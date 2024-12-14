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В России начали испытывать лазерный излучатель «Слепыш» для подавления БПЛА
В России начали испытывать лазерный излучатель «Слепыш» для подавления беспилотников
Система оптического подавления беспилотников с использованием лазерного излучателя «Слепыш» проходит полигонные испытания в России, сообщил председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков.
Система оптического подавления беспилотников «Слепыш» с лазерным излучателем проходит полигонные испытания, передает ТАСС. Безруков сообщил, что при попадании лазера в объектив камеры оператор беспилотника или нейросеть дезориентируются.
«Идет постоянное соревнование между беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы. Развитие РЭБ вызвало появление дронов с системами машинного зрения. Соответственно, возникла задача поражения элементов машинного зрения, когда ты, например, едешь в пикапе и тебя атакует дрон, тебе нужно поразить его камеру, ослепить ее», – сказал Безруков.
Излучатель «Слепыша» на расстоянии до 100 метров формирует пятно диаметром один метр. Мощность лазера достаточна, чтобы прожечь бумагу. Испытания показали, что попадание лазера в объектив дезориентирует оператора или приводит к потере цели нейросетью, что дает преимущество военным.
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