Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.3 комментария
В Татарстане объявили режим ЧС после атаки БПЛА
Власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппаратов, задействовав органы власти и подразделения МЧС.
Власти Татарстана ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости».
Это решение принято для ускоренной ликвидации последствий инцидента и включает в себя мобилизацию всех необходимых служб и подразделений МЧС.
По словам официальных представителей, данная мера позволит быстрее устранить ущерб и восстановить нормальную жизнь в регионе.
Специалисты уже начали оценивать масштабы разрушений и разрабатывать планы по восстановлению инфраструктуры.
Ранее утром в субботу киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани с трех направлений, в результате чего были повреждены жилые дома.
После атаки беспилотных летательных аппаратов очевидцы сообщили, что в Казани началась эвакуация жителей из поврежденных домов, где произошло возгорание, а также из школ.