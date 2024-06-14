Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.3 комментария
Захарова назвала «наработки» Зеленского квазиюридическими бумажками
Спикер МИД Захарова назвала «наработки» Зеленского квазиюридическими бумажками
Президент Украины Владимир Зеленский хочет принять участие в саммите в Швейцарии с «наработками», являющимися квазиюридическими бумажками, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, данные «наработки» должны бить по эмоциональной составляющей людей на Украине, демонстрировать так называемое единство, что они называют солидарностью граждан Украины, для того, чтобы мотивировать к реализации жуткого мобилизационного закона, передает ТАСС.
Дипломат отметила, что иного значения у этих соглашений нет.
«Если бы коллективный Запад хотел заключить с Украиной какие-то соглашения, то, поверьте, вряд ли что-либо помешало», – подчеркнула она, назвав «наработки» Зеленского квазиюридическими бумажками.
Французский журнал Le Point сообщил, что Зеленский вызывает раздражение у европейских государств тем, что слишком много требует помощи от своих союзников.