прежнему угрожают Запорожской атомной электростанции.

«Я неоднократно призывал к максимальной военной сдержанности вблизи атомных электростанций и сегодня делаю это снова. Это должно прекратиться, пока не стало слишком поздно», – сказал Гросси.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на территории вблизи топливных складов Запорожской АЭС вспыхнул пожар после артиллерийского обстрела, радиационный фон станции остается в пределах нормы.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо указал на опасность обстрелов Запорожской АЭС, подчеркнув ответственность Украины и западных стран за возможные последствия.