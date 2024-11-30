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    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    10 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Австрия газует в сторону мира

    В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, президент Австрии Карл Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.

    8 комментариев
    30 ноября 2024, 08:39 • Новости дня

    Цена газа в Европе выросла до 521 доллара за 1 тыс. кубометров

    Tекст: Александра Юдина

    Цена газа в Европе в ноябре поднялась на 21%, достигнув 521 доллара за 1 тыс. кубометров, на фоне похолодания и санкционных рисков, связанных с Газпромбанком, следует из данных лондонской биржи ICE о фьючерсах.

    Цена газа в Европе в ноябре выросла на 21%, составив около 521 доллара за 1 тыс. кубометров, передает ТАСС.

    Основными факторами такого роста стали рекордный отбор газа из европейских хранилищ в связи с похолоданием и заявления австрийской компании OMV о прекращении потоков российского газа.

    Для сравнения, в декабре 2023 года средняя цена газа в Европе составляла около 408 долларов за 1 тыс. кубометров. В первой половине 2024 года наблюдалось постепенное снижение цен: в январе – до 337 долларов, в феврале – до 288 долларов, в марте – до 302 долларов. Однако с апреля цены снова начали расти, достигнув 320 долларов в апреле и 357 долларов в мае.

    Ранее издание Bloomberg писало, что Европа оказалась на пороге нового энергетического кризиса из-за истощающихся запасов газа и недавних санкций США против Газпромбанка, что может повлиять на поставки российского СПГ.

    29 ноября 2024, 10:40 • Новости дня
    СВР сообщила о планах Запада поделить Украину между четырьмя странами ЕС
    СВР сообщила о планах Запада поделить Украину между четырьмя странами ЕС
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Запад может ввести 100 тыс. миротворцев на Украину для ее фактической оккупации, поделив страну между Румынией, Польшей, Германией и Британией, сообщили в СВР России.

    По данным разведки, западные страны рассматривают возможность введения на Украину миротворческого контингента численностью 100 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    В СВР указали, что целью этой акции является фактическая оккупация страны с дальнейшим разделением ее территории между западными государствами.

    По словам представителей СВР, предполагается, что Черноморское побережье отойдет Румынии, западные области будут под контролем Польши, центр и восток Украины займет Германия, а северные регионы, включая Киев, планируется передать Британии.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о планах НАТО заморозить конфликт на Украине для обучения украинцев.

    Напомним, экс-командующий НАТО Джеймс Ставридис предложил создать демилитаризованную зону на Украине с использованием сил ООН из Латинской Америки и Африки.

    Французский генерал Жером Пеллистранди предложил странам Европы отправить свои войска на Украину для обеспечения безопасности после заключения перемирия.

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    29 ноября 2024, 11:53 • Новости дня
    Молдавия отказалась платить долг Газпрому

    Премьер Молдавии назвал долг Газпрому в 709 млн долларов «несуществующим»

    Молдавия отказалась платить долг Газпрому
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Молдавия не намерена оплачивать долг Газпрому в размере 709 млн долларов, считая его несуществующим, и намерена лишь выплатить 8,6 млн долларов, заявил премьер-министр республики Дорин Речан.

    По его словам, Молдавия не собирается погашать задолженность перед Газпромом в размере 709 млн долларов, передает ТАСС.

    «Газпром пытается обусловить дальнейшие поставки выплатой несуществующего долга. Мы не собираемся оплачивать эту задолженность», – заявил Речан.

    Ранее в ноябре Молдавия обратилась к российской компании «Газпром» с просьбой заранее прояснить ситуацию по поставкам газа на январь следующего года. В августе Молдавия предложила выплатить Газпрому 8,6 млн долларов, с чем российская сторона категорически не согласна. Российский холдинг назвал позицию Молдавии необоснованной.

    Президент Молдавии Майя Санду заявила, что поскольку сам Газпром является акционером «Молдовагаза», он несет ответственность за долги Молдавии перед российским газовым холдингом.


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    29 ноября 2024, 20:45 • Видео
    Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

    Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

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    29 ноября 2024, 11:33 • Новости дня
    Политолог: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию

    Политолог Гвритишвили: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию

    Политолог: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Протесты в Грузии поддерживают в основном те люди, которые финансово тесно связаны с западными государствами. Большинство населения доверяет правительству республики и верит, что у него есть хорошо выверенный план действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Гвритишвили. Ранее в Грузии прошел масштабный антиправительственный митинг.

    «Евросоюз еще летом приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро. В Брюсселе это решение объясняли якобы неправильными законодательными инициативами со стороны Тбилиси. В реальности же ЕС попросту хотел скорректировать итоги предстоящих выборов в республике в собственную пользу. Однако эти планы потерпели фиаско», – напомнил политолог Игорь Гвритишвили.

    Он отметил, что вопрос присоединения Грузии к Евросоюзу, а также финансовая поддержка республики на протяжении многих лет использовались Западом как рычаг давления на Тбилиси. Сейчас же правительство, заморозив переговоры с ЕС о членстве и отказавшись от грантов, «профессионально и смело» лишило европейских чиновников этих инструментов.

    «На улицы Тбилиси вышли преимущественно студенты и представители неправительственных организаций (НПО)», – указал эксперт. Первые, по его словам, протестовали, потому что отказ от грантов влияет на их преподавателей. «Многие профессора живут не столько на зарплату, сколько на субсидии, которые они получают из Брюсселя и Вашингтона. Это их источник дохода», – пояснил Гвритишвили.

    «НПО, за которыми стоят оппозиционные партии, также живут за счет грантов. Поэтому, кстати, они выступали против принятия закона об иностранном влиянии. Они же были зачинщиками нынешних выступлений», – добавил политолог. Он признает, что оппозиции удалось довольно быстро «мобилизовать» протестующих, однако, как уточнил спикер, у них нет массовой поддержки.

    Вместе с тем, как полагает Гвритишвили, Запад продолжит оказывать давление на Тбилиси. «У Запада остался последний рычаг давления на Грузию. У США и Европы в запасе есть экономические санкции. В этом случае рестрикции затронут банковский сектор республики. А это может привести к заморозке больших инвестиционных проектов, запланированных правительством», – рассуждает политолог.

    Кроме того, европейские и американские политики могут сократить до минимума визиты в республику и любые переговоры по политическим вопросам, считает аналитик. «Также возможны санкции против юридических и физических лиц. То есть США и ЕС попытаются использовать те же меры, которые они применяли против России», – пояснил эксперт.

    Он не исключает, что если санкции будут крайне болезненными, то грузинское правительство уступит в некоторых вопросах. Однако такое развитие событий маловероятно. «Дело в том, что «Грузинская мечта», как мне кажется, подготовилась к различным сценариям. Более того, заявление о приостановке переговоров о вступлении в ЕС было сделано не с бухты-барахты, ему предшествовала основательная подготовка», – говорит Гвритишвили.

    Политолог Федор Лукьянов в свою очередь счел примечательным, «как небольшая и не особенно центральная в общем потоке происходящего страна становится точкой схождения важных импульсов». «Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, все и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом», – пишет он.

    «Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет, учет геополитических реалий, уклонение от обязательного присоединения к противостоящим блокам, чреватого риском быть затянутой в воронку. России сейчас это объективно выгодно, главное слишком явно это не демонстрировать. А Европейский союз должен продавить собственное право мобилизовать заинтересованные в сотрудничестве страны на свои войны: хотите в наш клуб – ведите себя, как тут принято», – пояснил он.

    Отказ Тбилиси от переговоров о вступлении до 2028 года политолог назвал «аннулированием этого аргумента». «ЕС же нужно доказать, что правительство – узурпаторы, люди хотят в прекрасный сад. Исход будет показательным», – заключил Лукьянов.

    Ранее в Грузии прошел масштабный антиправительственный митинг. По данным МВД страны, в результате уличных столкновений пострадали 32 сотрудника силовых структур. У некоторых из них зафиксированы серьезные травмы головы, глаз и тела. При этом 43 демонстранта задержано.

    Причиной общественного недовольства стало решение правящей партии «Грузинская мечта» заморозить возможность начала переговоров с ЕС о членстве до 2028 года. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, данный шаг призван «оздоровить» отношения двух сторон, поскольку в последнее время Брюссель начал «шантажировать» Тбилиси.

    Также он подчеркнул, что Грузия откажется от участия в бюджетных программах, инициируемых Евросоюзом. Кобахидзе заявил, что рассматривать интеграцию в союз в качестве «милостыни» категорически неверно. При этом правительство страны не отказывается от наращивания связей с ЕС.

    «Мы продолжим последовательно выполнять обязательства по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, и к 2028 году выполним более 90 процентов из них», – рассказал Мамука Мдинарадзе, председатель парламентской фракции правящей «Грузинской мечты». Таким образом, он усомнился в том, что решение Тбилиси действительно можно трактовать как отказ от ЕС.

    Несмотря на разъяснения властей, в стране все же состоялись протестные мероприятия. Демонстранты перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Для их разгона был привлечен спецназ. В отношении участников митинга был применен слезоточивый газ.

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    28 ноября 2024, 19:33 • Новости дня
    Ковальчук заявил о кризисе европейской науки без ученых из России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что Европа сталкивается с проблемами в науке из-за запрета на участие российских ученых в совместных проектах.

    «Вы будете видеть, как она (Европа – прим. ВЗГЛЯД) сейчас она обламывается, когда нас оттуда вышибли, позволю себе это сказать», – цитирует Ковальчука ТАСС.

    Связанных с Россией исследователей отстраняют с 1 декабря от работы в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), одним из самых известных объектов ЦЕРН является Большой адронный коллайдер.

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    28 ноября 2024, 09:12 • Новости дня
    Европарламент призвал ЕС расширить санкции на металлургию и энергетику России

    Tекст: Александра Юдина

    Европарламент в новой резолюции намерен призвать ЕС принять 15-й пакет санкций против России, расширив ограничения в ключевых экономических секторах, включая металлургию и энергетику.

    В резолюции ЕП содержится призыв к ЕС разработать 15-й санкционный пакет, который затронет металлургический, атомный, химический и банковский сектора, передает РИА «Новости».

    Также в документе подчеркивается необходимость эмбарго на импорт российского ископаемого топлива и сжиженного природного газа.

    Кроме этого, депутаты настаивают на пересмотре срока действия санкций, предлагая увеличить его с шести месяцев до трех лет, что должно сделать меры более стратегическими. В резолюции также подчеркивается важность увеличения военной поддержки Украины, включая поставки самолетов и дальнобойных ракет.

    Помимо прочего, ЕП призывает ЕС выделять не менее 0,25% ВВП для военной поддержки Киева и обеспечить доступ Украины к многоорбитальной спутниковой группировке IRIS2.

    Также предлагается разработать долгосрочный план финансовой помощи Украине после 2027 года и создать правовой механизм для конфискации замороженных российских активов в ЕС.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нынешнему поколению европейцев предстоит борьба за свободу и суверенитет, подобная украинской. Также фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия представит первую военно-промышленную стратегию ЕС в течение первых 100 дней работы нового состава. Она также заявила, что нынешнему поколению европейцев предстоит борьба за свободу и суверенитет, подобная украинской.

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    27 ноября 2024, 14:38 • Новости дня
    Премьер Молдавии предупредил о кризисе в Приднестровье из-за газа

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Молдавии Дорин Речан предупредил о риске гуманитарной катастрофы в Приднестровье в случае прекращения транзита российского газа через Украину.

    Речан озвучил серьезные опасения в связи с возможным прекращением транзита российского газа через Украину, что, по его мнению, может привести к тяжелым последствиям для Приднестровья, передает ТАСС.

    «Они рискуют остаться без отопления и электричества. И это может перерасти в гуманитарную катастрофу», – заявил премьер-министр Молдавии.

    Речан подчеркнул, что подобная ситуация может создать серьезные трудности для жителей региона, оставляя их без доступа к основным энергоносителям.

    Потенциальная гуманитарная катастрофа, по его словам, потребует оперативных мер для предотвращения кризисов в области обеспечения отопления и электричества.

    Молдавский премьер указал на необходимость поиска альтернативных решений для обеспечения энергобезопасности Приднестровья и выразил надежду на конструктивный диалог с международными партнерами для предотвращения угрозы.

    Ранее агентство Bloomberg писало, что Европа оказалась на пороге нового энергетического кризиса из-за истощающихся запасов газа и недавних санкций США против Газпромбанка, что может повлиять на поставки российского СПГ.

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    27 ноября 2024, 20:59 • Новости дня
    Путин: Россия намерена увеличить транзит газа в Узбекистан через Казахстан

    Путин заявил о плане наращивать поставки газа из России в Узбекистан через Казахстан

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия намерена увеличить объемы поставок газа в Узбекистан, используя территорию Казахстана для транзита, сообщил президент РФ Владимир Путин во время визита в Астану.

    «Планомерно развивается сотрудничество в сфере энергетики. Российская нефть по территории Казахстана направляется в Китай… Газпром действительно бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям… С прошлого года газ из России прокачивается транзитом через территорию Казахстана в соседний Узбекистан – такие поставки мы будем наращивать», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

    В среду президент России Владимир Путин заявил о готовности поддерживать совместные проекты с Казахстаном и подчеркнул значимость и перспективы регионального сотрудничества.

    Ранее министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что Астана готова предоставить территорию для строительства газопровода из России в Китай через Казахстан.

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    27 ноября 2024, 14:01 • Новости дня
    Фон дер Ляйен призвала европейцев «бороться, как украинцы»
    Фон дер Ляйен призвала европейцев «бороться, как украинцы»
    @ Jean-Francois Badias/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нынешнему поколению европейцев предстоит борьба за свободу и суверенитет, подобная украинской.

    Выступая перед Европарламентом, фон дер Ляйен отметила, что нынешнее поколение европейцев должно бороться за свободу и суверенитет так же, как это делают украинцы.

    По ее словам, результаты этой борьбы будут определять будущее в условиях конфронтационного и нестабильного мира, сообщает ТАСС.

    Фон дер Ляйен добавила, что битва за свободу и демократию объединит всех европейцев. Она подчеркнула важность этой борьбы для формирования будущего, заявив, что это станет ключевым направлением ее второй каденции на посту главы Еврокомиссии.

    Ранее фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия представит первую военно-промышленную стратегию Европейского союза в течение первых 100 дней работы нового состава, что подчеркивает важность укрепления оборонного потенциала Европы.

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    28 ноября 2024, 05:57 • Новости дня
    Bloomberg: Европа не сможет заменить США в поставках оружия для Украины

    Bloomberg: Европа не сможет заменить США в поставках оружия для Украины

    Tекст: Максим Попов

    Европейские страны не смогут заменить США в поставках оружия Украине из-за ограниченных возможностей промышленности и зависимости украинской армии от американских боеприпасов, сообщило Bloomberg.

    Как отметили обозреватели, европейские страны не смогут восполнить недостаток вооружений у украинской армии, если новая администрация США откажется от предоставления военной помощи Киеву. ВСУ критически зависят от поставок американских боеприпасов для стрелкового оружия и артиллерии, в то время как Россия производит больше артиллерийских снарядов, чем все европейские страны вместе взятые, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что победа на выборах Дональда Трампа может стать «наихудшим сценарием» для Европы. В таком случае страны Старого Света будут вынуждены не только обеспечивать собственную безопасность, но и оказывать военную помощь Украине без поддержки Вашингтона.

    Напомним, согласно опросу CBS News и YouGov, 51% американцев считают, что США должны прекратить военную помощь Украине. При этом 79% респондентов уверены, что новая администрация Трампа должна сфокусироваться на ограничении этой поддержки.

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    28 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    Европарламент утвердил резолюцию о поставках оружия Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европарламент утвердил резолюцию, в которой призвал страны ЕС увеличить поставки оружия Киеву и расширить санкции против России.

    ЕП утвердил резолюцию, в которой содержатся призывы к странам Европейского союза увеличить поставки оружия на Украину и расширить санкции против России, передает РИА «Новости».

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал предоставить срочную помощь Украине перед зимой, подчеркнув, что Россия может использовать зиму как оружие для подрыва энергосистемы страны, а депутаты Европарламента предложили создать новый формат финансирования закупок оружия Украине в ответ на блокаду средств Венгрией из Европейского фонда мира.

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    27 ноября 2024, 12:29 • Новости дня
    Фон дер Ляйен анонсировала Белую книгу ЕС по обороне

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия представит первую военно-промышленную стратегию ЕС в течение первых 100 дней работы нового состава, сообщила председатель Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, ЕК под руководством фон дер Ляйен в течение первых 100 дней своей работы примет Белую книгу ЕС по обороне.

    Она также добавила, что новая стратегия направлена на создание единого военного рынка ЕС и реализацию общих военных проектов.

    Отмечается, что на пост еврокомиссара по обороне назначен литовец Андрюс Кубилюс, который будет заниматься объединением военно-промышленных комплексов и повышением военной мобильности. Это включает в себя улучшение пропускной способности транспортной сети ЕС для быстрой переброски солдат и тяжелых вооружений к границам России в случае конфликта.

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее оценил вероятность столкновения армий России и стран ЕС на Украине.

    Польша приступила к реализации программы «Восточный щит» стоимостью 10 млрд злотых на границе с Россией и Белоруссией, которая продлится до 2028 года.

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    30 ноября 2024, 00:56 • Новости дня
    Спецназ очистил площадь перед парламентом в Тбилиси от митингующих

    В Грузии спецназ разогнал митингующих у парламента, возникли столкновения

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецназ полностью разогнал митингующих с площади перед парламентом в Тбилиси, столкновения продолжились выше по проспекту Руставели, где демонстранты построили баррикады.

    Сотрудники сил специального назначения полностью очистили от митингующих площадь перед парламентом в Тбилиси, передает ТАСС. Митингующие переместились выше по проспекту Руставели, где построили баррикады из деревянных стульев и мусорных урн. В ответ правоохранители применили дымовые шашки и слезоточивый газ, но дальше площади пока не продвигаются.

    В ходе разгона протестов спецназом производились задержания, однако точное число задержанных неизвестно. Также поступает информация о пострадавших среди участников митинга. Министерство внутренних дел Грузии ранее предупреждало митингующих о необходимости соблюдения законности.

    Митинг у здания парламента начался после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» намерена до конца 2028 года отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз и от бюджетных грантов ЕС. Причиной этому стали постоянные требования ЕС, включая отмену принятых законов и введение санкций против грузинских властей.

    На фоне этих заявлений граждане начали собираться у здания парламента, что переросло в массовую акцию протеста и столкновения с полицией. В результате конфликта пострадали не только митингующие, но и стражи порядка, а также представители СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько тысяч человек вышли выразить протест в Тбилиси против заявления премьер-министра Грузии о заморозке обсуждения об интеграции с ЕС до 2028 года. Несколько тысяч радикально настроенных сторонников оппозиции блокировали здание парламента на проспекте Руставели, они подожгли электрические кабели и отключили освещение и камеры.

    В то же время председатель парламентского большинства Мамука Мдинарадзе сообщил газете ВЗГЛЯД, что Еврокомиссия планировала отказать Грузии в начале переговоров по членству в ЕС, что в любом случае вызвало бы митинги протеста и дестабилизацию в стране.

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    27 ноября 2024, 13:12 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о росте затрат на энергоносители из-за холодной зимы

    Tекст: Александра Юдина

    Прогнозируемая в Европе холодная зима может привести к увеличению затрат на энергоносители из-за ожидаемых низких температур и возросших цен на газ и электроэнергию, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, предстоящая зима в Европе обещает стать самой холодной за последние годы, что может вызвать повышение затрат на энергоносители и увеличение энергетических рисков, передает ТАСС.

    Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды сообщает, что в странах Евросоюза температуры будут ниже, чем в последние два года, особенно в Южной Европе, включая Италию.

    Bloomberg отмечает, что изменения температурного режима означают, что потребность в отоплении достигнет самого высокого уровня с момента начала конфликта на Украине. Это усугубляется значительным ростом цен на газ и электроэнергию, а также возможным прекращением поставок трубопроводного газа из России через Украину.

    Также агентство подчеркивает, что ожидаемые холодные зимы в Северном полушарии и ограниченный ввод новых СПГ-мощностей могут привести к скачкам цен на мировом газовом рынке. Также возможны перебои в электроснабжении и задержки с запуском новых проектов, что потенциально может вызвать сокращение поставок.

    Ранее Bloomberg сообщал, что Европа оказалась на пороге нового энергетического кризиса из-за истощающихся запасов газа и недавних санкций США против Газпромбанка, что может повлиять на поставки российского СПГ.

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    27 ноября 2024, 14:27 • Новости дня
    Итальянская полиция раскрыла крупнейшую в Европе пиратскую стриминговую сеть

    Итальянская полиция раскрыла международную стриминговую сеть с 22 млн пользователей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Итальянская полиция, совместно с европейскими коллегами, раскрыла международную пиратскую стриминговую сеть с более чем 22 млн пользователей, проведя обыски в нескольких странах.

    Итальянская полиция, сообщает портал Fanpage, в координации с правоохранительными органами других европейских стран, успешно раскрыла международную незаконную стриминговую сеть. Пользователями этой сети, по данным источника, являлись более 22 млн человек, передает РИА «Новости».

    Полиция Катании отмечает, что текущая операция стала самой масштабной в Италии и Европе в борьбе с пиратством в аудиовизуальной сфере.

    В спецоперации участвовало более 270 сотрудников подразделения итальянской полиции, занимающегося киберпреступлениями. Они провели 89 обысков в 15 регионах Италии. В рамках международного сотрудничества также прошли 14 обысков в Великобритании, Нидерландах, Швеции, Швейцарии, Румынии и Хорватии.

    Особое внимание уделено Хорватии, где полиция привела в исполнение постановления о предварительном заключении под стражу 11 человек. В ходе операции были выявлены основные организаторы и участники сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз принял решение о введении нового закона, который может угрожать существованию мемов и свободе интернета. Сообщалось, что США включили социальную сеть «ВКонтакте» в список крупнейших пиратских сайтов, что свидетельствует о международной обеспокоенности по поводу защиты авторских прав в интернете.

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    29 ноября 2024, 05:48 • Новости дня
    США решили модернизировать хранилища ядерного оружия в Европе

    Базы НАТО в Европе подверглись модернизации системы хранения ядерных бомб

    Tекст: Максим Попов

    Большинство ядерных баз в Европе проходят модернизацию, включающую увеличение безопасности хранилищ и установку оборудования для новых истребителей F-35A, следует из доклада «Росконгресса».

    Согласно тексту доклада, стратегия ядерного сдерживания НАТО базируется на развертывании ядерного оружия США в Европе и поддержке союзников. В рамках программы запланировано повысить безопасность подземных хранилищ и установить оборудование для нового истребителя F-35A, передает ТАСС.

    Отмечается, что Вашингтон рассчитывает модернизировать до 180 хранилищ в Европе и два на территории США. При этом каждое хранилище рассчитано на четыре авиабомбы B61.

    В докладе «Росконгресса» говорится, что среди членов НАТО национальными ядерными силами в Европе обладают Британия и Франция. По данным Ассоциации по контролю над вооружениями, у Британии и Франции в совокупности 515 ядерных боеголовок – 225 у Британии и 290 у Франции.

    Ранее сообщалось, что США намерены вложить 138 млрд долларов в модернизацию ядерного оружия до 2049 года, что может привести к новому витку гонки вооружений с Россией и Китаем.

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