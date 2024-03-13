Шеф-повар рассказал, как приготовить на Масленицу блины с припеком без русской печи

Шеф-повар Емельяненко раскрыл рецепт приготовления блинов с припеком на Масленицу на домашней кухне

Tекст: Татьяна Косолапова

«Блины с припеком – это блин, к которому во время приготовления «припекли» начинку. Как правило, ее выкладывали на сковороду, заливали небольшим слоем теста, а затем помещали сковородку с тестом и припеком в русскую печь, где блин хорошенько подпекался сразу с двух сторон. Добавки выбирали те, что не требуют долгого приготовления, ведь блин печется быстро, а значит и то, что внутри, должно успеть приготовиться. Например, использовали отварное яйцо и зеленый лук, либо зелень, сыры или овощи», – говорит Емельяненко.



При этом блины с припеком возможно приготовить и на современной кухне, где нет настоящей русской печи, делится собеседник. Сначала на сковороду наливается блинное тесто, причем немного больше, чем обычно. Сверху на него кладется мелко нарубленная начинка. Как только видно, что блин хорошо схватился, его нужно перевернуть и еще подержать на сковороде, но совсем недолго, чтобы припек не успел зажариться и потемнеть. Такое, например, может произойти с начинкой из отварного яйца и лука – зелень потемнеет, да и сам блин получится суховатым.

Также шеф-повар рекомендует не накрывать при готовке блин с припеком крышкой, так как в блинах есть жидкость, которая должна выпариваться. При приготовлении в печи блин готовится сразу с двух сторон, ведь жар идет и снизу, и сверху, а на сковороде – лишь с одной стороны, поэтому его нужно переворачивать. Если его приготовить под крышкой, да еще только с одной стороны, то получится скорее вареный блин, а не жареный, так как влага из блина соберется на крышке, а затем вода с крышки снова стечет в блин.

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«Интересно, что по факту мы уже давно не печем блины, ведь печь можно только в печи, а мы их жарим на сковороде. Это абсолютно две разных технологии приготовления, но глагол «печь» так и остался неразрывен с блинами и по сей день», – заключил Емельяненко.

Ранее историк кулинарии, автор книг по русской национальной кухне Максим Сырников в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что блины на Руси считались повседневной едой, а на Масленицу лакомились хворостом, сырниками и пряжеными пирогами.