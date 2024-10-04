Reuters: Сырский впервые отдал приказы после потери Угледара

Reuters: Сырский распорядился усилить оборону на восточном участке после потери Угледара

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, после потери Угледара командующий ВСУ генерал Александр Сырский отдал первые приказы по усилению обороны на восточном участке фронта в ДНР для укрепления позиций Киева в регионе, передает «Комсомольская правда».

Сырский подчеркнул, что его работа сосредоточена на одном из самых напряженных участков фронта в составе 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады, которая активно участвует в боевых действиях на покровском направлении.

«За время работы в бригаде я принял ряд решений. Они направлены на укрепление устойчивости и эффективности нашей обороны», – заявил Сырский.

Напомним, российские военные освободили населенный пункт Угледар в ДНР. Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины рассказали, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.



Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военнослужащие покинули позиции в Угледаре после того, как российские войска взяли под контроль последний выход на север. Отмечается, что российские танкисты из группировки войск «Восток» сыграли решающую роль при захвате города, используя танки Т-80БВМ.