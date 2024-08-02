США официально признали победителем выборов президента Венесуэлы оппозиционера Уррутиа

Tекст: Вера Басилая

В США пришли к выводу, что «обработка голосов и объявление результатов Национальным избирательным советом, контролируемым Мадуро, прошли с серьезными нарушениями». По их мнению, результаты выборов, объявленные в Венесуэле, «не отражают волю венесуэльского народа», пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление Госдепа.

В заявлении Госдепа говорится, что «демократическая оппозиция» опубликовала более 80 % подсчетных листов, полученных непосредственно с избирательных участков по всей Венесуэле, которые якобы показывают победу Уррутия.

В США считают, что венесуэльским партиям самое время начать обсуждение «мирного перехода в соответствии с венесуэльским избирательным законодательством и пожеланиями венесуэльского народа». В Госдепе подчеркнули, что готовы помочь укрепить демократические нормы в Венесуэле совместно с международными партнерами.

Ранее венесуэльская оппозиция и несколько стран не признали Николаса Мадуро победителем президентских выборов в стране, в Каракасе начались столкновения полиции и протестующих.

В свою очередь Мадуро обвинил иностранные СМИ в провоцировании гражданской войны в Венесуэле.

Россия признала победу Мадуро на выборах в Венесуэле. Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием.