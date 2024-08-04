Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Маск предрек Британии гражданскую войну
Маск в связи с беспорядками в Британии счел гражданскую войну неизбежной
Комментируя беспорядки в Великобритании. вспыхнувшие после убийства трех детей в Саутпорте, американский предприниматель Илон Маск заявил о неизбежности гражданской войны.
«Гражданская война неизбежна», – заявил Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), комментируя видеозаписи беспорядков в Великобритании.
Как пишет «Российская газета», в Великобритании протестующие крайне правых взглядов вступили в столкновения с британской полицией и представителями движения «Антифа» по всей стране.
По данным Agence France-Presse, демонстранты бросали стулья, файеры и кирпичи в сотрудников полиции в Ливерпуле. Серьезное насилие разгорелось в Манчестере, но массовая драка была быстро пресечена офицерами с дубинками. На опубликованных в Сети видеозаписях правые радикалы вступают в драки с противниками из «Антифа».
Напомним, подросток с ножом, этнический руандиец, напал на танцевальную студию и убил троих детей в Саутпорте. В городе после этого произошли столкновения ультраправых с полицией. Затем акция протеста с участием ультраправых переросла в столкновения с полицией в английском Сандерленде, в результате произошел пожар в здании центрального отделения полиции. Также произошли беспорядки в Кингстон-апон-Халле.