Le Point: Зеленский раздражает страны ЕС чрезмерными просьбами о помощи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как приводит издание слова своего источника, ЕС и США не выполнили своих обещаний, безусловная поддержка Украины была лишь выражением позиции, а Владимир Зеленский раздражает Европу своими чрезмерными требованиями поддержки, передает ТАСС.

По его мнению, Зеленскому нужно убедить союзников в необходимости продолжать поставки помощи Киеву, «иначе Украина развалится».

Как отмечает Le Point, «медовый месяц» Зеленского с союзниками уже прошел, а крупные государства ЕС уже сейчас придерживаются «двойных стандартов» в вопросе помощи Украине и своей позиции в отношении конфликта с Россией.

Ранее ЕК пообещала предоставить Киеву первые 1,5 млрд евро доходов от активов России.