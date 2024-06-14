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    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия верит в Большой смысл

    Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.

    3 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Евро-2024 покажет весь кризис европейского футбола

    Чемпионат Европы по футболу выиграет, скорее всего, Франция, Португалия или Англия (в пользу последней высказался и суперкомпьютер статистической компании Opta). Все остальные сборные, которые принято считать фаворитами, имеют огромные проблемы.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа движется правильно, но медленно

    Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.

    6 комментариев
    14 июня 2024, 13:09 • Новости дня

    Le Point: Зеленский раздражает страны ЕС чрезмерными просьбами о помощи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский вызывает раздражение у европейских государств тем, что слишком много требует помощи от своих союзников, сообщил французский журнал Le Point со ссылкой на дипломата одной из европейских стран.

    Как приводит издание слова своего источника, ЕС и США не выполнили своих обещаний, безусловная поддержка Украины была лишь выражением позиции, а Владимир Зеленский раздражает Европу своими чрезмерными требованиями поддержки, передает ТАСС.

    По его мнению, Зеленскому нужно убедить союзников в необходимости продолжать поставки помощи Киеву, «иначе Украина развалится».

    Как отмечает Le Point, «медовый месяц» Зеленского с союзниками уже прошел, а крупные государства ЕС уже сейчас придерживаются «двойных стандартов» в вопросе помощи Украине и своей позиции в отношении конфликта с Россией.

    Ранее ЕК пообещала предоставить Киеву первые 1,5 млрд евро доходов от активов России.

    13 июня 2024, 14:45 • Новости дня
    Военкоры назвали полыхающий вторые сутки под Киевом «промышленный объект»

    Военкоры: Склады с горючим не могут потушить вторые сутки на аэродроме под Киевом

    Военкоры назвали полыхающий вторые сутки под Киевом «промышленный объект»
    @ State Emergency Service of Ukraine in Poltava region/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине в Киевской области горит аэропорт, склады с горючим на его территории не могут потушить больше суток, сообщили российские военкоры.

    Согласно карте пожаров NASA, ракеты попали  в топливную инфраструктуру аэропорта Васильков Киевской области, власти Украины замазали доступные фото пожара и назвали объект «промышленным предприятием».

    На снимки попал специализированный транспорт пожарных расчетов аэропорта Борисполь, передает Ura. ru  со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z:Военкоры Русской Весны».

    Ранее сообщалось, что в Киевской области больше суток тушат «промышленный объект» четыре пожарных поезда.

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    13 июня 2024, 21:44 • Новости дня
    Порошенко предрек энергетическую катастрофу на Украине
    Порошенко предрек энергетическую катастрофу на Украине
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зимой на Украине может произойти энергетическая катастрофа, если не принять срочных мер, заявил бывший президент страны Петр Порошенко.

    По словам Порошенко, с наступлением холодов отопление в домах украинцев будет всего четыре часа в сутки, трубы начнут замерзать, передает РИА «Новости».

    Из-за этого люди начнут массово покидать страну, считает политик. При этом он отметил, что сам смотрит на ситуацию «более оптимистично».

    Ранее на Украине спрогнозировали нехватку генерации электричества на зиму.

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    13 июня 2024, 21:48 • Новости дня
    G7 достигла политического соглашения по использованию активов России
    G7 достигла политического соглашения по использованию активов России
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидеры Группы семи (G7) на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

    По ее словам, речь идет не о конфискации, а об использовании доходов от инвестированных российских активов, на данный момент замороженных, под гарантии кредитования Киева, передает ТАСС.

    Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что страны Группы семи (G7) договорились предоставить Украине кредит на сумму 50 млрд долларов, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных активов России.

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    14 июня 2024, 10:48 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы
    В Киеве прогремели взрывы
    @ Sergei Chuzavkov /SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы раздались в Киеве, сообщило издание «Общественное. Новости».

    Подробности пока не приводятся, передает ТАСС.

    В настоящий момент почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Сирены начали звучать в Харьковской области в 10.03.

    Спустя 17 минут в красную зону попала вся страна.

    Ранее российские военкоры сообщили, что на Украине в Киевской области горит аэропорт, склады с горючим на его территории не могут потушить больше суток.

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    14 июня 2024, 10:20 • Новости дня
    Вашингтон признал проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16

    Defense News: Вашингтон признал проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16

    Вашингтон признал проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16
    @ U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Качество подготовки украинских летчиков для управления F-16 оставляет желать лучшего, а число проходящих обучение невелико, пишет Defense News.

    По данным американских чиновников, система подготовки на F-16 достаточно скудна, только небольшое число украинских летчиков годятся для обучения пилотированию F-16, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что для подготовки необходимо знание серьезного технического английского языка. Кроме того, для грамотного использования истребителей необходимы также команды техников.

    Другой источник добавил, что в настоящее время только около десятка летчиков проходят подготовку.

    Ранее ВСУ усилили давление на систему ПВО в ДНР из-за анонсированных поставок F-16.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».


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    13 июня 2024, 14:08 • Новости дня
    Группировка «Север» отразила восемь контратак ВСУ в Харьковской области
    Группировка «Север» отразила восемь контратак ВСУ в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки группировка российских войск «Север» заняла более выгодные позиции и отразила восемь контратак украинских штурмовиков, сообщило Минобороны.

    Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах Терновой, Волчанских Хуторов, Тихого и Волчанска Харьковской области, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Украинская сторона потеряла до 305 военнослужащих, пять автомобилей, американскую гаубицу М777, орудие Д-20 и БМ-21 «Град».

    Западная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 115-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны около Красного Лимана, Торского и Кировска ДНР.

    Потери ВСУ составили до 450 военнослужащих, два пикапа, польская установка Krab, гаубица M777, орудие Д-20, установка 2С1 «Гвоздика», станция РЭБ «Нота». Кроме того, уничтожены два полевых склада, в которых украинская армия хранила боеприпасы.

    Ранее артиллеристы группировки «Запад» ударили по месту сбора ВСУ.

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    14 июня 2024, 07:30 • Новости дня
    Система ПВО сбила 87 беспилотников ВСУ за ночь над российской территорией

    Минобороны: Система ПВО сбила 87 беспилотников ВСУ за ночь над российской территорией

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразила атаку 87 украинских беспилотников на территории России, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что были перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской области, два дрона над территорией Волгоградской области, шесть – над территорией Воронежской области, шесть беспилотников над территорией Курской области, семьдесят – над территорией Ростовской области, а также один БПЛА над территорией Республики Крым.

    Ранее украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области.

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    13 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    В Горловке в ДНР тяжело ранены сотрудники НТВ

    Приходько: Во время обстрела в Горловке тяжело ранены сотрудники НТВ

    Tекст: Вера Басилая

    Тяжелые ранения получили трое сотрудников НТВ, которые работали в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки), они доставлены в городскую больницу, сообщил глава городского округа Иван Приходько.

    Он уточнил, что тяжело ранен Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников НТВ, они доставлены в больницу.

    В понедельник в городе Шебекино Белгородской области на мине подорвались четыре человека, трое из которых – бойцы самообороны, а четвертый – сотрудник канала «Россия 24».

    Коментарии (3)
    14 июня 2024, 12:18 • Новости дня
    Подполье сообщило о российском ударе по военному объекту в Киеве

    Подполье: ВС России ударили по военному объекту в районе аэропорта Жуляны

    Подполье сообщило о российском ударе по военному объекту в Киеве
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия нанесла удар по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны в Киеве, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на соратников.

    По его словам, в Киеве удар был нанесен по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что проезд в сторону аэродрома закрыт для мирных жителей, поступают сообщения о том, что через блокпост проезжают дорогие машины с правительственными и военными номерами в сопровождении охраны.

    Ранее сообщило издание «Общественное. Новости» сообщило, что взрывы раздались в Киеве.

    Коментарии (15)
    14 июня 2024, 10:34 • Новости дня
    Раненный в Горловке корреспондент НТВ Ивлиев записал видео после операции
    Раненный в Горловке корреспондент НТВ Ивлиев записал видео после операции
    @ @ntvnews

    Tекст: Александра Юдина

    Получивший ранение в Горловке корреспондент НТВ Алексей Ивлиев записал видеообращение, в котором заверил, что чувствует себя нормально после операции, из-за ранения он потерял руку.

    В Telegram-канале НТВ опубликовано видеообращение, на котором военкор отмечает, что чувствует себя нормально.

    Известно, что из-за ранения Ивлиев потерял руку.

    «Одной руки нет, но так, нормально, живы. Прорвемся», – подчеркнул корреспондент.

    В четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что сотрудники телекомпании НТВ попали под украинский обстрел в Никитовском районе Горловки. Оператор телекомпании НТВ Валерий Кожин умер.

    Коментарии (7)
    14 июня 2024, 08:45 • Новости дня
    В Курске после падения украинского БПЛА зафиксированы повреждения
    В Курске после падения украинского БПЛА зафиксированы повреждения
    @ t.me/glavaigorkutsak

    Tекст: Александра Юдина

    В двух округах Курска проводится подомовой обход после падения обломков украинских беспилотников, обнаружены незначительные повреждения, сообщил мэр города Игорь Куцак.

    В своем Telegram-канале он указал, что в данный момент представители окружных администраций, городской инспекции ЖКХ, управления ГО и ЧС проверяют порядка десяти адресов на предмет повреждений, вызванных падением обломков беспилотника.

    Куцак отметил, что заявки поступают от жителей города – характер повреждений незначительный.

    Над Курской областью сбили пять украинских беспилотников. Всего за ночь система ПВО сбила 87 беспилотников ВСУ.

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    13 июня 2024, 15:07 • Новости дня
    Соцопрос: Более 50% немцев считают, что Украина не сможет одержать победу

    Tекст: Александра Юдина

    Согласно опросу, проведенному социологическим институтом INSA по заказу журнала Focus, более половины жителей Германии (51%) не верят в победу Украины в противостоянии с Россией.

    Лишь 20% респондентов выразили мнение, что Киев одержит верх. 26% опрошенных не смогли определиться, а 3% не стали высказывать свое мнение, передает ТАСС.

    Опрос также показал, что 58% немцев обеспокоены тем, что поддержка Украины негативно влияет на безопасность их страны. При этом 28% не разделяют эту точку зрения.

    Известно, что 38% респондентов считают, что Украине необходимо пойти на уступки России, 36% – не согласны.

    Опрос проводился с 7 по 10 июня 2024 года среди 1004 человек.

    Ранее на вопрос о том, чем разрешится ситуация на Украине и как будет выглядеть мир в этой стране, президент США Джо Байден ответил, что «мир заключается в том, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину». При этом он отметил, что Украина может остаться вне НАТО, но США продолжат снабжать ее оружием.

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    14 июня 2024, 11:09 • Новости дня
    Захарова оценила соглашения США и Украины по безопасности

    Захарова назвала соглашения США и Украины по безопасности не более, чем бумажками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и США представляют собой «просто бумажки», не имеющие юридической силы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, это обычные бумажки, которые не имеют под собой юридической силы, передает ТАСС. Захарова добавила, что эти соглашения призваны показать оставшимся на Украине гражданам, которых еще не пустил под нож президент Украины Владимир Зеленский, что мировое сообщество «вроде как с ними».

    Напомним, в четверг США и Украина подписали соглашение по безопасности на десять лет.

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    13 июня 2024, 14:12 • Новости дня
    Американист спрогнозировал лишение украинских НКО финансирования из США

    Американист Дудаков: Победа Трампа на выборах лишит финансирования многих украинских активистов

    Американист спрогнозировал лишение украинских НКО финансирования из США
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Негативный для украинских НКО сценарий может наступить в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков. Ранее Илон Маск предложил признать террористической организацией украинскую медиакомпанию за список «трампистов и коммунистов».

    «Украинская НКО, которая вносила в черный список оппонентов Киева, а именно – республиканцев и консервативных блогеров, критиковавших Украину, содержалась на гранты Госдепартамента. Эта очень показательная история», – подчеркнул американист Малек Дудаков.

    Он напомнил, что список «трампистов и коммунистов», составленный украинской медиакомпанией, уже вызвал возмущение в США. «В частности, конгрессмен Джим Бэнкс представил резолюцию, согласно которой предлагается лишить финансирования эту НКО, то есть фактически ввести против нее санкции», – указал собеседник.

    Вместе с тем Дудаков считает, что решение по этому вопросу в ближайшее время вряд ли «пройдет» в Палате представителей США. «Однако ситуация кардинально изменится в случае победы Дональда Трампа на выборах. Учитывая, что республиканцы имеют большинство в Конгрессе, они способны лишить финансирования не только ту НКО, которая сейчас составила черный список, но и многие другие», – добавил американист.  

    «Поэтому для украинских активистов, работающих в этих структурах, может наступить очень негативный сценарий. Но это уже перспектива 2025 года», – заключил Дудаков.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск предложил признать террористической организацией медиакомпанию TEXTY – украинскую некоммерческую организацию, которая связана с правительством США. Поводом послужило то, что эта НКО создала черный список американцев, выступающих против помощи Киеву. В перечень вошло 76 организаций и около 400 физических лиц. Среди них – Дональд Трамп, журналист Такер Карлсон, экономист Джеффри Сакс, а также члены Конгресса США.

    Сенатор от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс и член Палаты представителей республиканец Мэтт Гетц потребовали от госсекретаря США Энтони Блинкена «ответов» в связи публикацией списка американцев, названных «трампистами и коммунистами» за их «сопротивление предоставлению большего количества американских денежных средств», передает Fox News.

    Напомним, в мае Маск высказал сомнения в демократических процессах на Украине, отреагировав на сообщение о продлении полномочий президента Владимира Зеленского.

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    14 июня 2024, 06:14 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области

    Беспилотники ВСУ повредили резервуары с топливом на нефтебазе в Воронежской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Лискинском районе Воронежской области украинские беспилотники атаковали нефтебазу. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

    По словам главы региона, несколько дронов, летевших на сверхмалой высоте, повредили резервуары с топливом.

    «Возгорания не допущено. Пострадавших нет», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

    На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о новых угрозах атак БПЛА в регионе не поступала.

    Ранее в регионе была объявлена авиационная опасность.

    Губернатор призвал горожан, если они находятся не дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

    Коментарии (2)
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