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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа «играет в бисер» от безысходности

    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Башкирам стоит помнить настоящих героев

    Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.

    6 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Донбасская девочка, возвращайся домой!

    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    9 комментариев
    19 декабря 2024, 10:06 • Новости дня

    Число обращений на прямую линию Путина приблизилось к двум миллионам

    Число обращений на прямую линию Путина приблизилось к двум миллионам
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Число обращения россиян к прямой линии Путина почти достигло два миллиона, прием вопросов продолжится до конца эфира программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Согласно данным телеканала «Россия-24», общее число обращений к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным приближается к двум миллионам. За три часа до начала программы число обращений составило более 1 млн 974 тысяч, передает РИА «Новости».

    Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, пройдет в четверг. Программа под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень.

    Прием обращений продолжается и будет доступен вплоть до завершения эфира программы.

    Песков заявил, что обращения на прямую линию президента Владимира Путина, связанные с СВО, будут тщательно анализироваться, чтобы учесть все вопросы и потребности граждан.

    На ежегодную пресс-конференцию аккредитовались журналисты из недружественных стран, но их количество будет небольшим.

    Федеральные телеканалы запланировали трехчасовой эфир для программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая начнется 19 декабря в полдень по московскому времени.

    16 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин предсказал бегство киевских властей за границу
    Путин предсказал бегство киевских властей за границу
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что киевские власти могут покинуть страну под прикрытием влиятельных покровителей, чьи интересы они защищают.

    Путин на заседании коллегии Министерства обороны заявил, что киевские власти могут в будущем сбежать за границу, передает РИА «Новости». По его словам, они сделают это под прикрытием тех, чьи задания выполняют. Путин также добавил: «Скорее всего, так и будет».

    Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что единственным возможным способом закончить конфликт на Украине является полная капитуляция Киева.

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    16 декабря 2024, 14:38 • Новости дня
    Путин заявил о признаках утраты государственности на Украине
    Путин заявил о признаках утраты государственности на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о серьезных признаках утраты украинской государственности, подчеркнув нелегитимность киевского руководства.

    В своем выступлении на итоговой коллегии Минобороны он отметил, что киевский режим не защищает интересы украинского народа, а также подчеркнул нелегитимность властей страны, передает ТАСС.

    «Когда мы говорим о нелегитимности, что имеем в виду? На выборы [представители киевского режима] не пошли? Не пошли. А конституция дает возможность продлить полномочия президента? Нет. Конституция дает возможность продлить полномочия только представительного органа власти, Рады. Все. И ссылка на военное положение не имеет значения. Нет в конституции способов продления полномочий президентской власти», – сказал президент России о ситуации на Украине.

    Президент отметил, что источником нынешней украинской власти является госпереворот 2014 года. Люди, находящиеся в Киеве у власти, каждый день совершают преступления и против своего народа, и против нашего, добавил он.

    «По указке тех стран, которые защищают киевский режим, он не защищает интересы украинского народа, это сегодня уже очевидно, по указке тех, чьи интересы он обслуживает и защищает, пойдут и на снижение мобилизации до 18 лет», – сказал Путин.


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    18 декабря 2024, 16:16 • Видео
    Украина готовит новое наступление?

    Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

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    17 декабря 2024, 18:08 • Новости дня
    Эксперты назвали способы перехвата американских ракет средней дальности в Европе

    Эксперт Ермаков: Единственным надежным средством «перехвата» ракет средней дальности является их уничтожение на пуске

    Эксперты назвали способы перехвата американских ракет средней дальности в Европе
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Роман Крецул

    Перехватить ракеты средней дальности – достаточно сложная задача, но у России в арсенале есть несколько комплексов. При этом наиболее эффективным вариантом была бы ликвидация боеприпаса еще на этапе пуска, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Виктор Литовкин и Александр Ермаков. Ранее Владимир Путин заявил о рисках, связанных с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и АТР.

    «В Европе могут стоять ракеты средней дальности «Томагавк». Современные системы ПВО России вполне способны ее перехватить. К таковым комплексам можно отнести С-300В, С-400 и С-500. Кстати, в Сирии они проявили себя крайне неплохо», – сказал военный эксперт Виктор Литовкин.

    «Конечно, перехватить ракету средней дальности – задача непростая. Но сам факт размещения боеприпасов в Германии еще не говорит о том, что с их помощью будет совершаться атака на Россию. Все-таки и мы сами обладаем крайне мощными ударными системами, которые могут быть применены в ответ», – акцентирует собеседник.

    «В частности, если в нашу сторону полетят ракеты, то мы сумеем поразить места их запуска. Конечно, такое развитие событий не понравится ни американцам, ни немцам. Мы успешно выполняем задачи по сдерживанию потенциального агрессора. Они относятся не только к ядерным вооружениям, но и к ракетам средней дальности», – считает Литовкин.

    «Изначально в РСМД попадали ракеты меньшей и средней дальности. Причем речь идет не только о баллистических, но и о крылатых ракетах. На период заключения договора это было логично, поскольку на тот момент для решения сложившегося кризиса надо было ликвидировать не только наши «Пионеры» и американские «Першинги», но и сухопутные «Томагавки» в Европе», – напоминает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    «Однако в сегодняшнем контексте речь, скорее всего, идет о баллистических ракетах средней дальности, причем в наше время еще и с активно маневрирующими, зачастую планирующими, боевыми блоками. Это так называемые глайдеры. В совокупности по ряду соображений их называют гиперзвуковыми ракетами», – продолжает собеседник.

    По его словам, в 80-е годы такие боеприпасы «уверенно особо не перехватывались». «Но у нас могли попробовать сделать это при успешном расположении систем С-300В», – рассуждает аналитик. «К сожалению, сейчас тоже нет высокой надежности перехвата, поскольку цель такого типа наиболее сложная, в чем-то даже хуже боевых блоков МБР. Да, они намного быстрее, но хотя бы не маневрируют. У нас эту задачу может решать С-500, во многом это цель его разработки. Еще результат работы по тематике «Нудоль» разумеется», – детализировал эксперт.

    На этом фоне он обратил внимание на возможные сроки, в рамках которых России придется подготовиться к потенциальным рискам на фоне угроз, связанных с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он замечает, что работы по разработке комплексов противодействия ведутся уже давно. «В свете американских планов, озвученных несколько лет назад, процессы, конечно, интенсифицируются», – считает собеседник.

    «Но в любом случае единственным надежным способом перехвата, и это понимают все стороны, является поражение ракеты еще на этапе пуска. Так что в каком-то смысле создание собственных ракет средней дальности является средством защиты», – заключил Ермаков.

    В понедельник Владимир Путин заявил о рисках, связанных с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Мы будем на такие угрозы комплексно реагировать. При этом важнейшая задача – обеспечить своевременное обнаружение старта таких ракет и их перехват», – добавил он.

    На прошлой неделе Пентагон отчитался об успешном испытании гиперзвуковой ракеты, пишет «Интерфакс». Запуск произошел со станции космических сил страны на мысе Канаверал во Флориде. Данный запуск стал вторым успешным за 2024 год.

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    16 декабря 2024, 16:40 • Новости дня
    Путин в Кремле вручил госнаграды российским победителям Паралимпиады в Париже
    Путин в Кремле вручил госнаграды российским победителям Паралимпиады в Париже
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил государственные награды 13 российским спортсменам, победителям XVII Паралимпийских игр в Париже, а также президенту Паралимпийского комитета России Павлу Рожкову.

    Церемония награждения прошла в Кремле, передает ТАСС. Медали ордена Почета и ордена Дружбы получили 13 спортсменов, а орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени был вручен президенту Паралимпийского комитета России Павлу Рожкову.

    Орденом Почета были награждены победители соревнований по плаванию – Роман Жданов, Андрей Калина, Дмитрий Черняев и Валерия Шабалина. Также награды получили легкоатлеты с поражением опорно-двигательного аппарата – Андрей Вдовин, Владимир Свиридов, Евгений Торсунов и Александр Яремчук.

    Орденом Дружбы отмечены успехи Ивана Ревенко, Хетага Хинчагова, Алексея Чуркина и чемпионов по легкой атлетике среди слепых Матвея Якушева и Александра Костина.

    XVII Паралимпийские игры проходили с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже. Российская команда состояла из 88 спортсменов, которые выступали в пяти видах спорта. Несмотря на ограничения, наложенные на российских спортсменов, они завоевали 64 медали, включая 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые.

    Напомним, на десятый день Паралимпийских игр в Париже российские спортсмены выиграли четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали. Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил об отсутствии допинговых нарушений среди российских спортсменов на этих Играх.

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    18 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Группа итальянцев попросила российское гражданство

    Итальянская пара и журналист обратились за российским гражданством

    Группа итальянцев попросила российское гражданство
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Семейная пара и журналист из Италии обратились с просьбой о предоставлении российского гражданства через программу «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Семейная пара из Италии и итальянский военный корреспондент Андреа Лучиди обратились с просьбой о предоставлении российского гражданства, передает URA.Ru.

    Супруги и представитель СМИ обратились в кол-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным». По словам журналистки телеканала «Россия 24», подобных просьб поступает немало.

    Андреа Лучиди, итальянский военный корреспондент, в интервью Первому каналу отметил, что его мать осталась в Италии, а сам он решил продолжить свою деятельность в России. Лучиди рассказал, что его запрос на гражданство связан с личными и профессиональными мотивами.

    Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» запланирована на 19 декабря. Она объединит элементы прямой линии и пресс-конференции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, федеральные телеканалы запланировали трехчасовой эфир для программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая начнется в полдень по московскому времени. На ежегодную пресс-конференцию президента России аккредитовались журналисты в том числе из недружественных стран, но их количество будет небольшим.

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    16 декабря 2024, 13:50 • Новости дня
    Путин: Серийный выпуск «Орешника» начнется в ближайшее время
    Путин: Серийный выпуск «Орешника» начнется в ближайшее время
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Серийный выпуск нового ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который Россия не так давно успешно испытала в ответ на удары западным оружием по российским регионам, будет поставлен на серийное производство в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Как известно, новейшим мощным оружием России стал ракетный комплекс средней дальности «Орешник». В ноябре, в ответ на удары по территории нашей страны с применением западного оружия, он был успешно использован – использовалась баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников».

    Путин также поручил отладить вопросы серийного производства и размещения ударных отечественных систем средней дальности, включая гиперзвуковые.

    Глава государства обратил внимание на риски, связанные с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметив, что РФ будет комплексно реагировать на подобные угрозы.

    «Одновременно с этим нужно отладить все вопросы серийного производства и развертывания подобных ударных отечественных систем, в том числе и гиперзвуковых», — подчеркнул Путин.

    Путин также поручил держать нестратегические ядерные силы в постоянной готовности.

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    16 декабря 2024, 13:32 • Новости дня
    Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей СВО
    Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей СВО
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации на Украине, об этом он заявил в Национальном центре управления обороной, где проходит ежегодное заседание коллегии Министерства обороны.

    «Обсудим основные итоги работы за 2024 год, определим задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию вооруженных сил. Сразу отмечу, что уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции», – сказал он.

    Ежегодное мероприятие традиционно посвящено подведению итогов деятельности Вооруженных сил РФ за текущий год, а также постановке задач на следующий, сообщает ТАСС.

    На заседание приглашаются представители командования военных округов, различных видов и родов войск Вооруженных сил РФ, а также руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

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    19 декабря 2024, 08:33 • Новости дня
    Песков заявил о серьезном анализе вопросов по СВО для Путина

    Кремль: Обращения к прямой линии Путина по СВО будут тщательно анализироваться

    Песков заявил о серьезном анализе вопросов по СВО для Путина
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Обращения на прямую линию президента Владимира Путина, связанные с СВО, будут тщательно анализироваться, чтобы учесть все вопросы и потребности граждан, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля заверил, что обращения граждан к прямой линии с Путиным, касающиеся спецоперации и поддержки бойцов, будут подвергнуты тщательному анализу, передает РИА «Новости».

    Песков заверил, что основное внимание будет уделено вопросам хода СВО, обеспечению фронта и поддержке героев, участвующих в операции, а также их семей.

    Он также отметил, что на данный момент уже поступило более 1,8 млн обращений и вопросов к прямой линии. Песков подчеркнул, что анализ будет проведен с учетом всех подтем, таких как работа с инвалидами и помощь в трудоустройстве.

    Пресс-секретарь также отметил, что граждан больше всего интересует именно спецоперация и связанные с ней темы. Как писала газета ВЗГЛЯД, президент регулярно проводит эти мероприятия с 2001 года, предоставляя гражданам и журналистам возможность задать вопросы напрямую. В 2023 году такие мероприятия получили название «Итоги года с Владимиром Путиным», отражая их комбинированный характер и широкую тематику обсуждаемых вопросов.

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    18 декабря 2024, 20:42 • Новости дня
    Песков раскритиковал Зеленского за хамство в адрес Орбана

    Песков заявил о бескультурье киевского режима после хамства Зеленского Орбану

    Песков раскритиковал Зеленского за хамство в адрес Орбана
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил хамское поведение Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подчеркнув бескультурье украинского режима.

    По мнению Пескова, глава Украины Владимир Зеленский в хамской манере отверг мирные инициативы Орбана. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что подобное поведение свидетельствует не только об «опасной и преступной сущности» киевского режима, но и о его «чрезвычайном бескультурье», передает ТАСС.

    Песков также отметил, что киевский режим высказался против инициатив Орбана, что говорит о недальновидности и неспособности к конструктивному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, Орбан уже прокомментировал позицию президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о ненужности венгерского посредничества и отвергнувшего предложения Будапешта о рождественском перемирии.

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    19 декабря 2024, 01:06 • Новости дня
    Путин проведет прямую линию и ответит журналистам

    Путину на прямую линию 19 декабря заготовили более 1,8 млн обращений

    Tекст: Денис Тельманов

    Прямая линия с Владимиром Путиным, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря в полдень, где президент ответит на широкий круг вопросов от граждан, а также российских и зарубежных журналистов.

    Путин проведет прямую линию и пресс-конференцию 19 декабря. Мероприятие начнется в полдень по московскому времени и будет транслироваться на федеральных телеканалах, которые выделили для этого в эфире от трех до четырех часов.

    На прямую линию поступило более 1,8 млн обращений, сообщает РИА «Новости». Вопросы были заданы через телефонные звонки, СМС, сайт, мобильное приложение и социальные сети. Чаще всего россияне используют телефон – 1 033 975 звонков, а также СМС – более 435 тыс. сообщений.

    Основные темы обращений касаются спецоперации, здравоохранения, экономики и транспортной инфраструктуры.

    С 2001 года Путин регулярно проводит такие мероприятия. В 2020 году прямые линии и пресс-конференции были объединены в единый формат, который в 2023 году получил название «Итоги года с Владимиром Путиным».

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    18 декабря 2024, 16:01 • Новости дня
    Эксперт назвал главный политический итог 2024 года

    Политолог Чеснаков: Успехи 2024 года увеличили пространство для «большой игры» Путина

    Эксперт назвал главный политический итог 2024 года
    @ NATALIA KOLESNIKOVA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Главным политическим событием этого года стали выборы президента, которые впервые прошли в трехдневный срок и с использованием дистанционного голосования. Кроме того, большое количество стратегических документов, принятых в этом году, увеличивает для Владимира Путина пространство для «большой игры», сказал политолог Алексей Чеснаков в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Политические итоги 2024 года».

    «С политической точки зрения это был год Путина и выборов. Президент одержал разгромную победу на выборах. И это при том, что Запад надеялся на снижение рейтингов главы государства. Однако показатели сохранились, и это стало маркером консолидации общества вокруг фигуры человека, который объединил страну. Это также маркер доверия и победа всей нашей политической системы», – пояснил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    «Важно и то, что президентские выборы впервые проходили в трехдневный срок, также впервые использовалось дистанционное электронное голосование. Можно сказать, что наша система вооружается технологически», – подчеркнул он.

    «Помимо прочего, в этом году было принято много стратегических документов. В том числе и поэтому у Путина увеличивается пространство для «большой игры», для достижения целей и результатов. А рост возможностей – это один из главных итогов работы для главы любого государства», – резюмировал аналитик.

    Выборы президента России прошли в марте 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин баллотировался в качестве самовыдвиженца. Его кандидатуру поддержали среди прочего «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Другими кандидатами были замспикера Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди»), руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и член фракции КПРФ Николай Харитонов.

    В голосовании приняли участие 77,49% избирателей. На выборах победил Путин, набрав 87,28% голосов. Второе место взял Харитонов с результатом 4,31%, Даванков получил 3,85%, а Слуцкий – 3,2%.

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    16 декабря 2024, 13:45 • Новости дня
    Путин объявил о повышении численности ВС России до 1,5 млн человек

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о повышении штатной численности Вооруженных сил РФ до 1,5 млн военнослужащих, подчеркнув внимание к совершенствованию боевого состава.

    Владимир Путин объявил о повышении штатной численности Вооруженных сил РФ до 1,5 млн военнослужащих, сообщает ТАСС. Это заявление он сделал на итоговой коллегии Министерства обороны.

    Президент подчеркнул, что Россия уделяет серьезное внимание совершенствованию боевого состава своих вооруженных сил и укреплению их возможностей.

    В рамках этих усилий были сформированы два новых военных округа – Ленинградский и Московский. Также созданы ряд новых частей и соединений. Эти меры направлены на повышение боеспособности и укрепление оборонного потенциала страны.

    Путин отметил важность выполнения этих задач для обеспечения безопасности России. Он подчеркнул, что укрепление военной структуры страны является важным шагом на пути к достижению стратегических целей в области обороны и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин ранее подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил России на 180 тыс. человек – до 1,5 млн военнослужащих. Позднее президент прокомментировал это решение, отметив, что оно принято в связи с созданием новых военных округов.

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    18 декабря 2024, 18:47 • Новости дня
    Эксперты назвали главные итоги 2024 года

    Политолог Межуев: Все негативные прогнозы о России на нынешний год провалились

    Эксперты назвали главные итоги 2024 года
    @ Новосильцев Артур/Агентство «Москва»

    Tекст: Олег Исайченко

    Победа Владимира Путина на президентских выборах, фиаско негативных прогнозов о России, а также провал демократов в США стали определяющими трендами уходящего года. Об этих и других итогах последних 12 месяцев рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Политические итоги 2024 года».

    «Большая игра» Путина

    «С политической точки зрения это был год Путина и выборов. Президент одержал разгромную победу на выборах. И это при том, что Запад надеялся на снижение рейтингов главы государства. Однако показатели сохранились, и это стало маркером консолидации общества вокруг фигуры человека, который объединил страну. Это также маркер доверия и победа всей нашей политической системы», – пояснил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    «Важно и то, что президентские выборы впервые проходили в трехдневный срок, также впервые использовалось дистанционное электронное голосование. Можно сказать, что наша система вооружается технологически», – подчеркнул он.

    «Помимо прочего, в этом году было принято много стратегических документов. В том числе и поэтому у Путина увеличивается пространство для «большой игры», для достижения целей и результатов. А рост возможностей – это один из главных итогов работы для главы любого государства», – резюмировал аналитик.

    Провал негативных прогнозов о России

    «В 2024 году было пять негативных сценариев о России, все они провалились. Первый: в России будет ослабление власти, ее легитимности и рейтингов. Это было направлено на президентскую кампанию. Второй – ухудшение межнациональных отношений. Это имело некоторые основания в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Но межнациональный мир в нашей стране сохраняется», – пояснил Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ.

    «Третий сценарий связан с экономикой. Недоброжелатели возлагали надежды на рост доллара. Но ничего страшного не произошло. Рост ВВП России продолжился, также растет импортозамещение. Четвертый сценарий связан с эскалацией из-за разрешения бить западными дальнобойными ракетами по России. Но мы продемонстрировали высокий военный потенциал. Также надежды возлагались на международную изоляцию России. Но Трамп постоянно говорит о желании общаться с Москвой, поэтому об изоляции речи не идет», – добавил он.

    «Все ради семьи и детей»

    «Семья – главная ценность года, ведь недаром президент объявил 2024 год Годом семьи. Вскоре у нас будет финальное заседание Госсовета на эту тему, но уже сейчас можно сказать, что семейноцентричность стала основой национальных проектов и будет внедряться как в текущие, так и в новые проекты», – рассказала Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ.

    «Крепкая многодетная семья – одна из главных ценностей нашего общества. Из соцопросов следует, что люди живут ради своих семей и детей. Более того, они выстраивают свою карьеру, краткосрочные и долгосрочные планы, ориентируясь на свои семьи. Немаловажно и то, что каждый регион в этом году сделал очень много, чтобы поддержать эти ячейки общества как с точки зрения ценностной повестки, так и в рамках практической деятельности», – пояснил Александр Соколов, губернатор Кировской области.

    «Время героев»

    По словам Евгения Первышова, врио главы Тамбовской области, еще одним значимым итогом года стал запуск кадровой программы «Время героев». Он назвал систему обучения участников СВО «очень серьезной и эффективной», и напомнил, что на съезде «Единой России» Путин поручил всем регионам продолжить работу с военными. Глава региона также отметил работу системы подбора и подготовки кадров для федеральных и региональных органов власти с опорой на участников СВО.

    Победа традиционных ценностей

    «Один из главных внешнеполитических итогов года – крушение однополярного мира, что признано даже президентом США Джо Байденом. Это событие сопровождается другим важным процессом: разрушением западной сказки про демократию. Все чаще на Западе проигрывают политики, которые оппонируют России, нашим ценностям», – рассказал Марат Баширов, профессор НИУ «Высшая школа экономики».

    «Яркий пример – поражение демократов на выборах президента США. Почему они отказались от ожидаемых почтовых вбросов? Потому что элита и все американское общество поняли, что так больше нельзя. В итоге победил Дональд Трамп, поскольку срединная Америка проголосовала за ценности, схожие с нашими», – заключил он.

    «Гордость за страну»

    «Ну а главная эмоция россиян в этом году – это гордость. Гордость за страну, за достижения в области науки и за армию», – сказал Александр Малькевич, журналист, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

    Кроме того, россияне испытывают гордость за достижения науки и промышленности, что подтверждает выставка-форум «Россия». «Ее посетили 18,5 млн человек. Люди приходили целыми семьями, чтобы увидеть все достижения нашей страны», – детализировал Малькевич.

    «Важно и то, что мы перестали стесняться своих достижений и героев. Поэтому граждане сами называют главной эмоцией года гордость, гордость за нашу страну», – подчеркнул спикер.

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    16 декабря 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин объявил о премиях в три млн рублей для призеров Паралимпийских игр в Париже
    Путин объявил о премиях в три млн рублей для призеров Паралимпийских игр в Париже
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские паралимпийцы, завоевавшие медали на Играх в Париже, получат дополнительные премии в размере 3 млн рублей, сообщил президент России Владимир Путин на церемонии награждения спортсменов.

    Путин на церемонии вручения государственных наград паралимпийской команде сообщил о принятом решении дополнительно премировать российских призеров Паралимпийских игр в Париже по 3 млн рублей каждому, передает ТАСС.

    «Конечно, все это важно, и госнаграды особенно, но не менее важна и финансовая поддержка. Хочу проинформировать вас о том, что дополнительно к тому, что было сделано, каждый из здесь присутствующих, каждый призер Паралимпийских игр получит премию в 3 млн рублей», – сказал российский лидер.

    Напомним, Путин вручил государственные награды 13 российским спортсменам, победителям XVII Паралимпийских игр в Париже, а также президенту Паралимпийского комитета России Павлу Рожкову. Президент отметил лидерские позиции российских паралимпийцев, подчеркнув, что россияне гордятся и восхищаются их результатами.

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    16 декабря 2024, 13:52 • Новости дня
    Путин поручил создать в ВС России информационный контур со средствами разведки и поражения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поручил создать в российских войсках единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на разных уровнях управления.

    «Для сокращения времени на принятие решений при управлении подразделениями на поле боя создана и показала свою эффективность межвидовая система информационного обмена на базе мобильных устройств. В войска уже поставлено свыше 6,5 тыс. таких систем», – передает ТАСС слова Путина на коллегии Минобороны.

    В результате применения таких комплексов «время на постановку задач снизилось в полтора-два раза», сообщил Путин. «Теперь за счет внедрения передовых разработок ОПК необходимо как можно скорее сформировать единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях управления», – поставил задачу глава государства.

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