Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВСУ осознанно наносят удары по гражданским объектам в Херсонской области, передает ТАСС. Сальдо заявил, что эти атаки происходят на фоне неудач украинских войск на фронте. Он подчеркнул, что, не имея возможности эффективно противостоять российской армии, противник выбирает в качестве целей объекты, не имеющие военного значения.

Сальдо отметил, что на прошлой неделе украинский дрон был намеренно нацелен на карету скорой помощи, которая в итоге была выведена из строя. По его словам, все находившиеся в автомобиле выжили. Губернатор рассказал, что операторы FPV-дронов направляют их на гражданские автомобили и мотоциклистов, когда завершается заряд аккумулятора, чтобы нанести максимальный ущерб мирным жителям.

Сальдо также заявил, что украинские военные и иностранные наемники делают все возможное, чтобы навредить мирному населению региона. Он подчеркнул, что российские военные, в отличие от ВСУ, бьют только по военным целям, а большая часть ударов на территории области со стороны ВСУ направлена именно по гражданским объектам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Сальдо заявил о подготовке ВСУ иностранными инструкторами. Сальдо отметил рост числа атак дронов ВСУ на гражданских в Херсонской области. Западные инструкторы форсируют Днепр ценой жизни солдат ВСУ.