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Посол России прокомментировал выборы в Венесуэле
Посол России: Победа Мадуро на выборах укрепит авторитет его правительства
Итоги президентских выборов в Венесуэле, которые прошли организованно и транспарентно, заслуживают доверия – победа действующего президента Николаса Мадуро будет способствовать дальнейшему укреплению авторитета его администрации на международной арене и упрочению позиций Венесуэлы в многополярном мире, заявил посол России в боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров.
Как сказал Мелик-Багдасаров после оглашения первых результатов голосования, можно считать итоги состоявшихся президентских выборов в стране заслуживающими доверия, а показанный результат поспособствует дальнейшему укреплению авторитета администрации Николаса Мадуро на международной арене, упрочению позиций Венесуэлы в формирующемся многополярном мире, передает РИА «Новости».
«Мы в свою очередь продолжим развивать наши отношения стратегического партнерства с Каракасом», – добавил дипломат.
Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам обработки 80% протоколов набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах.