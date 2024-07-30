Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.5 комментариев
Столкновения полиции и протестующих начались в историческом центре Каракаса
В историческом центре Каракаса происходят столкновения полиции и протестующих, у президентского дворца стоит бронетехника, полиция на некоторых улицах использует слезоточивый газ, сообщают информационные агентства. Во время протестов прозвучали выстрелы.
В центре Каракаса собрались сотни людей, они вооружены палками, у некоторых есть бутылки с зажигательной смесью. Большинство собравшихся прячут лица под платками и банданами. На проезжей части подожгли строительный мусор. Подъезды к президентскому дворцу перекрыты, к ЦИК запрещают приближаться даже аккредитованным сотрудникам СМИ. Протестующие стучат по кастрюлям – такова популярная в Латинской Америке форма выражения протеста.
Прозвучало несколько выстрелов, после этого большое число людей попыталось убежать с открытых мест на улице., передает РИА «Новости».
Напомним, оппозиция Венесуэлы и ряд стран отказались признавать победу Николаса Мадуро на выборах в Боливарианской Республике. Венесуэла решила отозвать дипломатов из Аргентины, Чили, Коста-Рики, Перу, Панамы, Доминиканской Республики и Уругвая, которые не признали переизбрание Мадуро.