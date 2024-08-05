Совет ЕС отказался признавать опубликованные результаты выборов в Венесуэле

Tекст: Вера Басилая

В заявлении Совета ЕС говорится, что Национальный избирательный совет Венесуэлы не опубликовал официальные протоколы голосования с избирательных участков, в связи с этим результаты выборов не могут быть подтверждены, передает РИА «Новости».

Кроме того, в ЕС считают, что любые попытки отложить публикацию протоколов вызовут сомнения относительно достоверности выборов.

Ранее Испания, Италия, Франция, ФРГ, Нидерланды, Польша, Португалия призвали Венесуэлу обнародовать все протоколы с избирательных участков.

В то же время американские и европейские законодатели, занимающиеся вопросами международных отношений пригрозили привлечь Николаса Мадуро к ответственности, если он добровольно не откажется от полномочий президента Венесуэлы.

Россия признала победу Мадуро на выборах в Венесуэле. Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием.

Американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что США не удастся добиться смены власти в Венесуэле.