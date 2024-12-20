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Движение поездов на станции Княжая в Мурманской области полностью восстановлено
Движение поездов на станции Княжая в Мурманской области вновь осуществляется в штатном режиме после завершения аварийных работ, проведенных Октябрьской железной дорогой (филиал РЖД).
Движение поездов по обоим путям станции Княжая в Мурманской области полностью восстановлено. ОЖД завершила все необходимые восстановительные работы, передает РИА «Новости».
Все операции на станции теперь проходят в штатном режиме без ограничений. Работы, которые проводились на станции, были успешными и завершились в запланированные сроки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате столкновения поездов под Мурманском пострадал 31 человек, включая пятерых детей, при этом 14 человек были госпитализированы, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.