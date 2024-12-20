Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.18 комментариев
Поставки нефти из России в Китай выросли на 1,65% до 99 млн тонн
Поставки нефти из России в Китай выросли на 1,65% до 99 млн тонн за 11 месяцев
Россия увеличила экспорт нефти в Китай за январь – ноябрь на 1,65%, достигнув 99 млн тонн, что составило половину стоимости всего российского экспорта в КНР, следует из данных Главного таможенного управления КНР.
Известно, что Россия нарастила поставки нефти в Китай за период с января по ноябрь на 1,65% в годовом исчислении. Общий объем экспорта достиг 99 млн тонн, передает ТАСС.
Стоимость поставок нефти за этот период составила 57,4 млрд долларов. Этот показатель больше на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Газпром» впервые за пять лет запустил газопровод «Сила Сибири» на полную мощность, что произошло на месяц раньше запланированного срока. Китай скупает весь трубопроводный газ из России благодаря его выгодному предложению.