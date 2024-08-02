Политолог: США не удастся добиться смены власти в Венесуэле

Американист Дудаков: Ситуация в Венесуэле выглядит менее напряженной, чем в 2019 году

Tекст: Анастасия Куликова

«Администрация Джо Байдена пытается раскачать ситуацию в Каракасе. Но, как мы видим, американские чиновники делают это без особого огонька. То есть Вашингтон пока не пытается упорно добиться смены режима в Венесуэле и устроить там госпереворот», – отметил американист Малек Дудаков.

На этом фоне он напомнил о событиях 2019 года, когда на Николаса Мадуро была организована скоординированная атака со стороны США, Евросоюза и большинства стран Латинской Америки. «Сейчас Штаты так же признали оппозиционного кандидата победителем президентских выборов. Вместе с тем европейцы не смогли договориться о совместном заявлении с критикой итогов голосования, поскольку Венгрия наложила вето», – указал собеседник.

«Что касается Латинской Америки, то там наблюдается довольно серьезный раскол, – продолжил Дудаков. – Страны региона, где у власти находятся либо правые, как в Аргентине, либо прозападные либералы, как в Чили, не признали результаты выборов. Но это не те игроки, от которых зависит будущее Каракаса», – уточняет он.

«Венесуэле важнее сохранить хорошие отношения в первую очередь с основным торговым партнером – Бразилией, а также с Мексикой. В двух этих странах у власти левоцентристы, которые заняли нейтральную позицию. Тем не менее они призывают Мадуро обнародовать протоколы по итогам выборов и закрыть этот вопрос», – отметил политолог.

Он также напомнил о массовых протестах, которые начались в Венесуэле после объявления результатов голосования. «В 2019 году они тоже проходили, но сейчас эти акции не такие многочисленные. Я сомневаюсь, что Западу совместно с региональными игроками удастся добиться смены власти в Венесуэле. Если Мадуро удержался пять лет назад, то удержится и сейчас», – заключил Дудаков.

Ранее США официально признали победу оппозиции на президентских выборах в Венесуэле. В заявлении, опубликованном на официальном сайте Госдепартамента, Штаты поздравили оппонента Николаса Мадуро, Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, с успешно проведенной электоральной кампанией. Вашингтон также поддержал процесс восстановления демократических норм в стране и заявил о готовности «рассмотреть пути его укрепления совместно с международными партнерами».

В документе отмечается, что подсчет голосов национальным избирательным советом оказался «глубоко ошибочным», поскольку оглашенные им результаты «не отражают волю венесуэльского народа». Победу Мадуро дипведомство называет «бездоказательной». При этом опубликованные оппозицией подсчетные бланки, согласно которым лидером гонки стал Уррита, США признают действительными.

Госдепартамент также подверг критике «необоснованные обвинения» Мадуро в адрес сторонников его оппонента. По мнению ведомства, данные действия правительства Венесуэлы являются «недемократической попыткой подавить политическое участие» граждан в жизни страны.

На этом фоне спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отметил, что беспорядки в Боливарианской республике проходят по причине поражения «ставленника» США. По его словам, Штаты действуют при помощи «лжи, провокации, двойных стандартов», а достижение целей чужими руками, вмешательство в дела суверенных государств стали неотъемлемыми методами политики Белого дома.