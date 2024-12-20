ПВО Киева оказалась не готова к дуэли с «Орешником»

Киев понес жесткое наказание за удары ATACMS по Ростовской области

Tекст: Олег Исайченко

Россия в качестве ответной меры за атаку на Ростовскую область нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности по Украине. Как сообщает Минобороны, целями стали пункт управления СБУ, киевское конструкторское бюро «Луч», отвечающее за проектировку и производство ракетных комплексов «Нептун» и крылатых ракет наземного базирования РСЗО «Ольха», а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в результате российского удара по управлению СБУ в Киеве погибли несколько высокопоставленных сотрудников ВСУ и украинских спецслужб, среди жертв могли оказаться и три высокопоставленных чиновника из военкоматов. Лебедев отметил, что киевляне сообщают о паническом настроении среди военных и городского руководства.

Также ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар в районе военного завода «Артем» после серии взрывов. Очевидцы говорили, что зарево видно со стороны станции метро «Лукьяновская». Завод «Артем» известен производством авиационных ракет класса «воздух – воздух» и оборудования для авиационной техники. Мэр Киева Виталий Кличко подтверждал, что в городе фиксировались пожары в Соломенском и Шевченковском районах, но не уточнил причины этих происшествий.

Напомним, 18 декабря противник нанес удар иностранными ракетами вглубь российских территорий. Так, в Ростовской области атака пришлась на предприятие «Комбинат Каменский». Было запущено шесть оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты Storm Shadow.

До этого, 11 декабря, противник также шестью ракетами ATACMS атаковал военный аэродром в районе Таганрога. В ответ на это российские военные нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования и ударными БПЛА по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала итоги этих прилетов. Как отмечали эксперты, Россия нанесла по украинской электрогенерации по-настоящему мощный удар. «Целью обстрела стал так называемый Бурштынский энергоостров, расположенный на западе страны. Именно сюда осуществлялась значительная часть перетоков из близлежащих европейских государств», – объяснял экономист Иван Лизан.

«Таким образом, мы отняли у противника возможность «опереться» на плечо соседей или как минимум сократили такую возможность. На восстановление подобной инфраструктуры уходит немало времени. Поэтому офису Зеленского придется перейти к достаточно жестким решениям», – отмечал он.

Примечательно, что в середине ноября США поддержали идею использования западного вооружения для нанесения ударов вглубь российских территорий. Вскоре после этого противник атаковал Брянскую и Курскую области. И уже 21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на эти действия российские военные нанесли удар по одному из крупнейших заводов в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник».

Глава государства неоднократно отмечал, что новую российскую ракету практически невозможно сбить имеющимися на вооружении у Запада противоракетными комплексами. Однако из-за океана все же звучали сомнения на этот счет. Комментируя мнение иностранных экспертов, Владимир Путин в четверг предложил провести «высокотехнологичную дуэль XXI века».

«Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар «Орешником» и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы», – пояснил президент.

Сейчас же в экспертной среде отмечают – система ПВО Украины зачастую «не справляется с «Кинжалом» или «Калибром», а «Орешник» не осилит и подавно». «Например, система противовоздушной обороны в Киеве локальна, она прикрывает конкретные объекты», – пояснил Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств – участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.

«Впрочем, «Орешник» не собьет никакая ПВО и ПРО, о чем уже говорил российский президент. Когда был нанесен удар по «Южмашу», выяснилось, что скорость ракеты составила 10 махов, поэтому противник бессилен перед этим вооружением», – напомнил собеседник.

«К слову, у Киева и западных кураторов уже практически не осталось таких средств, которые бы они не пытались использовать против нас на поле боя. Все, что у них есть, российская ПВО прощупала и научилась с этим работать», – продолжил собеседник.

«Создается парадоксальная ситуация. Противник платит несоизмеримо более высокую цену за малоэффективные удары ATACMS, но продолжает их наносить.

Почему? Очевидно, Запад заставляет Украину продолжать противостоять России. В эту кампанию вложены средства, и они должны работать», – считает Бижев.

«Тот факт, что противники из раза в раз отправляют в нашу сторону по шесть ракет ATACAMS, может объясняться или тактикой, выработанной американцами в предыдущие кампании в других точках мира или техническими возможностями подразделения. Ну и, конечно, тут играет роль небольшое количество этих ракет», – пояснил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

Он также соглашается с тем, что «ответные меры России куда более ощутимы для Украины, чем их атаки по нашей территории». «Мы уже «покалечили» им энергетическую инфраструктуру, теперь бьем по Киеву. Это вполне четкие сигналы. И если противник их не услышит, то Москва будет отвечать все более и более жестко. Уверен, что Россия постарается сделать так, чтобы к инаугурации Трампа у Киева и Вашингтона не осталось сомнений в том, что нужно заканчивать конфликт с учетом наших условий», – резюмировал аналитик.