Столкновения полиции и протестующих начались в историческом центре Каракаса

Tекст: Антон Антонов

В центре Каракаса собрались сотни людей, они вооружены палками, у некоторых есть бутылки с зажигательной смесью. Большинство собравшихся прячут лица под платками и банданами. На проезжей части подожгли строительный мусор. Подъезды к президентскому дворцу перекрыты, к ЦИК запрещают приближаться даже аккредитованным сотрудникам СМИ. Протестующие стучат по кастрюлям – такова популярная в Латинской Америке форма выражения протеста.

Прозвучало несколько выстрелов, после этого большое число людей попыталось убежать с открытых мест на улице., передает РИА «Новости».

Напомним, оппозиция Венесуэлы и ряд стран отказались признавать победу Николаса Мадуро на выборах в Боливарианской Республике. Венесуэла решила отозвать дипломатов из Аргентины, Чили, Коста-Рики, Перу, Панамы, Доминиканской Республики и Уругвая, которые не признали переизбрание Мадуро.