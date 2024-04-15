  • Новость часаДевять иранских ракет попали по двум авиабазам Израиля
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    Поляки показывают предел поддержки киевского режима
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    Стало известно об отказе Британии от конфискации российских активов
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Ускоренная деиндустриализация Украины

    Очень долго Москва сопротивлялась тому, чтобы дополнить демилитаризацию и денацификацию Украины ее деиндустриализацией (с этим, к слову, неплохо справлялись и сами украинские власти). Но повышение ставок в этом противостоянии и масштабы уже допущенных разрушений, к большому сожалению, сделали такой подход оправданным.

    2 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Иран и Израиль быстренько повоевали

    Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Англия предпочитает делать подлости в тени

    Британцы – это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу».

    7 комментариев
    15 апреля 2024, 10:51 • Новости дня

    Боррель призвал ЕС научиться защищать себя без помощи США

    Боррель: ЕС должен быть готов защитить себя самостоятельно

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз должен взять на себя стратегическую ответственность за способность защищать Европу самостоятельно, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    В статье на сайте Европейской службы внешних связей Боррель заявил, что при этом ЕС должен создавать «сильную опору внутри Североатлантического альянса», передает ТАСС.

    Глава евродипломатии считает, что содружеству нужна смена парадигмы европейской обороны, поскольку безопасность прежде в большей степени делегировалась США. «В последние 30 лет, после падения Берлинской стены, [страны ЕС] допустили молчаливое разоружение», – пишет Боррель.

    Евросоюз хочет располагать «средствами надежного сдерживания любого агрессора», заявил глава евродипломатии.

    При этом Боррель указал, что ЕС испытывает трудности с отправкой достаточного количества боеприпасов для нужд ВСУ, а также сталкивается с «качественными проблемами» в области новых военных технологий, таких как дроны или искусственный интеллект.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как Украина спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе.

    13 апреля 2024, 07:25 • Новости дня
    Российские снайперы уничтожили 24 солдата ВСУ после захвата американского дрона

    Российские снайперы уничтожили 24 солдата ВСУ при попытке эвакуации американского дрона Puma

    Российские снайперы уничтожили 24 солдата ВСУ после захвата американского дрона
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские снайперы сбили американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Puma и уничтожили почти 25 украинских солдат и наемников, пытавшихся его эвакуировать. Об этом рассказал руководитель группы снайперов, получивший тяжелое ранение в ходе операции и представленный к высокой государственной награде.

    «Беспилотники сбиваем довольно часто, но верхом считаю Puma, потому что за него на меня вышло 24 человека, мы их всех отработали», – рассказал стрелок ТАСС.

    Отмечается, что несмотря на ранение собеседник агентства остался прикрывать отход группы, чтобы уникальный беспилотник можно было эвакуировать для дальнейшего изучения.

    «Я воюю, честно скажу, за то, чтобы дети простые могли ходить в школу, чтобы не разрывались снаряды, чтобы они спокойно играли на площадке, чтобы их психика не была сломлена этими взрывами... Вот за это я готов умереть», – рассказал военный.

    Он отметил, что после восстановления планирует вернуться к боевым задачам.

    Снайпер уже награжден четырьмя орденами Мужества и двумя медалями «За отвагу». За успешное выполнение боевой задачи и захват американского БПЛА его представили к высокой государственной награде.

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    13 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    В Киеве признали бессилие перед уничтожившей Трипольскую ТЭС невидимой ракетой

    Эксперт Криволап: На Украине не смогли засечь уничтожившую Трипольскую ТЭС ракету

    В Киеве признали бессилие перед уничтожившей Трипольскую ТЭС невидимой ракетой
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Системы слежения не смогли засечь ракету, ударившую по Трипольской ТЭС под Киевом, не было даже попыток ее сбить, заявил украинский авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель «КБ Антонов» Константин Криволап.

    Украинский эксперт отметил, что Киев и его округи защищают ЗРК Patriot и другие системы, которые получают данные со спутников и с летающих вдоль западной границы Украины самолетов AWACS, передает РИА «Новости».

    Криволап считает, что уничтожившая ТЭС ракета имела малый тепловой след и радиолокационную заметность, она летела очень низко над поверхностью, а значит, ее невозможно засечь ни спутникам, ни AWACS.

    Эксперт заключил, что Киеву не хватает радаров для наблюдения за воздушным пространством.

    Ранее на Украине признали, что Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена.

    Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале подчеркнул «ювелирность работы наших ракетчиков».

    Газета ВЗГЛЯД писала, удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели преследуют ВС России.

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    12 апреля 2024, 21:17 • Новости дня
    Эксперт опроверг связь между ударами по ПХГ на Украине и ростом цен на газ в Европе

    Эксперт Юшков: Рост цен на газ в Европе не связан с российскими ударами по газовым объектам на Украине

    Эксперт опроверг связь между ударами по ПХГ на Украине и ростом цен на газ в Европе
    @ dpa/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Рост цен на газ в Европе вызван не ракетными ударами России по газовым хранилищам Украины, а недавним ростом цен на газ в Азии и, как следствие, увеличением поставок энергоносителя в азиатские страны. Теперь европейские биржи вынуждены повышать цену на газ, чтобы поставщики снова переориентировались на Европу, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

    «Ракетные удары России по энергетической системе Украины и газовым хранилищам могли вызвать некоторую реакцию рынка, но скорее эмоциональную. К текущему росту цен на газ в Европе это привести не могло. Тем более что первый удар газовому хранилищу ВС РФ нанесли около недели назад», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Европейцы закачивали в украинские ПХГ около 2,5 млрд. куб. метров в начале отопительного сезона и в течение зимы их отобрали. В итоге там осталось около 3,5 млрд. куб. метров технического буферного газа. Нынешнее подорожание скорее вызвано тем, что азиатские экономики потребляют все больше энергоносителя. В последнее время цены в Азии стали выше, чем в Европе, поэтому СПГ ушел туда», – указал он.

    «США тоже переориентировались на Азию. И поскольку Европе не хватает текущих поставок газа, цена на топливо на европейских биржах вынужденно повышается. Между Европой и Азией уже не меньше пяти лет работает такая система ценового арбитража: СПГ идет туда, где цена выше на данный момент времени», – заметил спикер.

    По словам собеседника, для Европы не играет роли существование подземных газохранилищ (ПГХ) на Украине. «В Киеве уверяли, что украинские ПГХ нужны ЕС как система хранения газа. Но европейские страны настроили много ПХГ объемом в 100 млрд. куб. метров и до сих пор в полную мощь их не использовали. Просто Украина демпинговала, сбавляя стоимость хранения, и все», – рассказал аналитик.

    «А вот для Украины удары ВС РФ создают проблемы. ПХГ используется ею как элемент внутреннего газоснабжения. Там ведь добыча газа по году одинаковая, но зимой спрос на топливо больше, чем летом. А балансировать эту систему без ПХГ очень сложно. Кроме того, ожидаются более жесткие графики подачи электроэнергии», – спрогнозировал эксперт.

    «России же происходящее безразлично, поскольку наши удары не касаются транзита: труба по-прежнему работает, вся прокачка идет ежесуточно. Так что удары по газохранилищам – это только украинская проблема», – резюмировал собеседник.

    Ранее издание Bloomberg сообщило о том, что ВС России якобы атаковали «два украинских подземных хранилища газа, что привело к росту цен в Европе и стало напоминанием об угрозах энергетической инфраструктуре страны».

    «Эти инциденты подчеркивают потенциальный риск для хранения газа в стране, если запасы газа в Европе не заполнятся этим летом. Украина имеет больше хранилищ, чем любая другая страна на континенте к западу от России, и она активно привлекает трейдеров для хранения поставок», – утверждают авторы материала.

    На этом фоне европейские газовые фьючерсы выросли на 9,5%. «Они достигли самого высокого ценового уровня за более чем три недели», – уточняют в СМИ.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Россия отключает Украине энергосистемы больших городов, а Европа усиливает зависимость от российского СПГ.

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    12 апреля 2024, 13:56 • Новости дня
    Военные эксперты объяснили отказ Польши передавать Украине ЗРК Patriot

    Военные эксперты: В Европе не хотят отдавать Украине ЗРК Patriot из-за поражений ВСУ на поле боя

    Военные эксперты объяснили отказ Польши передавать Украине ЗРК Patriot
    @ Cutshaw/US Army

    Tекст: Илья Абрамов

    Польша не хочет передавать Украине системы Patriot, потому что опасается дальнейшего уничтожения ЗРК российскими военными. Остальные страны, располагающие такими комплексами, также не хотят отказываться от этого типа вооружений в ущерб себе, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Александр Бартош и Константин Сивков. Ранее президент Польши Анджей Дуда отказался передать Украине системы Patriot.

    «Польша является одним из основных поставщиков вооружения для ВСУ в Европе. Однако в случае с Patriot «холодным душем» для Варшавы стали успехи в поражении этих ЗРК нашими современными средствами поражения. Дуда опасается, что очередные поставленные комплексы будут уничтожены», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Кроме того, польские власти вовсю раздувают в своей стране угрозу якобы российской агрессии. В подобных условиях передача и без того ограниченного числа Patriot Украине выглядела бы достаточно странно в глазах простого избирателя», – отмечает собеседник.

    «Patriot имеются на вооружении многих стран, например, Германии. Однако лишних зенитных комплексов не бывает. Эти государства дали понять Украине, что не собираются передавать ей свои ЗРК. Во многом это обусловлено тем, что большинство из них уже осознали – ВСУ проигрывают на поле боя. В таком случае начинает работать принцип «своя рубашка ближе к телу», – подчеркивает он.

    «США сейчас наращивают производство комплексов Patriot. Однако в Вашингтоне считают, что передача уже существующих систем на Украину нанесла ущерб обороноспособности Штатов. Поэтому Белый дом, вероятно, не станет передавать эти ЗРК перед президентскими выборами», – акцентирует эксперт.

    «Американцы, как и поляки, боятся того, что поставленные Patriot будут уничтожены нашей армией. Это создает риски для коммерческой реализации данных комплексов, так как ставит под сомнение их эффективность», – поясняет собеседник.

    «Однако вариант с поставкой систем через третьи страны в обмен на более новые модификации ЗРК от США вполне возможен. Тем не менее производство Patriot – процесс небыстрый. Поэтому даже если такая комбинация будет осуществляться, то еще нескоро», – подчеркнул Бартош.

    «Как правило, системы Patriot стоят на вооружении у тех стран, которые когда-либо поддерживали тесные связи с США. Достаточно много данных установок есть у Саудовской Аравии и других арабских государств. Имеются они и у Австралии. Разумеется, оборона целого ряда европейских государств также зависит от данного вида вооружений», – добавил доктор военных наук Константин Сивков.

    «Однако расставаться с таким оружием никто просто так не станет. Не исключаю, что кто-то действительно решится на отправку систем в качестве помощи ВСУ. Но речь, скорее всего, будет идти о тайных договоренностях с Вашингтоном, который предоставит своим союзникам более совершенные модели взамен переданных Украине», – резюмировал Сивков.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не может передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot: «Фактически сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», так как Варшава только начала установку этих комплексов.

    Кроме того, он отметил, что развернутые в стране системы Patriot принадлежат американской армии, сообщает «Коммерсант». Президент также напомнил, что ни у Литвы, ни у одного из других соседних с Украиной государств нет таких комплексов. Кроме того, по мнению Дуды, его страна якобы сама сталкивается с угрозой «потенциального нападения России».

    Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что «добрая и спокойная дипломатия» не помогла ему получить от Запада ЗРК Patriot. Однако теперь, ради зенитных комплексов, он готов «испортить отношения».

    По словам Кулебы, люди могут его «ненавидеть», но он велел «заткнуться» той части своей личности, которая убеждена, что «дипломатия – это исключительно частные отношения». «Часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все – и, похоже, ничего не помогает», – передает Washington Post его слова.

    «Кто может поверить, что самый могущественный военный альянс не может найти семи батарей Patriot», – заявил он. Министр не понимает, почему некоторые государства не передают ВСУ ЗРК. По его подсчетам, у возможных стран-доноров есть более 100 доступных комплексов.

    Между тем немецкое издание Bild сообщило, что у Украины практически закончились снаряды для комплексов Patriot. «На складах осталось всего лишь несколько десятков ракет», – говорится в статье. Данную информацию подтверждает и журналист газеты Юлиан Репке на своей странице в Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ).

    По его словам, ВСУ также ощущают нехватку боеприпасов для установок IRIS-T. Комментируя недавний удар ВС РФ по Трипольской ТЭС, он также отметил, что теперь воздушное пространство Киева свободно для прохождения российских ракет. В то же время в воздушных силах Украины отмечают, что паника излишня.

    Так, представитель командования ВС страны Юрий Игнат уверяет, что всю территорию страны средствами ПВО закрыть невозможно. Однако армия имеет способность локально защищать города, объекты, направления и войска, передает РИА «Новости».

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    12 апреля 2024, 11:50 • Новости дня
    Дуда отказал Зеленскому в передаче систем Patriot

    Президент Польши Дуда отказался передать Украине системы Patriot

    Дуда отказал Зеленскому в передаче систем Patriot
    @ President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Польша не может передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, заявил президент республики Анджей Дуда на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Вильнюсе.

    Дуда заявил, что Польша в настоящее время фактически не располагает системами Patriot, их установка, по его словам, только началась. «Фактически сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», – приводит его слова «Коммерсант».

    Комплексы, развернутые на польской территории, принадлежал армии США, объяснил Дуда. Он напомнил также, что соседние с Украиной страны также не обладают системами Patriot.

    Польские власти обсуждают возможность передачи Украине ракет советского производства, добавил глава республики.

    Ранее немецкие СМИ писали, что украинские военные истощили свои запасы ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, установок IRIS-T и других систем противовоздушной обороны.

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    14 апреля 2024, 14:05 • Новости дня
    FT: Сделка о приобретении Сербией истребителей у Франции согласована более чем на 90%
    FT: Сделка о приобретении Сербией истребителей у Франции согласована более чем на 90%
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сербия и Франция «более чем на 90% согласовали» детали сделки о приобретении 12 истребителей Rafale для сербских ВВС, сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на представителя Минобороны Сербии.

    Как заявил собеседник издания, комментируя решение властей Сербии сделать выбор в пользу Rafale вместо российских МиГ-29, сторонам по-прежнему остается договориться о ряде финансовых условий соглашения. Он добавил, что в Сербии полагались на технологии советского типа и теперь должны обслуживать эту технику, что невозможно в силу геополитических обстоятельств, передает ТАСС. Источник добавил, что даже если у вас есть такое желание, покупать у России не получится.

    Сербский генерал в отставке Срето Малинович заявил FT, что для ВС Сербии важно, чтобы вместе с истребителями Франция поставила ракеты «воздух — воздух». Соглашение о поставке Rafale должно включать предоставление Сербии вспомогательных систем для них, обучение сербских пилотов и обслуживание переданной техники.

    Ранее Франция пообещала поставить Украине новейшие дроны-камикадзе.

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    12 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Туск: ЕС готов в ближайшее время начать использовать замороженные активы России
    Туск: ЕС готов в ближайшее время начать использовать замороженные активы России
    @ IMAGO/Aleksander Kalka/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны Евросоюза близки к соглашению о применении доходов от замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине, сообщил польский премьер-министр Дональд Туск после встречи с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.

    «Мы постепенно приближаемся к решению, которое позволит в большей степени использовать замороженные в европейских банках российские средства», – передает ТАСС его слова.

    Ранее Еврокомиссия предложила направлять 90% доходов от заблокированных российских активов на закупку вооружений для Украины, а 10% – в бюджет ЕС для поддержки украинского ВПК. Первые перечисления могут начаться уже в июле.

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    12 апреля 2024, 23:54 • Новости дня
    Экс-аналитик Пентагона: Западная помощь Киеву привела к расколу в НАТО

    Экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски заявила, что западная помощь Киеву привела к расколу в НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший аналитик Пентагона, подполковник в отставке Карен Квятковски заявила о расколе в рядах НАТО из-за военной помощи Украине.

    «Западная помощь привела к расколу в НАТО. Это повысило риск эскалации и заставило замолчать здравомыслящие и миролюбивые голоса», – сказала  Квятковски на заседании Совета Безопасности ООН, созванном Россией для обсуждения западных поставок вооружений Киеву, передает ТАСС

    Она отметила, что большинство стран не поддерживает продолжение боевых действий на Украине.

    «США и НАТО смотрят на истекающую кровью Украину и говорят, что ей нужно сражаться ожесточеннее, умирать более храбро. Никто на Украине и в большинстве своем в мире не считает, что это хороший совет, поскольку он не работает», – констатировала экс-аналитик Пентагона.

    Ранее сообщалось, что политики в Вашингтоне схлестнулись в споре, что является истинной причиной конфликта на Украине – «агрессивные устремления России» или расширение НАТО на восток. При этом шеф Пентагона Ллойд Остин играет за команду, отстаивающую первую версию.

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    13 апреля 2024, 03:58 • Новости дня
    Шольц решил посетить Китай и обсудить с Си Цзиньпином украинский конфликт

    Шольц собрался посетить Китай и обсудить с Си Цзиньпином украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и торговлю

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует во второй раз в этой должности посетить Китай для переговоров. В ходе предстоящего трехдневного визита он намерен отправиться в Чунцин, Шанхай и Пекин, где планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

    Как сообщили в правительстве ФРГ, помимо экономических отношений, в центре внимания визита будут находиться геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития. Шольц намерен обсудить с китайским руководством торговые отношения, а также украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    В интервью немецкой газете TAZ Шольц заявил, что хочет призвать КНР оказать влияние на Россию и добиться прекращения конфликта на Украине.

    По его словам, он также хочет обсудить с Пекином кризис на Ближнем Востоке и двусторонние торговые отношения, а также сотрудничество по глобальным вопросам, таким как изменение климата.

    В сопровождении бизнес-делегации Шольц посетит предприятия немецких компаний в мегаполисах Чунцин и Шанхай, проведет диалог с руководством Китая, а также со студентами и представителями искусства и общества. Цель поездки – поддержание диалога с Китаем.

    Поездка будет посвящена трем основным темам: бизнесу и торговле, защите глобальных товаров - с целью обеспечения устойчивости для борьбы с изменением климата – и геополитическим вызовам. Помимо бизнес-делегации, Шольца будут сопровождать министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг, министр окружающей среды Штеффи Лемке и министр сельского хозяйства Джем Оздемир.

    Предполагается, что в воскресенье канцлер приземлится в Чунцине, где посетит производственный комплекс немецкой компании Bosch и осмотрит его производственные мощности по выпуску экологичных водородных двигателей. В Чунцине Шольц встретится с секретарем Центрального комитета партии города Юанем Цзяцзюнем для переговоров.

    На следующий день канцлер отправится в Шанхай. Там он встретится со студентами Тонгийского университета для дискуссии, а затем посетит инновационный центр шанхайской компании Covestro, производящей пластмассы. Также Шольц намерен встретиться с секретарем Центрального комитета партии Шанхая Чэнь Цзинином для переговоров.

    Во вторник, 16 апреля, канцлера должен принять председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине. Затем Шольц встретится с премьер-министром Китая Ли Цяном для дальнейших переговоров. Во второй половине дня они примут участие в заседании «Китайско-германского экономического консультативного комитета».

    Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров также на текущей неделе посетил Китай. Российский министр находился в Пекине 8-9 апреля, в ходе визита он обсудил с главой МИД Китая Ван И проблематику украинского кризиса, а также ряд других актуальных тем.

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    13 апреля 2024, 01:42 • Новости дня
    Китай открестился от поставок оружия России и Украине

    Китай опроверг заявление США о поставках оружия России

    Tекст: Денис Тельманов

    Посольство КНР в Вашингтоне опровергло заявление американских чиновниках о поставках Китаем вооружений России.

    «Китай не является производителем или стороной, участвующей в конфликте на Украине. Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон», – заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, передает ТАСС.

    Напомним, что ранее американские власти утверждали, что Китай оказывает России поддержку в проведении специальной военной операции, поставляя технологии для производства беспилотников и ракет, спутниковые снимки и производственные станки.

    Однако помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что Вашингтон не обнаружил доказательств оказания Китаем прямой военной помощи России.

    Ранее заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что действия России в зоне конфликта «поддерживаются Китаем и Северной Кореей, что противоречит американским интересам».

    При этом он заявил, что успехи Москвы в зоне СВО негативно повлияют на отношения Вашингтона и Пекина.

    Представитель МИД КНР Мао Нин назвала неприемлемым подобное суждение и давление Вашингтона, сотрудничество Москвы и Китая «не должно подвергаться вмешательству и сдерживанию».

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    12 апреля 2024, 14:14 • Новости дня
    Глава Всемирного алмазного центра ушел в отставку из-за санкций против России

    De Tijd: Глава Всемирного алмазного центра Антверпена ушел в отставку из-за санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Занимавший 13 лет пост исполнительного директора Всемирного алмазного центра Антверпена (AWDC) Ари Эпштейн ушел в отставку из-за антироссийских санкций, пишет фламандская газета De Tijd.

    В заявлении алмазного центра о причинах отставки Эпштейна не сообщается. Источники в алмазном бизнесе рассказали, он вынужден был уволиться из-за конфликта с властями Бельгии, которые поддержали санкции ЕС против российских алмазов, передает ТАСС со ссылкой на De Tijd.

    Европейские ювелиры назвали санкции ЕС в отношении российских алмазов абсурдными и вызывающими хаос на ювелирном рынке.

    Министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что несмотря на ограничения Запада в отношении российских алмазов, их экспорт продолжится.

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    13 апреля 2024, 05:07 • Новости дня
    ВСУ понесли значительные потери на купянском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 210 военнослужащих, четыре самоходные артиллерийские установки (САУ), артиллерийское орудие и шесть минометных расчетов на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

    По его словам, также были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Нота», два склада боеприпасов, два автомобиля и два беспилотных летательных аппарата противника, передает ТАСС.

    В ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили две САУ 2С1 «Гвоздика», САУ Krab польского производства, самоходную пушку «Гиацинт-С», орудие М119 производства США, а также шесть минометных расчетов.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России ударили по позициям «Кракена» в районе Купянска в Харьковской области, в результате есть раненые и погибшие, в том числе среди боевиков украинского формирования «Кракен».

    Зафиксирован «мощный прилет» в Купянск, много раненых и погибших, «в том числе из понаехавших нацистов из «Кракена».

    Под удар также попали небольшие скопления ВСУ в районе сел Новоосиново и Ольховка.

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    12 апреля 2024, 23:36 • Новости дня
    Ребенок и еще пять человек погибли при обстреле Токмака Запорожской области

    При обстреле Токмака в Запорожской области погибли шесть человек, в том числе ребенок

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела жилого района города Токмака Запорожской области со стороны ВСУ погибли шесть человек, среди которых один ребенок, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «По предварительным данным, в результате обстрела жилого района города погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Не менее 20 жителей получили тяжелые ранения и травмы», – написал Рогов в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и 9 многоэтажек. На месте работают экстренные службы, которые тушат пожар и разбирают завалы.

    Рогов предупредил о возможности повторных атак. Ранее он сообщал, что ВСУ обстреливают Токмак из РСЗО.

    Рогов также сообщил, что украинские военные начали переброску сил в район населенного пункта Работино для возможных контратак.

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    15 апреля 2024, 08:59 • Новости дня
    Войска РЭБ: Потенциал ОПК позволит делать терминалы Starlink целями в рамках СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потенциал российского ОПК позволит сделать терминалы Starlink, которыми пользуются ВСУ, целями в рамках СВО, заявил газете «Красная звезда» начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.

    По словам Ласточкина, во всех звеньях управления украинской армией широко используется большое количество терминалов, передает RT.

    Он добавил, что тема легитимности передачи коммерческих технологий одной из воюющих сторон является продолжением темы двойных стандартов международной политики США.

    Ранее SpaceX решила создать сеть спутников-шпионов для разведки США.

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    12 апреля 2024, 13:10 • Новости дня
    Помощь в обходе санкций признана в ЕС уголовным преступлением

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз предпринимает решительные шаги для ужесточения санкций против России. В соответствии с новым законодательством, помощь в обходе запрета на поездки в ЕС для лиц, включенных в санкционные списки, а также торговля подсанкционными товарами будут считаться уголовными преступлениями во всех странах-членах блока, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

    Целью данного решения является повышение эффективности санкций, введенных в ответ на ситуацию на Украине, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в планах ЕС принять 14-й пакет санкций против России, в который войдут новые меры по борьбе с обходом введенных ранее ограничений.

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