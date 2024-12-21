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    Трамп приступил к шантажу Европы
    Названа дата прекращения транзита российского газа через Украину
    Дом-музей Сталина отчитался о росте численности посетителей
    Киркоров добился исключения Ивлеевой из новогоднего фильма ТНТ
    Шольц был «в ярости» на Дуду за предложение о конфискации российских активов
    Белый дом заявил о возможных проблемах с передачей власти Трампу
    Небензя назвал «самый страшный сценарий» для Зеленского
    Маск заявил об угрозе «полного исчезновения» Европы
    В школе в Москве 40 подростков-мигрантов избили трех учеников
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

    19 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа «играет в бисер» от безысходности

    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

    19 комментариев
    21 декабря 2024, 10:40 • Новости дня

    Шольц был «в ярости» на Дуду за предложение о конфискации российских активов

    FT: Шольц был «в ярости» на Дуду за предложение о конфискации российских активов

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство предложением президента Польши Анджея Дуды на встрече лидеров ЕС по вопросу конфискации и использования замороженных российских активов, пишет Financial Times.

    По данным газеты, инцидент произошел в Брюсселе на встрече лидеров Евросоюза, где Шольц выразил недовольство предложением Дуды конфисковать и потратить замороженные российские активы, передает РИА «Новости».

    На встрече канцлер резко отреагировал на предложение польского президента, отметив, что подобная идея уже несколько раз была отвергнута.

    Издание подчеркивает, что Шольц был «в ярости» от того, что эта тема вновь поднята.

    «Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков. Вы даже евро не используете!» – заявил Дуде канцлер ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС обсуждает два варианта конфискации замороженных активов России, включая судебные решения как основу для изъятия и возможность обхода без судебных процедур по расчету ущерба. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил агентству Bloomberg о необходимости проработки юридических аспектов конфискации, чтобы минимизировать риски для финансовой стабильности.

    20 декабря 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества
    Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества, соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Государственного совета.

    Это решение связано с грядущим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, пояснил Путин.

    «В следующем году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества в честь наших героев: и участников специальной военной операции сегодня, и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину, во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм», – приводит Telegram-канал Кремля слова президента.

    Напомним, 2024 год в России был объявлен Годом семьи с целью популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

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    20 декабря 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин: Русскому миру объявлена война
    Путин: Русскому миру объявлена война
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в стране подтвердил, что русскому миру объявлена война.

    Путин заявил, что «русскому миру объявлена война», передает РИА «Новости». Это заявление прозвучало на заседании Госсовета, где рассматривались вопросы поддержки семей в России.

    «Выступали коллеги из Думы, говорили о том, что русскому миру объявлена война. Так оно и есть», – заявил российский лидер.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества.

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    20 декабря 2024, 19:55 • Видео
    В Евросоюзе отменили «победу Украины»

    Руководство Евросоюза заявило об ошибке, которая прокралась в текст заявления по итогам совместных мероприятий с Владимиром Зеленским в Брюсселе: вместо «Украина должна победить в этой войне» нужно читать «Россия не должна одержать верх». Маленькая разница, но принципиальная. И страшная для Украины.

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    20 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Названа дата прекращения транзита российского газа через Украину

    Шмыгаль заявил о прекращении транзита российского газа через Украину с 1 января

    Названа дата прекращения транзита российского газа через Украину
    @ Patrick Pleul/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль объявил в Раде, что транзит российского газа через Украину остановится 1 января в 7 утра.

    Однако он отметил, что транзит может быть продолжен, если Европейская комиссия запросит поставки газа через украинскую энергосистему и при этом газ не будет считаться российским, пишет издание «Страна».

    Возможность продолжения транзита связана с техническими аспектами, позволяющими европейским компаниям приобретать российский газ на границе Украины и России. В таком случае газ, который будет идти транзитом через Украину, будет формально принадлежать европейским компаниям, а не Газпрому, говорится в публикации.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ Украины разрешить транзит газа через свою территорию может привести к серьезному конфликту между странами.

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    20 декабря 2024, 19:33 • Новости дня
    Киркоров добился исключения Ивлеевой из новогоднего фильма ТНТ

    Киркоров лишил Ивлееву роли в новогоднем фильме ТНТ «Небриллиантовая рука»

    Киркоров добился исключения Ивлеевой из новогоднего фильма ТНТ
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певец Филипп Киркоров сообщил, что блогер и актриса Анастасия Ивлеева не появится в новогоднем фильме «Небриллиантовая рука» на ТНТ, так как он не согласился сниматься с ней в одном кадре.

    Киркоров в своем Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России) сообщил, что блогер и актриса Анастасия Ивлеева не будет участвовать в новогоднем фильме «Небриллиантовая рука» на канале ТНТ, передает РИА «Новости».

    Певец выразил свое негодование по поводу слухов о ее участии и заявил, что обозначил свою позицию авторам фильма и продюсеру Тине Канделаки. «Чтобы не распространять лишние слухи, скажу один раз и поставлю точку: да, Ивлеевой не будет в новогоднем фильме из-за меня. Я сразу обозначил авторам »Небриллиантовой руки« и Тине Канделаки, что хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлеевой не появлюсь», – написал Киркоров в своей социальной сети.

    Певец также пожелал Ивлеевой всего хорошего в ее карьере и выразил надежду на высокие рейтинги и популярность новогоднего фильма в праздничную ночь. Киркоров добавил, что устал от частых упоминаний имени Ивлеевой и хочет поставить точку в обсуждении этого вопроса.

    В прошлом году в столичном клубе «Мутабор» прошла вечеринка Насти Ивлеевой, на которую гостям предлагалось прийти «практически голыми», и среди присутствующих были Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак.

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    20 декабря 2024, 11:59 • Новости дня
    Евросовет признал ошибкой формулировку о «победе Украины»
    Евросовет признал ошибкой формулировку о «победе Украины»
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросовет намерен пересмотреть формулировку о «победе Украины» в своем заявлении, изначально появившемся на сайте совета, так как признал ее ошибочной, пишет Politico.

    Евросовет намерен изменить формулировку заявления о победе Украины на своем сайте из-за ошибки, передает ТАСС.

    Первоначально в тексте было сказано, что «Украина должна победить в этой войне», однако представитель совета подчеркнул, что это было ошибкой, которую вскоре исправят.

    Издание также сообщает, что в заключении Евросовета от 19 декабря было отмечено, что «Россия не должна одержать верх», что не совпадает с мнением главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая настаивала на том, что Украина должна одержать победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне СВО кардинально меняется, ВС России освобождают землю квадратными километрами.

    Немецкий политолог Харли Шлангер считает, что западные страны все больше осознают проигрыш Украины в конфликте с Россией.

    Бывший президент Украины Петр Порошенко тем временем обвинил власти страны в отказе от риторики о победе в конфликте с Россией и переходе к обсуждению заморозки и поиску формулы мира.

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    20 декабря 2024, 14:41 • Новости дня
    Украинский TikTok-блогер Артур Бабич переехал в Россию

    Украинский блогер Артур Бабич с 14 млн подписчиками в TikTok переехал в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский блогер Артур Бабич, имеющий 14 млн подписчиков в TikTok, решил навсегда остаться в России и планирует получить российский паспорт.

    Бабич заявил, что не планирует больше покидать страну и рассчитывает получить российский паспорт, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash. По словам блогера, Россия привлекает его наличием аудитории и возможностью легче создавать контент.

    После начала специальной военной операции Бабич покинул Россию и некоторое время жил в США, но столкнулся с финансовыми трудностями. Затем он переехал в Армению, однако и там ему не понравилось.

    Артур Бабич родился в Кривом Роге. Его юмористические видеоролики обрели популярность в интернете, после чего его пригласили в тиктокерский дом Dream Team House.

    В ноябре 2022 года Бабич и Даня Милохин, покинувшие Россию, исполнили гимн Украины во время прямой трансляции в соцсети.

    Ранее певец Даня Милохин признал, что исполнение гимна Украины стало причиной его ненависти в России, и он согласился, что это могло «звучать так себе».

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    20 декабря 2024, 21:42 • Новости дня
    Цискаридзе признался в потере удовольствия от «Щелкунчика»
    Цискаридзе признался в потере удовольствия от «Щелкунчика»
    @ Игорь Руссак/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Артист балета и педагог Николай Цискаридзе признался, что больше не получает удовольствия от спектакля «Щелкунчик».

    По его словам, это связано с тем, что постановка стала частью его повседневной жизни, передает телеканал «360».

    Он также отметил, что «Щелкунчик» будет существовать, пока существует мир, и завершить это невозможно. «Это сумасшествие, как будто сошли с ума люди», – заявил Цискаридзе.

    Он добавил, что работа его группы начинается уже в сентябре. Это связано с тем, что в его школе каждый год формируется новая труппа. Роли распределяются заново: те, кто играл мышей, переходят к вальсу, а солдатики становятся мышами. Цискаридзе подчеркнул, что в театрах замена десяти или пятнадцати человек не составляет труда, но у него приходится начинать все с нуля.

    Ранее Цискаридзе заявил, что билеты в государственные театры должны стать доступнее, как это было в Советском Союзе, когда стоимость самого дорогого билета не превышала трех рублей.

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    20 декабря 2024, 16:10 • Новости дня
    Путин предоставил гражданство режиссеру Джанкарло дель Монако

    Путин предоставил гражданство России итальянскому режиссеру Джанкарло дель Монако

    Путин предоставил гражданство режиссеру Джанкарло дель Монако
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства Джанкарло дель Монако, итальянскому оперному режиссеру и сыну знаменитого тенора Марио дель Монако.

    Джанкарло дель Монако, родившийся в 1943 году в Венеции, дебютировал в 1991 году в Метрополитен-опере с постановкой оперы «Девушка с Запада» Джакомо Пуччини, передает ТАСС.

    За свою карьеру он осуществил более ста постановок в наиболее известных театрах мира. Среди его работ – опера Джузеппе Верди «Риголетто», премьера которой состоялась в ноябре этого года в Большом театре. Дель Монако также известен как режиссер-постановщик и сценограф данной оперы.

    В октябре Владимир Путин предоставил гражданство России финскому правозащитнику Йохану Бекману.

    Ранее итальянский журналист Андреа Лучиди, освещающий события специальной военной операции на Украине, обратился к президенту России с просьбой предоставить российское гражданство из-за преследований на родине.

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    20 декабря 2024, 16:48 • Новости дня
    ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области, есть пострадавшие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил глава Рыльского района Андрей Белоусов.

    В результате нападения повреждены социальные объекты, не обошлось без пострадавших, сообщил Белоусов, передает РИА «Новости». По его словам, было около 15 прилетов.

    «Да, есть пострадавшие. Пока точно не знаем, сколько. Соцобъекты... Ракеты прилетели, массированный обстрел города... Около 15 прилетов», – сообщил Белоусов.

    В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Север» за прошедшие сутки нанесли значительное поражение украинским формированиям на Курском направлении, уничтожив до 340 военнослужащих и технику ВСУ. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что нет сомнений в том, что российские силы выбьют ВСУ из Курской области.

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    20 декабря 2024, 18:07 • Новости дня
    Белоусов вручил Звезду Героя России вдове генерала Кириллова
    Белоусов вручил Звезду Героя России вдове генерала Кириллова
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минобороны Андрей Белоусов вручил звезду Героя России вдове погибшего начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова.

    Об этом сообщил телеканал «Звезда», передает ТАСС. В сообщении отмечается, что героизм, отвага и самоотверженность генерала Кириллова были отмечены в указе президента Владимира Путина, который посмертно удостоил его высшей государственной награды.

    Также министр передал орден Мужества вдове подполковника Ильи Поликарпова, который погиб вместе с Кирилловым при исполнении служебного долга.

    Напомним, Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве утром во вторник.

    Сообщалось, что министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу присутствовали на церемонии прощания с начальником войск химической, радиационной и биологической защиты ВС России генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым

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    21 декабря 2024, 09:10 • Новости дня
    Беспилотник атаковал ЖК «Лазурные небеса» в Казани

    Tекст: Александра Юдина

    Оперативные службы Казани прибыли к жилому комплексу «Лазурные небеса» в связи с падением беспилотного летательного аппарата на здание.

    Оперативные службы Казани были вызваны к жилому комплексу «Лазурные небеса» после получения сообщения о падении беспилотника на здание, передает ТАСС.

    На данный момент информации о пострадавших не поступало.

    По словам очевидцев, БПЛА врезался в строение, вызвав частичные повреждения фасада. На месте работают специалисты, которые оценивают ущерб и проводят расследование причин инцидента.

    Власти города призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

    Как сообщали в Минобороны, российские средства ПВО перехватили и уничтожили украинский беспилотник над Республикой Татарстан.

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    21 декабря 2024, 05:54 • Новости дня
    Маск заявил об угрозе «полного исчезновения» Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за «сверхнизкой рождаемости» Германия и Европа оказались под угрозой полного исчезновения, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    «Германия и Европа находятся в глубокой беде из-за сверхнизкой рождаемости», – заявил Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    По его мнению, им угрожает «полное исчезновение».

    Напомним, на Совете министров иностранных дел ОБСЕ глава МИД Германии Анналена Бербок допустила ошибку, заявив, что население Европы составляет 1,3 млрд человек, хотя на самом деле оно около 750 миллионов.

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    20 декабря 2024, 19:48 • Новости дня
    Иеромонах Феодорит назвал загадывание желаний на Новый год грехом
    Иеромонах Феодорит назвал загадывание желаний на Новый год грехом
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Традиция загадывать желания на Новый год и Рождество греховна с точки зрения православного христианства, заявил иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит).

    В беседе с Общественной Службой Новостей священнослужитель подчеркнул, что это суеверие имеет языческие корни и никакого отношения к церкви не имеет, передает «Газета.Ru».

    «С точки зрения православного христианства [загадывание желаний] – это суеверие, которое никакого отношения к церкви не имеет», – отметил Феодорит, добавив, что в язычестве подобные действия приравнивались к гаданиям.

    Иеромонах отметил, что загадывание желаний неопасно, если воспринимать это как шутку или игру. Однако серьезное отношение к этой традиции и попытки связать ее с религией, по его словам, означают отход от христианской веры.

    Феодорит также указал, что в других религиях, таких как ислам и иудаизм, отсутствует практика гаданий. Он подчеркнул, что ни одна религия не предполагает таких действий, считая их греховными.

    Ранее опрос ВЦИОМ показал, что россияне намерены потратить на празднование Нового года в среднем 62 655 рублей. Социолог Евгений Копатько в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что россияне дарят подарки не только близким родственникам, но и друзьям, коллегам и знакомым, поэтому сумма расходов значительна.

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    20 декабря 2024, 16:25 • Новости дня
    Набиуллина назвала главный вызов для банковской системы России в 2024 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в этом году основным вызовом для банковской системы страны стали международные санкции.

    Она отметила, что за год число организаций, попавших под эти ограничения, увеличилось вдвое и достигло 129, передает РИА «Новости».

    В ноябре Министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит». Позже Минфин США разрешил до 30 июня 2025 года сделки с Газпромбанком, связанные с гражданской атомной энергетикой.

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    20 декабря 2024, 14:36 • Новости дня
    Группировка «Север» уничтожила 340 солдат ВСУ и технику на Курском направлении
    Группировка «Север» уничтожила 340 солдат ВСУ и технику на Курском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения группировки «Север» за прошедшие сутки нанесли значительное поражение украинским формированиям на Курском направлении, уничтожив до 340 военнослужащих и технику ВСУ, сообщило Минобороны.

    Бойцы группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Александрия, Горналь, Куриловка и других, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Были отражены четыре контратаки штурмовых групп противника.

    Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, Марьевка, Михайловка и других в Сумской области. В результате за сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих. Были уничтожены три танка, бронетранспортер, 13 боевых бронированных машин и другая техника.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 42 тыс. 440 военнослужащих. Также уничтожены 248 танков, 187 боевых машин пехоты, 128 бронетранспортеров и 1301 боевая бронированная машина. В числе потерь значатся 1158 автомобилей, 323 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки РСЗО, включая 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг заявил, что не будет называть дату, когда выбьют Вооруженные силы Украины из Курской области, но сомнений в этом нет, а после освобождения региона будет произведена оценка ущерба и все восстановительные работы будут проведены.

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      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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