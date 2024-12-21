Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.2 комментария
В Дамаске при теракте погиб сотрудник иранского посольства
Технический сотрудник иранского посольства в Дамаске Сейед Дауд Битараф погиб в результате обстрела его автомобиля террористами, заявил представитель МИД Ирана.
В результате теракта в Дамаске погиб технический сотрудник иранского посольства, передает ТАСС.
Инцидент произошел 15 декабря, когда автомобиль Сейеда Дауда Битарафа был обстрелян террористическими элементами. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил об этом происшествии, выразив соболезнования семье погибшего и народу Ирана.
По словам Багаи, Иран призывает переходное правительство Сирии найти и наказать виновных в этом злодеянии. Он подчеркнул, что на сирийских властях лежит ответственность за обнаружение и судебное преследование террористов, причастных к убийству. Также Багаи отметил, что министерство иностранных дел Ирана активно занимается решением этого вопроса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Магдебурге в результате наезда автомобиля на ярмарке число погибших увеличилось до пяти, включая маленького ребенка, а пострадали 68 человек.