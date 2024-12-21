Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.2 комментария
Очевидцы рассказали о взрывах при атаке беспилотников в Казани
В Казани после атаки беспилотных летательных аппаратов началась эвакуация жителей из поврежденных домов, где произошло возгорание, а также из школ. Люди уезжают с сумками, отгоняют машины.
Очевидцы рассказали, что в момент атаки беспилотников в районе жилого комплекса «Манхэттен» был слышен громкий взрыв, люди в панике покидали здания, вынося детей и ценные вещи, передает ТАСС.
Власти Казани приняли решение об эвакуации жителей из поврежденных домов, а также провели выборочную эвакуацию школ, где детей временно разместили в подвалах. На месте происшествия работают сотрудники полиции, оцепившие район.
В результате атаки был разрушен шпиль здания ЖК «Манхэттен».
Для обеспечения безопасности в регионе отменены все массовые мероприятия на ближайшие выходные.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников в Казани произошли пожары, затронувшие три района города. Оперативные службы Казани прибыли к жилому комплексу «Лазурные небеса» в связи с падением БПЛА на здание. Всего в городе зафиксировали восемь прилетов беспилотников. В Казани работает сирена.