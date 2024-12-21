Газпром второй раз за месяц побил рекорд по поставкам газа в Китай

Газпром второй раз за месяц побил рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири»

Tекст: Мария Иванова

Газпром 20 декабря вновь установил рекорд по суточным поставкам газа в Китай через магистральный газопровод «Сила Сибири», передает РИА «Новости». Это уже второй раз за месяц, когда компания обновила данный показатель. Поставки превысили контрактные обязательства «Газпрома».

Газопровод «Сила Сибири» связывает Чаяндинское месторождение в Якутии и Ковыктинское месторождение в Иркутской области с Китаем, простираясь на около 3 тыс. километров. Поставки стартовали в конце 2019 года, начавшись с Чаяндинского месторождения, а спустя три года к проекту присоединилось и Ковыктинское месторождение, что увеличило объемы транспортируемого газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия за январь – ноябрь увеличила экспорт нефть в Китай на 1,65%, достигнув 99 млн тонн, что составило половину стоимости всего российского экспорта в КНР.

Газпром с 1 декабря увеличил суточные поставки газа в Китай через газопровод «Сила Сибири» до проектного уровня 38 млрд кубометров в год на месяц раньше запланированного срока.