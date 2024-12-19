Российский рынок акций вырос более чем на 2% после начала прямой линии с Путиным

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост на фоне начала мероприятия «Итоги года с Владимиром Путиным», сообщает ТАСС.

По данным Московской биржи, до старта прямой линии и пресс-конференции с президентом России индексы Мосбиржи и РТС поднялись на 1,42%, достигнув 2443,67 и 749,01 пункта соответственно.

После начала мероприятия рост акций ускорился. К 12:17 по московскому времени индекс Мосбиржи увеличился на 2,02%, достигнув 2458,03 пункта. Аналогичное увеличение продемонстрировал индекс РТС, поднявшись на 2,02% до уровня 753,42 пункта.

Инвесторы проявляют позитивное отношение к ежегодному выступлению президента, отражая ожидания относительно дальнейших экономических перспектив и политики России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, искусственный интеллект определил топ-10 ожидаемых вопросов президенту Владимиру Путину на прямой линии. Число обращений на прямую линию Путина приблизилось к двум миллионам. Прямая линия с Владимиром Путиным, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря в полдень.