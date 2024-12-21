Италия резко нарастила поставки вина в Россию

Импорт итальянского вина в Россию вырос на 63% в 2024 году и достиг 170 млн евро

Tекст: Мария Иванова

Италия в 2024 году поставила в Россию вина на сумму 170 млн евро, сообщает РИА «Новости». Это стало возможным благодаря росту импорта итальянского вина на 63% по состоянию на начало декабря. Глава Итало-российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо отметил, что такой рост продаж является крупнейшим среди всех стран мира.

Фердинандо Пелаццо заявил: «В этом году импорт итальянского вина вырос примерно на 140% в первые три месяца в ожидании новых пошлин. В середине года рост импорта из Италии составил 79%, сейчас по состоянию на начало декабря – 63%. Это самый крупный рост продаж итальянского вина в мире. Например, Канада увеличила импорт практически на 30%. Это не только по сумме, это по объему литров. Мы уже достигли 170 млн евро чистого экспорта вин из Италии в Россию».

Он также подчеркнул, что на мировом уровне Италия экспортирует вина на сумму около 6 млрд евро, и российский рынок составляет значительную часть этого объема.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Россию стали поступать вина, произведенные Минским заводом виноградных вин (МЗВВ) под названиями, напоминающими известные западные бренды.

Между тем мировое потребление вина в 2023 году упало до минимумов с 1996 года.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сделать вино новой нефтью России.