Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.4 комментария
Футболист Зенита Андрей Мостовой попал в базу украинского «Миротворца»
Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой оказался в реестре украинского сайта «Миротворец» из-за обвинений в «публичной поддержке России» и «покушении на территориальную целостность» Украины.
Персональные данные спортсмена опубликовали на портале в пятницу, передает РИА «Новости».
Создатели сайта вменяют атлету публичную поддержку России. Также его обвиняют в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
В декабре 2025 года в базу внесли данные главного тренера петербургского коллектива Сергея Семака.
Как писала газета ВЗГЛЯД, создатели украинского сайта «Миротворец» внесли в свою базу вице-президента Союза ММА России Владимира Дончака.