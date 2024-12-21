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Минобороны: Киевский режим атаковал гражданскую инфраструктуру Казани в три волны
Киевский режим в субботу утром атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани в три волны с использованием беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что киевский режим 21 декабря в период с 7.40 до 9.20 мск атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани с применением БПЛА.
На город были совершены три атаки с разных направлений. Всего в атаке было задействовано шесть беспилотников. Три из них были уничтожены средствами ПВО, еще три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников в Казани произошли пожары, затронувшие три района города. Оперативные службы Казани прибыли к жилому комплексу «Лазурные небеса» в связи с падением БПЛА на здание. Всего в городе зафиксировали восемь прилетов беспилотников. В Казани работает сирена.