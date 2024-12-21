Цырульниковой добавили новое обвинение по делу Долиной

Цырульниковой по делу Долиной предъявили обвинение в двух случаях мошенничества на крупные суммы

Tекст: Евгения Караваева

Следователи добавили курьеру Анжеле Цырульниковой новое обвинение в мошенничестве. Как передает ТАСС, это обвинение связано с делом о хищении денег у известной певицы Ларисы Долиной.

Цырульниковой инкриминируются два эпизода мошенничества в особо крупном размере. Детали нового обвинения пока остаются неизвестными.



По версии следствия, Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые, представляясь сотрудниками службы безопасности, убедили ее перевести деньги на так называемый безопасный счет. Средства оказались на счетах, подконтрольных злоумышленникам.



Другой фигурант дела, 43-летний Дмитрий Леонтьев из Йошкар-Олы, был также арестован. Леонтьев занимался покупкой средств связи и сим-карт для мошенников, а также обналичивал похищенные деньги. Полученные от Ларисы Долиной деньги он распределял между собой и сообщниками. Вину Леонтьев признал и подтвердил, что действовал за денежное вознаграждение.



Долина обратилась в полицию после того, как поняла, что стала жертвой обмана. Мошенники систематически связывались с ней с апреля по июнь, убеждая перевести сбережения на их счета. В результате певица не только перевела деньги, но и продала квартиру, чтобы расплатиться с мошенниками.

