Минобороны: Киевский режим атаковал гражданскую инфраструктуру Казани в три волны

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что киевский режим 21 декабря в период с 7.40 до 9.20 мск атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани с применением БПЛА.

На город были совершены три атаки с разных направлений. Всего в атаке было задействовано шесть беспилотников. Три из них были уничтожены средствами ПВО, еще три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников в Казани произошли пожары, затронувшие три района города. Оперативные службы Казани прибыли к жилому комплексу «Лазурные небеса» в связи с падением БПЛА на здание. Всего в городе зафиксировали восемь прилетов беспилотников. В Казани работает сирена.