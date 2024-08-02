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США официально признали победителем выборов президента Венесуэлы оппозиционера
США официально признали победителем выборов президента Венесуэлы оппозиционера Уррутиа
США поздравили венесуэльского оппозиционера Эдмундо Гонсалеса Уррутиа «с успешной избирательной кампанией», официально признав его победителем выборов президента, следует из заявления Госдепа.
В США пришли к выводу, что «обработка голосов и объявление результатов Национальным избирательным советом, контролируемым Мадуро, прошли с серьезными нарушениями». По их мнению, результаты выборов, объявленные в Венесуэле, «не отражают волю венесуэльского народа», пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление Госдепа.
В заявлении Госдепа говорится, что «демократическая оппозиция» опубликовала более 80 % подсчетных листов, полученных непосредственно с избирательных участков по всей Венесуэле, которые якобы показывают победу Уррутия.
В США считают, что венесуэльским партиям самое время начать обсуждение «мирного перехода в соответствии с венесуэльским избирательным законодательством и пожеланиями венесуэльского народа». В Госдепе подчеркнули, что готовы помочь укрепить демократические нормы в Венесуэле совместно с международными партнерами.
Ранее венесуэльская оппозиция и несколько стран не признали Николаса Мадуро победителем президентских выборов в стране, в Каракасе начались столкновения полиции и протестующих.
В свою очередь Мадуро обвинил иностранные СМИ в провоцировании гражданской войны в Венесуэле.
Россия признала победу Мадуро на выборах в Венесуэле. Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием.