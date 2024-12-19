Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.0 комментариев
Российский рынок акций вырос более чем на 2% после начала прямой линии с Путиным
Российский фондовый рынок продемонстрировал значительный рост, увеличившись более чем на 2% во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным, подтверждают данные Московской биржи.
Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост на фоне начала мероприятия «Итоги года с Владимиром Путиным», сообщает ТАСС.
По данным Московской биржи, до старта прямой линии и пресс-конференции с президентом России индексы Мосбиржи и РТС поднялись на 1,42%, достигнув 2443,67 и 749,01 пункта соответственно.
После начала мероприятия рост акций ускорился. К 12:17 по московскому времени индекс Мосбиржи увеличился на 2,02%, достигнув 2458,03 пункта. Аналогичное увеличение продемонстрировал индекс РТС, поднявшись на 2,02% до уровня 753,42 пункта.
Инвесторы проявляют позитивное отношение к ежегодному выступлению президента, отражая ожидания относительно дальнейших экономических перспектив и политики России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, искусственный интеллект определил топ-10 ожидаемых вопросов президенту Владимиру Путину на прямой линии. Число обращений на прямую линию Путина приблизилось к двум миллионам. Прямая линия с Владимиром Путиным, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря в полдень.