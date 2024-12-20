Поставки нефти из России в Китай выросли на 1,65% до 99 млн тонн за 11 месяцев

Tекст: Александра Юдина

Известно, что Россия нарастила поставки нефти в Китай за период с января по ноябрь на 1,65% в годовом исчислении. Общий объем экспорта достиг 99 млн тонн, передает ТАСС.

Стоимость поставок нефти за этот период составила 57,4 млрд долларов. Этот показатель больше на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Газпром» впервые за пять лет запустил газопровод «Сила Сибири» на полную мощность, что произошло на месяц раньше запланированного срока. Китай скупает весь трубопроводный газ из России благодаря его выгодному предложению.