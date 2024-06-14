Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.3 комментария
Le Point: Зеленский раздражает страны ЕС чрезмерными просьбами о помощи
Президент Украины Владимир Зеленский вызывает раздражение у европейских государств тем, что слишком много требует помощи от своих союзников, сообщил французский журнал Le Point со ссылкой на дипломата одной из европейских стран.
Как приводит издание слова своего источника, ЕС и США не выполнили своих обещаний, безусловная поддержка Украины была лишь выражением позиции, а Владимир Зеленский раздражает Европу своими чрезмерными требованиями поддержки, передает ТАСС.
По его мнению, Зеленскому нужно убедить союзников в необходимости продолжать поставки помощи Киеву, «иначе Украина развалится».
Как отмечает Le Point, «медовый месяц» Зеленского с союзниками уже прошел, а крупные государства ЕС уже сейчас придерживаются «двойных стандартов» в вопросе помощи Украине и своей позиции в отношении конфликта с Россией.
Ранее ЕК пообещала предоставить Киеву первые 1,5 млрд евро доходов от активов России.