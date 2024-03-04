В условиях стратегической вилки Запада из двух плохих вариантов российский президент пытается донести до бывших партнеров мысль о том, что вариант с вводом войск хуже. А значит, если они хотят жить, то им придется начать постепенно смиряться с российской победой в СВО.1046 комментариев
Турчак: Потерявшие родителя-участника СВО дети-инвалиды смогут получать двойную пенсию
Дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя, участвовавшего в спецоперации, смогут получать двойную пенсию – по инвалидности и по потере кормильца, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
На такой законопроект уже есть положительное заключение правительства, указал Турчак, сообщается на сайте ЕР.
«Сегодня по закону гражданин может получать только одну пенсию, даже если у него есть основания на несколько её видов. Право сразу на несколько пенсий имеют лишь некоторые льготники: ветераны Великой Отечественной, жители блокадного Ленинграда, космонавты, родители и вдовы погибших военнослужащих. Наш законопроект дополнит этот список детьми-инвалидами и инвалидами с детства, один из родителей которых погиб при выполнении воинского долга. Они смогут получать сразу две пенсии - и по инвалидности, и по потере кормильца», – подчеркнул Турчак.
В феврале рабочая группа по СВО направила очередной доклад президенту России Владимиру Путину. В нем предложены, в том числе, новые меры поддержки участников спецоперации, волонтеров и производителей БПЛА. Они выработаны с учетом обратной связи от бойцов и их близких, командиров подразделений, участвующих в боевых действиях.