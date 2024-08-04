Маск предрек Британии гражданскую войну

Маск в связи с беспорядками в Британии счел гражданскую войну неизбежной

Tекст: Антон Антонов

«Гражданская война неизбежна», – заявил Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), комментируя видеозаписи беспорядков в Великобритании.

Как пишет «Российская газета», в Великобритании протестующие крайне правых взглядов вступили в столкновения с британской полицией и представителями движения «Антифа» по всей стране.

По данным Agence France-Presse, демонстранты бросали стулья, файеры и кирпичи в сотрудников полиции в Ливерпуле. Серьезное насилие разгорелось в Манчестере, но массовая драка была быстро пресечена офицерами с дубинками. На опубликованных в Сети видеозаписях правые радикалы вступают в драки с противниками из «Антифа».

Напомним, подросток с ножом, этнический руандиец, напал на танцевальную студию и убил троих детей в Саутпорте. В городе после этого произошли столкновения ультраправых с полицией. Затем акция протеста с участием ультраправых переросла в столкновения с полицией в английском Сандерленде, в результате произошел пожар в здании центрального отделения полиции. Также произошли беспорядки в Кингстон-апон-Халле.